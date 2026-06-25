Guatemala

El Gobierno de Guatemala lanza el proyecto Impulso l Trabajo Decentepara ampliar el empleo formal

En un mercado donde la informalidad supera el 70 %, el programa con respaldo de la Unión Europea y de la OIT prevé ampliar la intermediación laboral y fortalecer la formación técnica y certificación

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Hombre en traje habla por micrófono. Detrás, pantalla azul con el título del 'Proyecto de Impulso al Trabajo Decente en Guatemala' y dos banderas
Eliel Hasson, director de la OIT para América Central, Panamá y República Dominicana, (Diario de Centroamerica)

Guatemala lanzó el proyecto Impulso al trabajo decente con apoyo de la Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo para ampliar el acceso al empleo formal entre jóvenes, mujeres, población indígena, migrantes retornados y personas con discapacidad, en un país donde la pobreza afecta al 56 % de la población y la informalidad laboral supera el 70 %.

La iniciativa fue presentada por el Gobierno guatemalteco a través de los ministerios de Economía y de Trabajo y Previsión Social, en el marco de un convenio de financiación suscrito con la Unión Europea. Según la Organización Internacional del Trabajo, el programa busca reducir la pobreza y fortalecer condiciones de empleo decente, productivo e inclusivo.

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El plan apunta a formalizar empleo y ampliar la intermediación laboral

Una de las metas centrales del PIT es intervenir en la gobernanza de la política de empleo, los sistemas de planificación, monitoreo y evaluación, y el Sistema de Información del Mercado Laboral. El programa también prevé ampliar la cobertura de la Red Nacional de Servicios Públicos de Empleo y de las ventanillas únicas municipales de empleo.

El proyecto incorpora además el fortalecimiento del Sistema Nacional de Formación Laboral para desarrollar formación técnica profesional y certificación de competencias.

La ministra de Trabajo Miriam Roquel dijo durante el lanzamiento que la cooperación permitirá avanzar en la Política Nacional de Empleo Digno. Citada por el medio, agregó: “En nombre del Mintrab, expreso nuestro reconocimiento a la Unión Europea y a la OIT por su acompañamiento técnico, su confianza y su compromiso con Guatemala al atender las recomendaciones del Consejo de Administración de la OIT para mejorar las condiciones laborales del país a través del fortalecimiento institucional”.

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Mujer de cabello oscuro con blusa blanca bordada habla en podio de madera con micrófonos, junto a banderas de OIT y Guatemala, rodeada de plantas y público
Guatemala lanzó el proyecto Impulso al trabajo decente con apoyo de la Unión Europea y la OIT para ampliar el empleo formal entre jóvenes, mujeres, población indígena, migrantes retornados y personas con discapacidad. (Diario de Centroamerica)

La OIT vinculó el proyecto con inversión europea, diálogo social y brechas de género

Eliel Hasson, director de la OIT para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, explicó que el proyecto se enmarca en Global Gateway, la iniciativa de la Unión Europea orientada a atraer inversión y mejorar el trabajo decente en las cadenas de suministro. Según el funcionario, el enfoque incluye el tripartismo promovido por la OIT, con participación de trabajadores, empleadores y gobiernos en el diálogo social.

Hasson también destacó que la propuesta busca cerrar brechas de participación laboral, formación profesional y equidad salarial para las mujeres. En paralelo, el PIT prioriza a grupos históricamente desplazados del mercado laboral formal por discriminación e inequidad de género.

Carlos Linares Palma, representante de la OIT en Guatemala, resumió el objetivo del programa en estos términos: “El objetivo es reducir la pobreza y fortalecer las condiciones de empleo decente, productivo e inclusivo”. El proyecto también plantea garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales del trabajo, entre ellos la libertad sindical y la negociación colectiva.

Miguel Barreto, coordinador residente de Naciones Unidas, sostuvo que “Tenemos ahora una oportunidad para transformar el mercado laboral en un motor de inclusión, productividad y cohesión social”. La iniciativa, de acuerdo con la información difundida en su lanzamiento, considera además a las micro, pequeñas y medianas empresas como un motor de desarrollo territorial y contempla el fortalecimiento de esos ecosistemas para generar empleo digno.

El programa incorpora acciones contra el trabajo infantil y para fortalecer a las mipymes

Roquel señaló que uno de los componentes del proyecto estará orientado a erradicar el trabajo infantil, al que vinculó con la pobreza extrema. La ministra afirmó: “También está el componente de cómo podemos trabajar para erradicar el trabajo infantil porque uno de los componentes de la falta de condiciones laborales, la pobreza extrema es una de las condiciones, también un elemento esencial para que los niños y las niñas aporten en el hogar en el hecho del trabajo”.

La funcionaria remarcó que el lugar de los niños y las niñas debe ser la escuela, donde puedan desarrollar habilidades y recreación. El programa también contempla un eje de innovación y fortalecimiento de mipymes, con el objetivo de robustecer el ecosistema de emprendimiento y desarrollo de pequeñas empresas.

Otro de los ejes definidos para el PIT es el desarrollo de capital humano, mediante mejoras en competencias laborales y educación técnica. A eso se suma la articulación entre la oferta educativa y la demanda del sector productivo para impulsar la generación de empleo.

El diagnóstico oficial que sostiene la puesta en marcha del proyecto describe un mercado laboral con oportunidades limitadas para jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, migrantes retornados y pueblos indígenas, con mayor incidencia de pobreza en áreas rurales y entre la población indígena. En ese contexto, el Gobierno de Guatemala, la Unión Europea y la OIT presentaron el PIT como una intervención integral para fomentar empleo formal, decente y digno.

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