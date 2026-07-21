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El duro camino de Sharon Stone para dejar la marihuana y los fármacos: “Estuve enferma como un perro”

Después de superar una etapa física muy complicada, la estrella de “Bajos instintos” buscó una nueva vida lejos de las sustancias

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Sharon Stone
Sharon Stone reveló que dejó de fumar marihuana y abandonó su último medicamento para el ictus durante el último año (REUTERS/Matteo Minnella)

Sharon Stone reveló que dejó de fumar marihuana y abandonó su último medicamento para el ictus en el último año, un proceso que describió como físicamente devastador. La actriz de 67 años lo contó en una entrevista con la revista Variety.

“Me bajé de uno de mis medicamentos para el ictus en septiembre pasado, y me dijeron que no podía hacerlo”, declaró Stone al citado medio.

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Y agregó: “Me dijeron: ‘No puedes dejarlo. Nunca podrás dejarlo’. Y yo: ‘Me lo estoy dejando’. Fue como dejar la maldita heroína. Estuve enferma como un perro durante cuatro meses y medio”.

La estrella de cine había sufrido un ictus casi fatal en 2001, tras el cual le prescribieron varios fármacos. A lo largo de los años fue abandonando la mayoría de ellos, pero uno persistió hasta el pasado septiembre.

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La actriz describió como físicamente devastador el proceso de dejar el fármaco que tomaba desde el ictus que sufrió en 2001 (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
La actriz describió como físicamente devastador el proceso de dejar el fármaco que tomaba desde el ictus que sufrió en 2001 (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

“Quería recuperar mi vida. Quería una vida libre de drogas”, afirmó en la misma entrevista.

Una vez superada esa etapa, Stone decidió también poner fin al consumo de cannabis, algo que tampoco resultó sencillo.

“Ya no es como antes, cuando éramos niños. Me puse bastante mal durante un mes”, explicó a Variety.

Su neurólogo le advirtió que la situación era más grave de lo que muchos creen: “Sharon, he tenido gente muriendo en urgencias por marihuana”, le dijo el médico, según recogió la publicación.

La entrevista tuvo lugar en la residencia de Stone en Beverly Hills, donde la actriz recibió a Variety junto a un equipo de jóvenes de Social Network Studios, empresa de gestión de redes sociales fundada por su hijo mayor, Roan. Él también se encarga de administrar la presencia digital de su madre.

En la entrevista, Stone afirmó que quiso recuperar su vida y vivir libre de drogas tras dejar su medicación para el ictus (REUTERS/Mario Anzuoni)
En la entrevista, Stone afirmó que quiso recuperar su vida y vivir libre de drogas tras dejar su medicación para el ictus (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Tenía cuatro o cinco millones de seguidores en Instagram, pero no mucho engagement. Ahora tengo millones en engagement”, señaló la actriz.

La pintura ocupa hoy buena parte de su tiempo. Sharon Stone estudió bellas artes en la universidad antes de abandonar los estudios para dedicarse al modelaje, y retomó los pinceles durante el confinamiento por el COVID-19.

Lo que empezó con algunos lienzos en su dormitorio se convirtió en una obsesión que la llevó a vaciar la habitación de muebles y transformarla en un estudio improvisado.

Sus hijos Roan, Laird y Quinn terminaron por convencerla de trasladar el taller a la casa de invitados. “Vendo mi obra en galerías de todo el mundo”, dijo.

Cruce de piernas de Sharon Stone en Instinto Básico
El neurólogo le advirtió que la marihuana puede causar emergencias graves, según relató la estrella de "Bajos instintos" (Captura de video)

En junio, regresó a las pasarelas por primera vez en 33 años como modelo de cierre del desfile de menswear de Vetements en París.

Sobre el diseñador Guram Gvasalia, sostuvo que “es muy talentoso y muy inteligente, y hace algo que para mí es bastante punk. Y yo estuve presente en el punk, así que me identifico mucho con eso”.

En cuanto a su carrera actoral, Variety recoge que en el último año Sharon Stone apareció en Euphoria, la comedia de acción Nobody 2 y el drama independiente In Memoriam.

La artista también tiene ambiciones en Broadway. Intentó sin éxito hacerse con los derechos de una versión teatral de All About Eve para interpretar a Margo Channing, el papel que Bette Davis llevó a la pantalla en 1950.

“Podría hacer una buena Margo Channing. Con los ojos cerrados”, afirmó ante Variety.

La pintura ocupa hoy buena parte del tiempo de Sharon Stone, que retomó las bellas artes durante el confinamiento por el COVID-19 y vende obras en galerías (REUTERS/Alessandro Garofalo)
La pintura ocupa hoy buena parte del tiempo de Sharon Stone, que retomó las bellas artes durante el confinamiento por el COVID-19 y vende obras en galerías (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Entre sus otras ideas figura una versión de Mame ambientada en la era punk, con música de Debbie Harry y la participación de Billy Idol, y una adaptación con reparto femenino de La Cage aux Folles, el musical ganador del Tony sobre una pareja gay que regenta un club de drag.

“Este ha sido un período en el que, durante este último año, he recuperado realmente mi vida”, declaró.

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