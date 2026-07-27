América Latina

Policías tras las rejas: el escándalo del tráfico de combustible que expone una nueva veta del crimen organizado en Ecuador

Agentes de la Policía Nacional permanecen con prisión preventiva por presuntamente integrar una red de tráfico de combustibles subsidiados con conexiones a la mafia albanesa

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Los policías presos en la cárcel de El Encuentro
Los policías presos en la cárcel de El Encuentro

La imagen de varios policías ingresando como reclusos a la cárcel de máxima seguridad El Encuentro resume uno de los desafíos que enfrenta Ecuador en su lucha contra el crimen organizado: la presunta infiltración de las instituciones encargadas de combatirlo. Los agentes permanecen bajo prisión preventiva mientras la Fiscalía desarrolla una investigación por delincuencia organizada que apunta a una estructura dedicada al tráfico ilegal de combustibles y que, según las autoridades, mantenía conexiones con operadores vinculados a la mafia albanesa.

El caso se originó tras una investigación que identificó un esquema para desviar combustibles subsidiados del circuito legal y comercializarlos en actividades ilícitas. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la organización no solo contaba con transportistas y operadores privados, sino también con funcionarios que habrían utilizado su posición dentro de la Policía Nacional para facilitar el funcionamiento de la red, según reveló Ecuavisa.

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Los investigadores sostienen que algunos de los uniformados alertaban sobre controles en carreteras, coordinaban el paso de vehículos que transportaban combustible y evitaban inspecciones que pudieran afectar las operaciones de la organización. Además, el expediente recoge indicios de presuntas alteraciones documentales y otras acciones encaminadas a ocultar el origen del producto y darle apariencia de legalidad antes de su distribución.

Fotografía cedida por la Presidencia de Ecuador del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa (c), observando una maqueta de una cárcel este viernes, en Santa Elena (Ecuador). EFE/ Presidencia de Ecuador
Fotografía cedida por la Presidencia de Ecuador del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa (c), observando una maqueta de una cárcel este viernes, en Santa Elena (Ecuador). EFE/ Presidencia de Ecuador

Para las autoridades, el combustible dejó hace tiempo de ser un producto destinado únicamente al consumo doméstico o al transporte formal. Su precio subsidiado dentro de Ecuador lo convirtió en un insumo de alto valor para distintas economías ilegales, capaces de obtener importantes ganancias mediante su reventa o utilización en actividades clandestinas. Entre los principales destinos identificados por las investigaciones figuran campamentos de minería ilegal, maquinaria pesada utilizada en explotaciones no autorizadas y embarcaciones vinculadas al tráfico internacional de drogas.

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La Fiscalía sostiene que ese mercado ilícito representa una fuente estable de financiamiento para organizaciones criminales que han diversificado sus negocios más allá del narcotráfico. En ese contexto aparece la presunta relación con operadores asociados a la mafia albanesa, estructuras que durante los últimos años han fortalecido su presencia en Ecuador aprovechando la ubicación estratégica del país para el envío de cocaína hacia Europa.

Diversas investigaciones desarrolladas por autoridades ecuatorianas y organismos internacionales han documentado que estas organizaciones suelen establecer alianzas con redes locales para asegurar logística, transporte, lavado de activos y protección de sus operaciones. La causa abierta en Ecuador busca determinar si esos vínculos también alcanzaron el negocio del tráfico de combustibles, considerado cada vez más rentable por las ganancias que genera el diferencial entre los precios subsidiados y los valores del mercado ilegal.

28/12/2025 El comandante de la Policía de Manabí, Wladimir Acurio, da explicaciones al ministro de Interior de Ecuador, John Reimberg POLITICA SUDAMÉRICA ECUADOR LATINOAMÉRICA SUDAMÉRICA INTERNACIONAL JOHN REIMBERG EN X
28/12/2025 El comandante de la Policía de Manabí, Wladimir Acurio, da explicaciones al ministro de Interior de Ecuador, John Reimberg POLITICA SUDAMÉRICA ECUADOR LATINOAMÉRICA SUDAMÉRICA INTERNACIONAL JOHN REIMBERG EN X

Aunque el proceso judicial todavía se encuentra en fase de instrucción, la Fiscalía argumentó que existían suficientes elementos para solicitar la prisión preventiva de los policías investigados debido al riesgo de fuga y de interferencia en la investigación. Durante esta etapa se realizan pericias financieras, análisis documentales, seguimientos e interceptaciones con el propósito de establecer la estructura de la organización y el grado de participación de cada uno de los procesados.

La investigación vuelve a colocar bajo escrutinio la vulnerabilidad de las instituciones frente a la corrupción vinculada al crimen organizado. En los últimos años, Ecuador ha procesado a jueces, fiscales, funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad en distintas causas relacionadas con estructuras criminales, un fenómeno que ha llevado a las autoridades a reforzar los controles internos y los mecanismos de depuración institucional.

Por ahora, los policías procesados mantienen la presunción de inocencia y será el desarrollo del juicio el que determine si integraban una organización criminal dedicada al tráfico de combustibles. Sin embargo, el expediente ya evidencia la creciente importancia de este mercado ilícito dentro de las finanzas del crimen organizado y confirma que las redes transnacionales buscan expandir su influencia mediante la corrupción de funcionarios públicos, con el objetivo de garantizar protección para operaciones que van mucho más allá del narcotráfico.

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