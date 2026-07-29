El gobierno de Azerbaiyán condenó a nueve periodistas y activistas a hasta 15 años de prisión en un caso vinculado a la represión de la prensa

El gobierno de Azerbaiyán endureció las penas contra periodistas y activistas críticos con el poder (Reuters)

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Un tribunal en Azerbaiyán condenó a nueve periodistas y activistas vinculados al portal independiente Toplum TV, con penas de prisión de entre 12 y 15 años por cargos de delitos financieros, en un proceso que organizaciones internacionales consideraron una ofensiva contra la libertad de prensa en el país.

El director y fundador del medio, Alasgar Mammadli, recibió una condena de 14 años, mientras que los activistas Akif Gurbanov y Ruslan Izzetli, cofundadores de la plataforma, fueron sentenciados a 15 años de cárcel.

Otros colaboradores y periodistas enfrentaron sentencias similares, todos acusados de recibir y utilizar fondos de donantes occidentales de manera ilegal como parte de un “grupo criminal organizado”. Los acusados rechazaron los cargos y sus representantes legales anunciaron que buscarán revertir el fallo ante instancias superiores.

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Toplum TV, que durante años se mantuvo como uno de los últimos medios independientes en Azerbaiyán, dedicó sus coberturas a investigar la corrupción oficial y los problemas sociales. En marzo de 2024, la policía allanó sus oficinas y detuvo a varios integrantes de su equipo editorial.

Diversos organismos internacionales de derechos humanos y entidades que defienden la libertad de prensa condenaron el fallo y señalaron que las sentencias representan un intento de intimidar y reprimir a quienes ejercen el periodismo. Entre ellos, organizaciones como Reporteros Sin Fronteras advirtieron sobre el uso del poder judicial como herramienta para silenciar voces críticas en un contexto de creciente represión contra medios no alineados con el gobierno.

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La represión oficial alcanzó a reporteros de medios internacionales y plataformas locales por su cobertura crítica (Reuters)

Azerbaiyán, bajo el liderazgo de Ilham Aliyev desde 2003, profundizó en los últimos años una estrategia de control sobre la disidencia mediante leyes restrictivas que limitaron la actividad de periodistas, activistas y opositores políticos.

Aliyev, quien sucedió a su padre tras la caída de la Unión Soviética, renovó su mandato en 2024 luego de imponerse en comicios anticipados con el 92% de los votos. Observadores internacionales señalaron que la votación se realizó en un entorno restrictivo, sin competencia política real.

El endurecimiento de las medidas contra la prensa no se limitó al caso de Toplum TV. Un año antes, la justicia azerbaiyana condenó a penas de entre siete y medio y nueve años de prisión a periodistas de Radio Free Europe/Radio Liberty y a seis comunicadores de Abzas Media, otro medio independiente. En ese caso, los procesados también rechazaron los cargos y los atribuyeron a motivaciones políticas. Organizaciones internacionales denunciaron la fabricación de causas y exigieron la liberación de los comunicadores.

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El cierre del espacio para la prensa independiente en Azerbaiyán coincidió con un escenario de tensiones crecientes entre el gobierno y medios extranjeros, particularmente iraníes. Las autoridades locales declararon ilegales las actividades del canal de televisión iraní Sahar TV y la agencia Mehr, al alegar que actuaban en contra de los intereses nacionales y la seguridad del país.

La decisión respondió a la inclusión, por parte del Ministerio de Inteligencia de Irán, de medios azerbaiyanos en una lista de prensa “hostil”, lo que derivó en advertencias sobre posibles persecuciones judiciales para quienes colaboren con ellos.

Organizaciones internacionales denunciaron el uso del poder judicial para silenciar voces periodísticas en Azerbaiyán (Reuters)

El deterioro en las relaciones entre Bakú y Teherán se intensificó en los últimos años, tras acusaciones mutuas de desinformación e injerencia en asuntos internos. El incidente más reciente se registró en marzo, cuando drones iraníes atacaron la región autónoma de Najicheván, lo que causó daños a civiles e infraestructura. A pesar de ese contexto, Azerbaiyán realizó envíos humanitarios de alimentos y medicinas a Irán durante ese mismo mes.

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La represión a los medios y la restricción de colaboraciones internacionales se produjo mientras Azerbaiyán consolidó su control territorial tras recuperar la región de Karabaj, un escenario que elevó la popularidad del presidente Aliyev y reforzó la narrativa oficialista. En paralelo, la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos redoblaron los llamados para que se respete la libertad de prensa y se libere a los periodistas condenados.

(Con información de AP)