Fue condenado por narcotráfico en Reino Unido, escapó y lleva 6 meses prófugo: la policía pide no acercársele

Darnell Smith sigue prófugo seis meses después de escapar de la prisión HMP Springhill en Buckinghamshire (Crédito: Policía de Surrey)

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Un nuevo operativo de búsqueda sigue en marcha para localizar a Darnell Smith, un preso que se fugó de HMP Springhill en Buckinghamshire hace seis meses. La Policía de Thames Valley pidió a la población que no se le acerque, según The Sun.

Smith, de 27 años, continúa prófugo después de escapar de una prisión de régimen abierto el 28 de enero hacia las 11:30. Según The Sun, la policía solicita que cualquier avistamiento se comunique al 999 y que cualquier información sobre su paradero se aporte al 101 o por internet.

El escape en la prisión de HMP Springhill

La agente investigadora Evelina Kersyte, del Equipo de Delitos Penitenciarios de la Policía de Thames Valley, pidió ayuda pública para encontrarlo. “Solicitamos la ayuda del público para localizar a Darnell Smith, que se encuentra prófugo tras escapar de la prisión de HMP Springhill”, declaró, según The Sun.

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La policía también indicó que la última vez que se le vio vestía completamente de negro. Además, advirtió que salió del centro sin autorización ni permiso legal para estar en la comunidad.

Smith cumplía una condena de seis años por posesión con intención de suministrar drogas de clase A, en concreto crack y heroína. La policía lo describió como un hombre de unos 1,73 metros de altura y complexión media. También señaló que tiene vínculos con Surrey, Sussex, Croydon y Plumstead en Londres.

El contexto de HMP Springhill y otro escape reciente

La policía advirtió que Darnell Smith vestía completamente de negro y que no debe ser abordado por la población (Crédito: Policía de Thames Valley)

La prisión HMP Springhill alberga a más de 320 reclusos y está clasificada como centro de categoría D. Según The Sun, eso implica seguridad mínima y permite a los internos que cumplen los requisitos pasar gran parte del día fuera de la cárcel con permiso para trabajar, estudiar o para otros fines de reinserción social.

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La nueva apelación policial llegó meses después de otra fuga en el mismo centro. Mamad Elmi, también de 27 años, escapó de esa prisión el 26 de diciembre del año pasado, según el periódico.

El caso recuerda una reciente fuga

El caso del británico Darnell Smith no es un hecho aislado. Las fugas de prisión, tanto individuales como colectivas, continúan representando un desafío para los sistemas penitenciarios de distintos países. En Colombia, por ejemplo, se reportó recientemente una fuga masiva en la cárcel de Popayán, donde varios reclusos escaparon y al menos un policía resultó herido durante el operativo de recaptura, según informó Infobae.

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Estos episodios ponen en evidencia las dificultades que enfrentan las autoridades para garantizar la seguridad en los centros penitenciarios y la recaptura de internos fugados. Tanto en el Reino Unido como en América Latina, la preocupación por la seguridad aumenta cuando las operaciones de búsqueda se extienden durante meses.

Además, estos hechos suelen generar llamados urgentes a la colaboración ciudadana y al fortalecimiento de los controles en las cárceles. En ambos casos, las fuerzas de seguridad solicitaron la participación activa de la población para ubicar a los prófugos y evitar situaciones de riesgo.