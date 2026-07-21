Costa Rica

Costa Rica registró 504 llamadas por violencia intrafamiliar durante la final del Mundial 2026, el máximo anual

El Servicio de Emergencias 911 reportó en esa jornada casi 200 incidentes por encima del promedio habitual, en un contexto de alza sostenida de avisos durante el torneo disputado entre el 11 de junio y el 19 de julio

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Bandera de Costa Rica, un balón de fútbol grande y difuso, y en su sombra las siluetas negras de un padre, dos niños y una madre separados.
La final del Mundial de Fútbol 2026 llevó al Servicio de Emergencias 911 de Costa Rica a registrar 504 llamadas por violencia intrafamiliar en un solo día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la final del Mundial de Fútbol 2026, el Servicio de Emergencias 911 de Costa Rica alcanzó su cifra máxima de reportes por violencia intrafamiliar en el año, con 504 llamadas en un solo día.

El dato, que representa casi 200 incidentes por encima del promedio habitual, refleja el impacto que tuvo el evento deportivo en la convivencia familiar.

El torneo, disputado entre el 11 de junio y el 19 de julio, elevó el promedio diario de reportes a 318 casos, frente a los 302 que se registran normalmente en el año, según datos recopilados por El Observador.

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La jornada más crítica fue el 19 de julio, día en que España se coronó campeona tras vencer a Argentina con un gol de Ferrán Torres en tiempo suplementario.

A lo largo de los fines de semana que abarcó el campeonato, la línea de emergencias reportó varios picos de llamadas. En junio, el domingo 14 se contabilizaron 493 incidentes y el sábado 13 hubo 364. Los siguientes fines de semana continuaron con cifras elevadas, como los 419 y 466 reportes del 20 y 21 de junio, y los 471 del domingo 28.

El impacto del Mundial en los reportes por violencia intrafamiliar

Durante el Mundial, el aumento en los reportes de violencia intrafamiliar fue sostenido, principalmente durante los fines de semana. Según el vocero del Servicio de Emergencias 911, Gerardo García, el promedio de incidentes subió a 318 diarios. García señaló: “Debemos celebrar el deporte con moderación en familia, lo que lamentablemente parece que en este mundial no sucedió de esta manera”.

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La tendencia no se limitó a junio. En julio, el sábado cuatro hubo 346 llamadas y el domingo cinco se registraron 405. El fin de semana siguiente, el sábado 11 y el domingo 12, se atendieron 363 y 437 reportes, respectivamente. El sábado 18 la cifra fue de 364, mientras que el domingo 19, coincidiendo con la final, se produjo el mayor número del período.

Ilustración acuarela de una casa dividida por una grieta vertical, con cuatro siluetas humanas dentro, dos banderas y una pelota de fútbol fuera.
Durante el Mundial de Fútbol 2026, el promedio diario de reportes por violencia intrafamiliar en Costa Rica subió a 318 casos frente a los 302 habituales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema 911 responde a cada alerta coordinando la movilización inmediata de la Fuerza Pública, el Instituto Nacional de las Mujeres y otros organismos pertinentes. Además, dispone de una aplicación móvil para reportes de emergencia, que permite a las víctimas enviar su ubicación en tiempo real.

El periodo del Mundial de Fútbol 2026 en Costa Rica estuvo marcado por un aumento sostenido de llamadas al 911 relacionadas con este tipo de hechos. El Observador subrayó que el fenómeno se acentuó en días de partidos importantes, especialmente la final, con cifras superiores a las de años anteriores.

Comparativa con finales de mundiales anteriores y campañas de prevención

El pico de reportes durante la final de 2026 superó las cifras de las finales de Rusia 2018 y Catar 2022. En la definición de 2018, el 911 contabilizó 439 incidentes y en la de 2022, 443. El aumento respecto a la final anterior fue cercano al 14 %, según los registros.

Un teléfono antiguo descolgado, una cinta de humo azul, siluetas de hombre, mujer y dos niños, un balón de fútbol, una ventana, fuegos artificiales, banderas de Costa Rica.
La final del Mundial 2026 superó los registros de violencia intrafamiliar de las finales de Rusia 2018 y Catar 2022, mientras el Inamu impulsó la campaña Vivamos el Mundial sin violencia contra las mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante los antecedentes históricos, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) lanzó antes del torneo la campaña “Vivamos el Mundial sin violencia contra las mujeres”. La iniciativa buscó promover la convivencia respetuosa y recordar que la pasión deportiva no justifica la violencia.

La presidenta ejecutiva del Inamu, Carolina Delgado Ramírez, subrayó al lanzar la campaña que los días de mayor incidencia durante los mundiales presentan entre un 50 % y un 70 % más reportes que el promedio del resto del torneo. “Estos datos nos obligan a reforzar los esfuerzos de prevención y sensibilización”, dijo Delgado.

La campaña se apoyó en los patrones identificados en registros anteriores, que mostraron aumentos notables en fechas de alta atención futbolística y jornadas de campeonatos nacionales. El objetivo fue advertir sobre los riesgos y promover la denuncia inmediata ante cualquier situación de violencia intrafamiliar.

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