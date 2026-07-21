Guatemala

El Vaticano beatificará al fraile guatemalteco Augusto Rafael Ramírez Monasterio el 7 de noviembre de 2026

La celebración se realizará a las 10:00 en Finca Florencia, en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, en el 43 aniversario de su muerte, reconocida por la Iglesia como martirio

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Un póster vertical muestra a un fraile franciscano con lentes sonriendo y texto sobre la beatificación de Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio
El póster presenta a Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio y anuncia el camino hacia su beatificación por parte de la Provincia Franciscana Nuestra Señora de Guadalupe. (Provincia Franciscana "Nuestra Señora de Guadalupe")

El fraile guatemalteco Augusto Rafael Ramírez Monasterio será beatificado el 7 de noviembre de 2026, exactamente 43 años después de su asesinato por negarse a violar el secreto de confesión, un reconocimiento que la Iglesia concedió tras declarar su muerte como martirio.

La ceremonia está prevista para las 10:00 en Finca Florencia, en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, a unos 35 kilómetros de la ciudad de Guatemala.

La fecha elegida coincide con el aniversario de su muerte y llega después de que el papa León XIV firmara el 22 de enero de 2026 el decreto que reconoció su martirio, lo que permitió avanzar a la beatificación sin necesidad de acreditar un milagro.

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La misa contará con la presencia del cardenal del Dicasterio para las Causas de los Santos, que ya confirmó su disponibilidad para viajar a Guatemala.

En un comunicado firmado a principios de julio de 2026, Fray Edgardo Manuel Pérez Tejeira, ministro provincial de la Provincia Franciscana Nuestra Señora de Guadalupe en Centroamérica y Panamá, definió el hecho como “una inmensa gracia para la Iglesia que peregrina en Guatemala”.

El religioso también convocó a fieles, fraternidades franciscanas, a la Orden Franciscana Seglar y a la Juventud Franciscana a sumarse a la preparación espiritual de la celebración.

Tres hombres, uno con traje negro y dos con hábitos marrones, posan frente a una pintura ovalada de la Virgen María, flanqueados por la bandera de Guatemala y la del Vaticano
Reunión para continuar los diálogos y la coordinación de los preparativos con vistas a la próxima beatificación del Siervo de Dios Fr. Augusto Ramírez Monasterio, OFM. Este encuentro refleja el espíritu de comunión y colaboración entre la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala y la Familia Franciscana, unidos en la acción de gracias por el testimonio de vida, fe y entrega de Fr. Augusto. (Provincia Franciscana "Nuestra Señora de Guadalupe")

La Iglesia reconoció que murió por negarse a romper el sigilo de confesión

Ramírez Monasterio nació el 5 de noviembre de 1937 en Guatemala. Hizo parte de su formación en el Colegio Seráfico de los Frailes Menores de Diriamba, en Nicaragua, continuó el noviciado en Jumilla, España, estudió filosofía y teología, y fue ordenado sacerdote el 18 de junio de 1967 en Teruel.

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Después regresó a Nicaragua, donde trabajó en la formación de nuevos religiosos, y más tarde prosiguió estudios en Salamanca. En 1978 fue nombrado guardián y párroco de la iglesia de San Francisco El Grande, en Antigua Guatemala, donde concentró su labor pastoral.

Su ministerio se desarrolló en el marco del conflicto armado interno guatemalteco, que se extendió entre 1960 y 1996. Según la Orden de los Frailes Menores y citado por Vatican News, la persecución que terminó en su asesinato comenzó cuando acompañó a un campesino vinculado a la guerrilla que buscaba acogerse a una amnistía ofrecida por el gobierno del presidente Efraín Ríos Montt.

El 2 de junio de 1983, un hombre identificado como Fidel Coroy, integrante del pueblo maya kaqchikel, acudió a confesarse con el fraile antes de iniciar trámites ante las autoridades. El acompañamiento pastoral de Ramírez Monasterio hizo que el ejército lo señalara como simpatizante de la insurgencia.

A partir de entonces fue detenido, torturado y luego liberado, pero quedó bajo vigilancia y amenazas. La publicación del Vaticano señaló que, pese a esa presión, mantuvo fidelidad a “los valores evangélicos, que le habían llevado a defender a los pobres y a los que sufrían injusticias”.

La Penitenciaría Apostólica del Vaticano sostiene que el sigilo sacramental “proviene directamente de la ley divina revelada y está enraizado en la naturaleza misma del sacramento, hasta el punto de no admitir ninguna excepción en el ámbito eclesial ni en el ámbito civil”. La ruptura de ese deber implica para un sacerdote la excomunión automática reservada a la Santa Sede.

Documento oficial, logotipo de la Provincia Franciscana, texto de comunicado provincial, fotografía de Fr. Edgardo Manuel Pérez Tejaira, firma, ilustración religiosa
Un comunicado de la Provincia Franciscana anuncia la celebración de la beatificación de Fr. Augusto Rafael Ramírez Monasterio en Guatemala el 7 de noviembre de 2026. (Provincia Franciscana "Nuestra Señora de Guadalupe")

Su cuerpo fue hallado con nueve impactos de bala

El 5 de noviembre de 1983 celebró su cumpleaños número 46 en la capital guatemalteca, adonde había viajado para recibir a un compañero franciscano en el aeropuerto.

Dos días después, el 7 de noviembre, soldados lo capturaron otra vez y lo trasladaron en un vehículo policial por las afueras de la ciudad.

Durante el trayecto intentó escapar descalzo cuando el vehículo se detuvo en un semáforo. Los militares lo alcanzaron y lo mataron a tiros.

Cuando fue encontrado, su cuerpo presentaba signos de tortura y nueve impactos de bala. Su asesinato lo convirtió en el decimotercer sacerdote muerto en Guatemala desde 1978, en un período en que la actividad pastoral y la defensa de los derechos humanos eran vistas por sectores del poder como una amenaza.

El decreto firmado por León XIV estableció que fue asesinado in odium fidei, es decir, por odio a la fe. Ese encuadre eclesiástico sostiene la beatificación de un sacerdote que, según el comunicado franciscano, dejó “el testimonio luminoso de un fraile menor que, viviendo el Evangelio al estilo de San Francisco de Asís, dejó una huella de santidad, entrega y servicio que continúa inspirando a las nuevas generaciones”.

La Provincia Franciscana también informó que el arzobispo metropolitano de Santiago de Guatemala Gonzalo de Villa y Vásquez recibió a Pérez Tejeira y a Fray José Alberto González Fuentes para coordinar los preparativos de la ceremonia. En paralelo, expresó su agradecimiento a Fray Edwin Alvarado Segura, vicepostulador de la causa, que se encuentra en España e Italia atendiendo asuntos vinculados con el proceso.

La beatificación convertirá a Ramírez Monasterio en el primer sacerdote guatemalteco elevado al honor de los altares. La iglesia de San Francisco El Grande, donde ejerció durante años y que hoy muchos fieles llaman “el santuario de la misericordia”, mantiene confesiones todos los días entre las 6:30 y las 16:00.

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