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El Tribunal Supremo de Rusia excluyó de las elecciones legislativas al único partido que se opone a la guerra en Ucrania

La formación liberal había sido habilitada previamente por la Comisión Electoral Central, pero fue apartada tras una demanda por presunta financiación extranjera

El líder de Yábloko, Nikolái Ribakov, junto a sus abogados durante la audiencia en la que se debatió la exclusión del partido de las elecciones legislativas (REUTERS/Yulia Morozova)
El líder de Yábloko, Nikolái Ribakov, junto a sus abogados durante la audiencia en la que se debatió la exclusión del partido de las elecciones legislativas (REUTERS/Yulia Morozova)
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El Tribunal Supremo de Rusia canceló este lunes el registro de la lista federal de candidatos de Yábloko para las elecciones a la Duma Estatal, la cámara baja del Parlamento, previstas para el 19 y el 20 de septiembre. La decisión deja fuera de la contienda a la única formación política legalmente inscrita que se opone de manera abierta a la guerra en Ucrania y reclama negociaciones de paz.

El fallo respondió a una demanda presentada por Ródina (Patria), un partido ultranacionalista aliado del Kremlin, que acusó a Yábloko de recibir financiación extranjera, incurrir en infracciones de derechos de autor y promover el “extremismo”. La Comisión Electoral Central (CEC), el organismo que supervisa los comicios rusos, respaldó la denuncia durante la audiencia.

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El caso fue presidido por el juez Viacheslav Kirílov, el mismo magistrado que en 2021 dictó la disolución de Memorial, la organización de derechos humanos distinguida con el Premio Nobel de la Paz en 2022. Kirílov consideró justificada la exclusión de Yábloko de la papeleta electoral.

Representantes de la CEC presentaron ante el tribunal un documento que, según su testimonio, confirmaría transferencias de fondos desde el exterior a varios candidatos de Yábloko durante 2025, con base en datos de Rosfinmonitoring, el organismo estatal que supervisa el sistema financiero ruso y elabora la lista oficial de personas vinculadas al extremismo.

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El juez Viacheslav Kirílov preside la audiencia del Tribunal Supremo de Rusia que examinó la demanda contra la participación de Yábloko en las elecciones parlamentarias de septiembre (REUTERS)
El juez Viacheslav Kirílov preside la audiencia del Tribunal Supremo de Rusia que examinó la demanda contra la participación de Yábloko en las elecciones parlamentarias de septiembre (REUTERS)

Yábloko, fundado en 1993 y de orientación socioliberal, había logrado que la CEC aprobara su lista de 269 candidatos a finales de julio, ocupando el segundo lugar en la papeleta detrás de Rusia Unida, el partido del Kremlin. La formación anunció que recurrirá el fallo del Supremo, para lo cual dispone de un plazo de cinco días.

Nikolái Ribakov, líder del partido, calificó de política la ofensiva judicial en su contra. “La clave de nuestras discrepancias es que nosotros estamos a favor de la paz y ellos a favor del derramamiento de sangre. Ellos entienden que la gente quiere votar por la paz. Y tienen miedo. Por eso nos quieren excluir de las elecciones”, declaró ante el tribunal, según recogió la agencia EFE.

Cientos de simpatizantes se concentraron frente al Tribunal Supremo en Moscú para seguir la audiencia. Al conocerse el fallo, corearon consignas de protesta. Un oficial de policía advirtió por megáfono que quienes no se dispersaran en pocos minutos podrían ser remitidos a oficinas de reclutamiento militar.

La exclusión se enmarca en una escalada de presión judicial contra la oposición rusa, intensificada tras el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Desde entonces, numerosos dirigentes opositores han sido encarcelados, declarados “agentes extranjeros” o forzados al exilio. El propio Yábloko había sido excluido en julio de las elecciones regionales de Carelia y de los comicios municipales de San Petersburgo, uno de sus bastiones históricos, por supuestos defectos de forma.

El partido se había desmarcado días antes del fallo de un llamamiento de la oposición en el exilio, liderada por Yulia Naválnaya, viuda de Alexéi Navalny, a votar por Yábloko en septiembre, en un intento de evitar nuevas acusaciones de recibir apoyo desde el extranjero.

Con la salida de Yábloko de la papeleta, la Duma que surja de las elecciones de septiembre quedará compuesta exclusivamente por formaciones que respaldan la continuidad de la guerra, lo que consolida el cierre del espacio institucional para cualquier disidencia política dentro de las reglas del sistema ruso.

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