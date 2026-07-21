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Un buque petrolero con destino Ucrania fue atacado por un drone naval en el mar Negro

La nave Gas Lisbon, con bandera de Liberia, se dirigía al puerto fluvial de Reni cuando sufrió un impacto nocturno a 20 millas de la costa rumana y se incendió

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Un buque petrolero con destino Ucrania fue atacado por un drone naval en el mar Negro. (REUTERS/ARCHIVO)
Un buque petrolero con destino Ucrania fue atacado por un drone naval en el mar Negro. (REUTERS/ARCHIVO)

Un buque petrolero, cargado con gas propano y operando bajo bandera de Liberia, fue atacado por un dron naval en el mar Negro mientras se dirigía al puerto fluvial de Reni, al sur de Ucrania. El incidente, ocurrido la pasada noche a unas 20 millas náuticas de la costa rumana, provocó un incendio a bordo y dejó a tres marineros heridos, según informaron este martes las autoridades de Rumanía.

El barco, identificado como Gas Lisbon, había partido del puerto de Alejandría (Egipto) transportando más de 3.790 toneladas de gas propano y contaba con una tripulación de 17 personas, de acuerdo con un comunicado del Ministerio del Interior rumano. La administración fluvial del Danubio en Galati, citada por la emisora Digi24, señaló que el origen del dron permanece desconocido.

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Ataque fuera de aguas territoriales rumanas y reacción oficial

El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, declaró en la red social Facebook que el buque fue “alcanzado en la pasada noche fuera de las aguas territoriales de Rumanía, a unas 20 millas náuticas de la costa rumana”. Dan añadió que las autoridades se mantienen en estado de alerta y que investigarán las circunstancias, causas y posibles responsabilidades de este ataque, el cual, según sus palabras, “muy probablemente forma parte de la guerra de agresión ilegal de la Federación Rusa contra Ucrania”.

Nicusor Dan afirmó que Rumanía investigará el ataque al buque petrolero y dijo que el hecho podría estar vinculado con la guerra de Rusia contra Ucrania. (REUTERS/ARCHIVO)
Nicusor Dan afirmó que Rumanía investigará el ataque al buque petrolero y dijo que el hecho podría estar vinculado con la guerra de Rusia contra Ucrania. (REUTERS/ARCHIVO)

El Ministerio del Interior rumano explicó que el ataque ocasionó “graves daños y un incendio en la superestructura” del buque, lo que obligó a la tripulación a refugiarse en la zona de proa, sin posibilidad de usar sus propios medios de evacuación. El incidente dejó el barco a la deriva y con la superestructura aún ardiendo durante la mañana.

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Operativo de rescate y situación de la tripulación

Al recibirse la alerta, varias embarcaciones acudieron en auxilio del Gas Lisbon. Las condiciones meteorológicas adversas impidieron realizar una evacuación aérea mediante helicóptero, por lo que la tripulación fue evacuada utilizando dos balsas salvavidas en el agua.

El buque con bandera de Liberia había partido de Alejandría, Egipto, con más de 3.790 toneladas de gas propano. (REUTERS/ARCHIVO)
El buque con bandera de Liberia había partido de Alejandría, Egipto, con más de 3.790 toneladas de gas propano. (REUTERS/ARCHIVO)

Tres de los marineros rescatados requirieron atención médica urgente. Dos de ellos sufrieron quemaduras graves que afectaron entre el 10 y 15 % de la superficie corporal, mientras que el tercero presentaba múltiples heridas y hemorragias, según detalló el Ministerio del Interior rumano.

El incendio continuaba activo en la superestructura del buque durante la mañana, mientras la nave permanecía fondeada en la zona del ataque. Como medida de precaución, las autoridades rumanas emitieron un aviso a las embarcaciones en la región para evitar el perímetro afectado.

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