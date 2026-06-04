El comandante de SOUTHCOM Francis Donovan llega a Guatemala para reforzar la cooperación en seguridad

El oficial del Ejército de Estados Unidos, Francis Donovan, posa en uniforme militar con la bandera de Guatemala y el estandarte del Comando Sur de Estados Unidos de fondo. (US Embassy Guatemala﻿ 14 min ·)

El comandante de SOUTHCOM Francis Donovan llegó a Guatemala para reunirse con altos funcionarios y reforzar la cooperación bilateral en seguridad, en una visita que ocurre días después de que el presidente Bernardo Arévalo confirmara que su gobierno pidió a Estados Unidos apoyo para intensificar el combate al narcotráfico sin solicitar, por ahora, el despliegue de tropas estadounidenses en territorio guatemalteco.

La visita de Donovan, de acuerdo con la información oficial difundida sobre su agenda, incluye conversaciones con altos líderes del gobierno sobre el fortalecimiento de la colaboración bilateral en seguridad y sobre los esfuerzos compartidos para combatir a los cárteles y a los narcoterroristas.

PUBLICIDAD

Guatemala integra la Coalición de las Américas contra los Cárteles, cuyas contribuciones han golpeado a redes narcoterroristas en la región, según esa misma comunicación.

El Gobierno de Guatemala pidió asistencia e inteligencia, no operaciones militares extranjeras

La petición guatemalteca se concentra en cuatro áreas: acceso a equipo, capacitación, apoyo de expertos para planificar operaciones en los niveles estratégico y táctico, e integración e intercambio de inteligencia, según explicó Arévalo en una rueda de prensa.

El mandatario añadió que Washington todavía no ha respondido y que la duración de esa cooperación dependerá de que el Gobierno mantenga sus esfuerzos contra los cárteles.

Arévalo respondió de forma directa a la posibilidad de una presencia militar estadounidense en el país: “El gobierno de Guatemala no está solicitando esa cooperación y no tiene previsto hacerlo”. En la misma conferencia precisó que lo requerido consiste en “capacitación, entrenamiento, asesoría y apoyo en planificación de operaciones a nivel estratégico y a nivel táctico, apoyo en inteligencia y en intercambio de inteligencia”.

PUBLICIDAD

El comité coordinador de asociaciones agrícolas, comerciales, industriales y financieros respalda la cooperación de seguridad entre Guatemala y Estados Unidos. (Visuales IA)

El presidente sostuvo que esa asistencia se enmarca en acuerdos bilaterales vigentes. También explicó que, según la Constitución, el ingreso de ejércitos extranjeros o la realización de operaciones militares de ese tipo solo puede ser autorizada por el Congreso de la República con el voto de dos tercios.

Arévalo vinculó el pedido con operativos recientes en Petén y San Marcos

Para justificar la solicitud, Bernardo Arévalo citó acciones recientes de su administración contra el narcotráfico. Mencionó la captura de armas en Las Cruces, en Petén, y el desbaratamiento de lo que el Gobierno considera el laboratorio de drogas más grande localizado en Ayutla, San Marcos.

También aludió al número de capturados y extraditados, aunque sin precisar cifras en ese intercambio con la prensa. Añadió que Guatemala ya ha recibido apoyo estadounidense para la interdicción marítima de drogas y que en los últimos años obtuvo lanchas y otros equipos.

PUBLICIDAD

Cuando fue consultado sobre escenarios como bombardeos o medidas semejantes a las mencionadas por un periodista en referencia a Ecuador, Arévalo contestó que no conoce el acuerdo firmado por ese país con Estados Unidos.

Sobre Guatemala, reiteró que las operaciones previstas se limitan a entrenamiento, equipo, expertos en planificación e integración de inteligencia.

La carrera del general Donovan incluye mandos en la 5.ª y la 6.ª Flota

El general Donovan está al frente del Comando Sur de Estados Unidos, con una trayectoria en infantería, reconocimiento y operaciones especiales dentro de la estructura militar estadounidense.

A lo largo de su carrera ejerció mandos sobre infantes de marina y personal de la Armada en las tres Fuerzas Expedicionarias de la Infantería de Marina, además de asumir responsabilidades en la 5.ª Flota y la 6.ª Flota.

PUBLICIDAD

También ocupó destinos como un destacamento de fuerzas de seguridad del Cuerpo de Marines en Creta (Grecia), un pelotón del Equipo de Seguridad Antiterrorista de la Flota, una estación de reclutamiento en el este de Pensilvania, un grupo de entrenamiento de operaciones especiales, el Destacamento Uno del Comando de Operaciones Especiales del Cuerpo de Marines y la dirección de la Escuela de Guerra Expedicionaria.

En el ámbito conjunto, fue J35 en el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, jefe de rama en el Centro de Coordinación de Amenazas Transregionales del Estado Mayor Conjunto, comandante general adjunto del Comando Conjunto de Operaciones Especiales y vicecomandante del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos.

PUBLICIDAD