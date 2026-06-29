Guatemala: La Usac amanece con inspecciones a vehículos y bloqueos en la zona 12

Un agente de policía conversa con tres individuos con rostros cubiertos en una calle donde se encuentran varios neumáticos sobre el asfalto. (Radio TGW de Guatemala)

A menos de 24 horas de que el Consejo Superior Universitario vuelva a dar posesión a Walter Mazariegos como rector de la Usac, la Universidad de San Carlos de Guatemala amaneció con revisiones a vehículos en el campus de la zona 12, bloqueos en vías cercanas y un nuevo recurso judicial contra su asunción en medio de señalamientos de fraude y expedientes aún pendientes, reportan medio de comunicación en Guatemala.

Diario La Hora, reporta que la tensión también se trasladó al tránsito: la Municipalidad de Guatemala informó que este lunes 29 de junio quedó bloqueada la calzada Raúl Aguilar Batres y 29 calle de la zona 12 por una posible protesta, con cierre de los dos carriles hacia El Trébol. En paralelo, manifestantes mantuvieron tomado el paso vehicular de la CA-9 en dirección al centro de la ciudad, sin circulación hacia el norte y con el carril al sur habilitado.

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Dentro del campus universitario, trabajadores y estudiantes denunciaron que un grupo de desconocidos, que se identifica como personal de seguridad de la casa de estudios, comenzó a exigir la apertura de vehículos para inspeccionarlos antes de autorizar el ingreso. Según los testimonios, las revisiones ocurrieron en los accesos a la sede central de la universidad, en la zona 12.

Un audio obtenido por una de las personas afectadas recoge la instrucción de dos de los involucrados: “Nosotros solo tratamos de hacer un trabajo que nos... si usted no está de acuerdo puede dar la vuelta y se puede retirar, nosotros no la estamos obligando, disculpe”.

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Hasta ahora, la casa de estudios no ha explicado a qué obedecen esos controles, bajo qué orden se realizan ni con qué autoridad se pide abrir los automóviles. Tampoco ha precisado cuál es la finalidad de las inspecciones a la propiedad de trabajadores y estudiantes que ingresan al centro universitario.

Un manifestante sostiene una pancarta que rechaza la elección de Walter Mazariegos en la USAC, mientras bloquea parcialmente una vía pública en Guatemala. (Radio TGW de Guatemala)

<b>La protesta combinó controles en el campus y bloqueos en la zona 12</b>

Las denuncias señalan que las personas que dicen ser parte de seguridad recorren la fila de vehículos formada en dirección a la Avenida Petapa. También indicaron que uno de los hombres, descrito por los afectados como alguien “con un palo”, observaba el interior de los automóviles que buscaban entrar.

Fuera del campus, en la calzada Aguilar Batres, personas encapuchadas colocaron llantas sobre la vía, lo que provocó congestionamiento en el sector. La comuna recomendó usar rutas alternas y conducir con precaución mientras persistiera el cierre.

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Entre los opositores a Mazariegos también circularon consignas contra su continuidad al frente de la universidad. Una de las expresiones difundidas fue: “No es rector, es un narco usurpador”.

La oposición llevó el caso a la Corte de Constitucionalidad

El grupo opositor USAC DIREC acudió a la Corte de Constitucionalidad para presentar una apelación luego de que la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo no otorgara un amparo provisional. La acción busca impedir que Mazariegos tome posesión del cargo.

Según la exposición del grupo, el recurso se fundamenta en que el rector no tendría finiquito. La petición fue planteada ante la corte horas antes de la nueva toma de posesión prevista por el CSU.

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El conflicto se produce en el tramo final de una jornada marcada por controles sin explicación oficial dentro de la universidad, bloqueos en al menos dos puntos viales de la capital y un intento judicial de frenar una investidura cuestionada desde su presunta elección.

Los grupos afines a Walter Mazariegos instalan un plantón frente al campus central de la Usac

Días anteriores, Grupos afines a Walter Mazariegos instalaron un plantón frente al campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala en la avenida Petapa para expresarle respaldo, mientras crecen denuncias de estudiantes y trabajadores que aseguran haber sido convocados bajo presión para participar. La movilización se realizó este viernes 26 de junio, en medio de señalamientos de fraude por su reelección del 8 de abril.

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Las mantas y pancartas repitieron uno de los ejes del respaldo al rector: que la exigencia de finiquito por parte de la Contraloría General de Cuentas constituye una “extorsión”, según los manifestantes. El mismo mensaje se había reiterado desde el miércoles pasado, cuando comenzaron las concentraciones en su favor.

De acuerdo con testimonios recibidos por La Hora y denuncias difundidas en redes sociales, la participación se habría organizado con convocatorias internas, instrucciones de vestimenta, controles de asistencia y supuestas advertencias sobre la obligatoriedad de acudir. Uno de los casos señalados corresponde a trabajadores de TV USAC, quienes dijeron haber recibido una circular para asistir a un “plantón pacífico en apoyo a la Administración y principalmente al señor rector”, con la indicación de usar pantalón azul y camisa blanca y llevar carteles de respaldo a Mazariegos.

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