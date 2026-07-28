Fósiles de mastodontes, perezosos gigantes y otros animales de la megafauna fueron encontrados en El Salvador hace 25 años

Se estima que el sitio tiene 1.8 millones de años de antigüedad. Habría surgido tras una tormenta tropical o huracán. (Infobae Centroamérica/Cortesía Facebook El Salvador de antes)
28 Jul, 2026 06:42 p. m. EST
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Parte de los restos de un perezoso gigante son expuestos en el Museo de Historia Natural de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Cortesía Facebook El Salvador de antes)
Los hallazgos de estos fósiles de mastodonte fueron hechos por el albañil Teófilo Reyes Chavarría, quien posteriormente alertó a las autoridades. (Infobae Centroamérica/Cortesía Facebook El Salvador de antes)
Partes de la mandíbula de un mastodonte fueron los primeros restos encontrados. (Infobae Centroamérica/Cortesía Facebook El Salvador de antes)
El lugar fue reconocido como sitio paleontológico en el que se descubrieron fósiles de 22 especies de mamíferos representantes de la megafauna del pleistoceno. (Infobae Centroamérica/Cortesía Facebook El Salvador de antes)
Miembros de Concultura ofrecieron una conferencia de prensa donde presentaron los resultados de las excavaciones. (Infobae Centroamérica/Cortesía Facebook El Salvador de antes)
La rama mandibular pertenece a un mastodonte bastante viejo. El Museo calculó que, por el desgaste del último molar que le quedaba, ya debía ser un adulto de unos 45 años de edad. (Infobae Centroamérica/Cortesía Facebook El Salvador de antes)
Se sabe que en el sitio paleontológico Río Tomayate hay restos parciales de por lo menos 12 mastodontes diferentes, lo que lo convierte en el animal más comúnmente encontrado en el lugar. (Infobae Centroamérica/Cortesía Facebook El Salvador de antes)
Las excavaciones se dieron entre 2001 y 2003. (Infobae Centroamérica/Cortesía Facebook El Salvador de antes)
El sitio arqueológico Tomayate es considerado el yacimiento de fósiles de vertebrados más importante y grande de El Salvador y de toda Centroamérica. (Infobae Centroamérica/Cortesía Facebook El Salvador de antes)