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Trump aseguró que Estados Unidos tiene el “control total” del estrecho de Ormuz: “Ya está abierto”

El presidente estadounidense aseguró que la Armada despejó de minas la vía marítima, mientras Teherán exige el fin de las sanciones y compensaciones por los daños de la guerra para permitir el tránsito

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington (REUTERS/Kylie Cooper)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington (REUTERS/Kylie Cooper)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su país ejerce el control total del estrecho de Ormuz, en contradicción con la posición de Irán, que mantiene bloqueada esta vía marítima estratégica desde mediados de julio.

“Ya está abierto. El único que controla el estrecho de Ormuz en este momento es la Armada de Estados Unidos”, declaró el mandatario ante periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Trump reconoció que Irán coloca minas navales de forma esporádica, pero sostuvo que las fuerzas estadounidenses han desminado por completo el paso y que su país lo controla “al 100%”. Añadió que, cuando Teherán deja alguna mina en el agua, la Armada la localiza y neutraliza sin que ello afecte la circulación de buques.

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Las palabras del presidente contrastan con la posición oficial iraní, reiterada el pasado fin de semana. El régimen sostiene que el estrecho seguirá cerrado hasta que Washington cumpla una serie de condiciones políticas, con independencia de los avances técnicos que negocia con Omán para establecer nuevas rutas de navegación.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, señaló que ese entendimiento con Mascate se encuentra en su “fase final” y definiría las rutas que podrían usar los buques una vez satisfechas las demás exigencias de Teherán. Entre ellas figuran el levantamiento del bloqueo naval, el fin de las sanciones económicas, la liberación de activos iraníes congelados en el exterior y una compensación por los daños causados por la guerra.

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Imagen de archivo de embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán. 3 agosto 2026. REUTERS/Stringer
Imagen de archivo de embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán. 3 agosto 2026. REUTERS/Stringer

A esas condiciones se sumó el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohamad Baqer Zolqadr, quien exigió también el cese de las “amenazas militares” contra Irán y sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak, además de la retirada de las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región. “Estas son las demandas del pueblo iraní”, afirmó, y advirtió que su país “nunca cederá” ni en el terreno militar ni en la mesa de negociación.

El conflicto se remonta al 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán con el argumento de impedir que Teherán desarrollara un arma nuclear. La guerra derivó pronto en una disputa por el control del estrecho de Ormuz, paso por el que circulaba antes del bloqueo cerca de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado que se comercia en el mundo. Un alto el fuego temporal negociado en abril con mediación de Pakistán no impidió que las hostilidades se reanudaran semanas después.

El pulso diplomático se agravó tras la denuncia de Emiratos Árabes Unidos, que acusó a Irán de atacar un buque cisterna de la petrolera estatal ADNOC en el estrecho. Omán, país ribereño que media entre ambas partes, calificó de “positivas” las conversaciones con Teherán, aunque advirtió que los ataques a embarcaciones podrían afectar la negociación en curso.

Trump respondió el lunes a las exigencias iraníes a través de su red social Truth Social, donde adelantó que reclamará a Irán una compensación por “abusos cometidos en el pasado” y una indemnización para las familias de manifestantes reprimidos por el Estado. La postura estadounidense diverge así de la iraní no solo en el diagnóstico sobre quién controla Ormuz, sino en la dirección misma de las reparaciones de guerra que ambos países se exigen mutuamente.

La disputa por el estrecho seguirá marcando el ritmo de las negociaciones en las próximas semanas. Mientras Washington insiste en que la vía está despejada y operativa, Teherán condiciona cualquier normalización del tráfico marítimo a un giro político que la Casa Blanca no ha mostrado disposición a dar, lo que mantiene en vilo a los mercados energéticos globales.

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