PNC detiene a casi 1,000 personas y confisca 98 armas en una semana durante operativos contra la violencia en Guatemala

La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó a 998 personas vinculadas a distintos delitos entre el 21 y el 27 de junio. (Foto cortesía Policía Nacional Civil de Guatemala)

Durante la semana del 21 al 27 de junio, las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala lograron la captura de 998 personas vinculadas a distintos delitos en el territorio nacional. Este impactante resultado, informado por la propia fuerza de seguridad, se suma a una serie de operativos que han permitido decomisar vehículos, motocicletas, armas de fuego y resolver casos que llamaron la atención fuera del territorio guatemalteco.

La PNC detalló que, en el marco de estas acciones, se consignaron 97 armas de fuego, mientras que 1,096 motocicletas y 240 vehículos fueron decomisados por circular sin placas o carecer de la documentación requerida, las autoridades señalaron que se esta investigando cada caso para descartar si los vehículos están relacionados a actividades delictivas. En lo que va de 2026, la cifra de detenidos relacionados con extorsiones asciende a 750, un dato relevante para los esfuerzos de combate a este delito que afecta al sector transporte y a comerciantes en distintas zonas del país.

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La PNC de Guatemala consignó 97 armas de fuego y decomisó 1,096 motocicletas y 240 vehículos sin placas o sin documentación requerida. (Foto cortesía Policía Nacional Civil de Guatemala)

Las operaciones policiales incluyeron la detención de sospechosos en casos de resonancia pública. Uno de los hechos más recientes involucra la identificación, localización y aprehensión de Ismael “N”, alias “Racca o Shaka”, de 25 años. Este individuo fue señalado como uno de los responsables de la extorsión registrada en un video ampliamente difundido, donde un conductor de transporte pesado fue víctima sobre la ruta al Pacífico. Investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) realizaron un allanamiento en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, y localizaron al detenido en posesión de 15 bolsas con marihuana. El proceso incluyó el análisis de imágenes por parte de la unidad de video forense, lo que posibilitó la identificación y el arresto.

Este mismo periodo registró múltiples operativos orientados a la incautación de armas de fuego. La mañana de este domingo se registró la intervención sobre la 1.ª calle y 16.ª avenida, zona 15 de Ciudad de Guatemala, agentes capturaron a José “N”, de 36 años, quien portaba una pistola con 21 municiones. El arma tenía reporte de robo del 29 de mayo en San Miguel Petapa. Simultáneamente, en la zona 4 de Huehuetenango, la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) detuvo a Vicente “N”, de 33 años, quien llevaba una pistola, un fusil, cargadores y municiones.

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La DIPRONA y agentes de la PNC realizaron capturas por portación de armas en Los Amates, Esquipulas y Zacapa durante los operativos en Guatemala. (Foto cortesía Policía Nacional Civil de Guatemala)

En otros puntos del país, la División de Protección a la Naturaleza (DIPRONA) arrestó en Los Amates, Izabal a William “N”, de 31 años, quien portaba de forma ilegal una pistola y un rifle calibre 22 mm. Así también, en la colonia Los Pinos, zona 1 de Esquipulas, Chiquimula, los agentes consignaron a Cristian “N”, de 36 años, por portar una pistola legal. Por su parte, en colonia Pueblo Modelo, Zacapa, fue detenido Kevin “N”, de 32 años, con una pistola sin licencia.

Las acciones policiales incluyeron operativos especiales en sectores donde se han reportado hechos de violencia en los últimos días. En la colonia El Mezquital, zona 12 de Villa Nueva, agentes de la Comisaría 14 capturaron a tres personas que se desplazaban en un vehículo con impactos de bala. En la inspección se localizó droga y dos armas de fuego. El caso continúa bajo investigación y las diligencias policiales siguen en desarrollo.

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En 2026, los detenidos por extorsiones en Guatemala ascienden a 750, según el balance de la Policía Nacional Civil. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

La estrategia de la PNC se ha enfocado en responder a denuncias ciudadanas y en ejecutar operativos coordinados en puntos identificados como de alta incidencia delictiva. El balance de captura, decomisos refleja el despliegue de recursos en zonas urbanas y rurales, con el objetivo de disminuir la criminalidad para fortalecer la seguridad pública.

Las autoridades reiteran la disponibilidad de los números de emergencia 110 y 1561, este último para denuncias anónimas, como parte de su política de acercamiento a la población y de incentivos para la colaboración ciudadana en la prevención y persecución del delito.