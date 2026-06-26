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Guatemala: Arévalo encabeza encuentro con autoridades estatales para impulsar la coordinación institucional

El mandatario guatemalteco reunió a los principales responsables de los organismos estatales y del sistema de justicia, quienes analizaron estrategias para fortalecer la transparencia y garantizar la aplicación independiente de la ley

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó sobre una reunión con los tres organismos del Estado, la Corte de Constitucionalidad y el Fiscal General. (Cortesía: Gobierno de Guatemala)
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó sobre una reunión con los tres organismos del Estado, la Corte de Constitucionalidad y el Fiscal General. (Cortesía: Gobierno de Guatemala)

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, informó, este jueves, sobre una reunión con autoridades estatales, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Fiscal General, Gabriel Estuardo García, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad guatemalteca y cerrar espacios a la corrupción. El máximo mandatario mencionó que las instituciones hoy cuentan con la capacidad de coordinar esfuerzos y sentarse a una misma mesa para trabajar en beneficio del país.

Según Arévalo, el encuentro tuvo como propósito principal recuperar el sentido fundamental de las instituciones públicas: “Debemos recuperar el propósito de las instituciones: servir al pueblo de Guatemala”, sostuvo el presidente, quien reafirmó que la coordinación efectiva permitirá garantizar que la ley se aplique con independencia y sin interferencias.

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El presidente enfatizó que la meta es avanzar en la consolidación de una estructura estatal capaz de responder de manera conjunta a los desafíos que enfrenta la democracia guatemalteca.

El presidente señaló que el trabajo conjunto apunta a responder de forma coordinada a los desafíos de la democracia guatemalteca. (Cortesía: Bernardo Arévalo)
El presidente señaló que el trabajo conjunto apunta a responder de forma coordinada a los desafíos de la democracia guatemalteca. (Cortesía: Bernardo Arévalo)

Entre los temas abordados durante el encuentro se destacó la necesidad de establecer mecanismos de colaboración que permitan identificar riesgos institucionales y fortalecer la transparencia en la gestión pública. Arévalo señaló la importancia de crear espacios de diálogo donde cada organismo aporte desde su función específica a la lucha contra la corrupción, sin perder la autonomía que garantiza la Constitución.

El mandatario remarcó que la articulación entre los poderes del Estado representa una oportunidad para cerrar las brechas que en el pasado facilitaron prácticas irregulares y falta de rendición de cuentas. La prioridad es asegurar que las investigaciones y los procesos judiciales se desarrollen con independencia, protegiendo el interés público y la integridad del sistema de justicia.

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“Hoy las instituciones del Estado pueden sentarse en una misma mesa para trabajar por Guatemala. Junto a las autoridades de los tres organismos del Estado, la Corte de Constitucionalidad y el nuevo Fiscal General, coordinamos acciones para fortalecer la institucionalidad, cerrar espacios a la corrupción y garantizar que la ley se aplique con independencia”, expresó el Jefe de Estado.

Arévalo impulsa cooperación interinstitucional

El presidente guatemalteco también reconoció el papel de la Corte de Constitucionalidad como garante del marco legal y la protección de los derechos fundamentales, así como la relevancia del Ministerio Público en la persecución penal.

Arévalo destacó que gracias a la suma de esfuerzos se podrá consolidar una institucionalidad sólida y confiable.

El canal permanente de comunicación deberá impulsar iniciativas de transparencia, acceso a la información y modernización administrativa. (Cortesía: Bernardo Arévalo)
El canal permanente de comunicación deberá impulsar iniciativas de transparencia, acceso a la información y modernización administrativa. (Cortesía: Bernardo Arévalo)

El presidente informó que, como resultado de la reunión, se acordó mantener un canal permanente de comunicación entre las instituciones, para dar seguimiento a los compromisos asumidos y promover iniciativas conjuntas en materia de transparencia, acceso a la información y modernización administrativa.

Arévalo insistió en que la independencia de la justicia es un pilar para el fortalecimiento democrático. Expresó que la ciudadanía debe percibir a las instituciones como aliadas en la defensa de sus derechos y en la promoción del desarrollo social.

El mandatario concluyó que el reto inmediato consiste en demostrar resultados concretos a través de políticas públicas coordinadas, el combate efectivo a la corrupción y el respeto a la legalidad. La administración actual apunta a cimentar una cultura institucional orientada a la integridad y el servicio al pueblo de Guatemala, en línea con los principios constitucionales.

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