Guatemala habilita 2,054 albergues para atender evacuaciones en el invierno de 2026

Foto de archivo: Albergue comunitario listo para recibir a familias, con camas plegables y kits de asistencia dispuestos para garantizar un refugio seguro tras una emergencia. (CONRED Guatemala)

Guatemala tiene 2.054 albergues listos para atender evacuaciones por la temporada lluviosa de 2026, mientras la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres identifica amenazas de inundaciones y deslizamientos en la costa del Pacífico, Izabal y amplias zonas del occidente y norte del país, según Conred.

La mayor concentración de espacios habilitados está en Quiché, con 252 centros en apresto, de acuerdo con la distribución geográfica informada por Conred.

Le siguen San Marcos con 239, Suchitepéquez con 173, Santa Rosa con 161, Petén con 114, Escuintla con 113 e Izabal con 108, según información del Diario de Centroamérica.

Los mapas de peligro elaborados por Conred ubican el riesgo de inundaciones sobre todo en la Costa Sur, desde San Marcos hasta Jutiapa, además de Izabal y sectores de Petén. Según el organismo, la cercanía con ríos, cuencas hidrográficas y zonas de baja elevación aumenta la vulnerabilidad ante precipitaciones intensas.

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Las advertencias por deslizamientos se concentran en regiones montañosas del occidente y norte. Valeria Urízar, portavoz de la Conred, explicó que entre los departamentos más expuestos están Huehuetenango, Quiché, Totonicapán, Quetzaltenango, Sololá, Chimaltenango, Alta Verapaz y Baja Verapaz, donde las pendientes pronunciadas y la saturación de los suelos favorecen los derrumbes.

Un albergue de Conred con catres azules y personas, listo para la temporada de lluvias en Guatemala, ofreciendo refugio seguro. (CONRED Guatemala)

La red de refugios se distribuye según la cobertura territorial y las amenazas históricas

La red nacional de albergues es una de las principales herramientas de respuesta para resguardar a la población durante la época lluviosa, según Conred. Estos espacios están destinados a recibir de forma temporal a familias que deban abandonar sus viviendas cuando una emergencia ponga en riesgo su integridad.

Las autoridades indicaron que la ubicación de los establecimientos responde a criterios de cobertura territorial y a las amenazas identificadas históricamente en cada área. Según Conred, los albergues forman parte de las acciones preventivas para reducir el impacto de posibles emergencias asociadas a las lluvias.

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La respuesta directa de las autoridades ante el invierno de 2026 es la habilitación de 2.054 albergues en todo el país para recibir a personas evacuadas de manera preventiva o durante una emergencia. Con esa capacidad, Guatemala busca fortalecer su respuesta frente a eventos vinculados con las precipitaciones, de acuerdo con la información oficial.

Conred pidió identificar rutas de evacuación y seguir los canales oficiales

Urízar recomendó a la población mantenerse informada por canales oficiales, identificar las rutas de evacuación de sus comunidades y preparar planes de respuesta. La portavoz de Conred vinculó esas medidas con los riesgos que cada año acompañan la temporada de invierno.

Según la información oficial, el invierno suele provocar derrumbes, deslizamientos, inundaciones, daños en viviendas y afectaciones a la red vial. Esa recurrencia explica la necesidad de contar con refugios disponibles para brindar atención inmediata a las personas afectadas.

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La temporada de ciclónica del Atlántico inicia con vigilancia permanente en Guatemala

La temporada ciclónica del Atlántico comenzó este 1 de junio con una proyección de 11 a 15 ciclones nombrados, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), que advirtió que el seguimiento de estos sistemas es relevante porque entre uno y tres podrían convertirse en huracanes mayores durante 2026.

En la misma estimación oficial, el Insivumeh indicó que entre cuatro y siete sistemas del Atlántico alcanzarían categoría de huracán. El instituto añadió que la temporada se analiza con base en temperaturas superficiales del océano, condiciones meteorológicas regionales y la evolución de los fenómenos de El Niño y La Niña.

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El organismo precisó que la formación de ciclones no implica que todos impactarán Guatemala. Aun así, informó que mantiene vigilancia y monitoreo las 24 horas del día para comunicar de forma oportuna cualquier sistema que pueda representar riesgo para el territorio nacional.

El Pacífico tendrá una actividad más alta que el Atlántico

El 15 de mayo comenzó la temporada de huracanes en la cuenca del Pacífico Oriental, donde se prevé la formación de entre 16 y 20 ciclones nombrados, según Insivumeh. De ese total, entre ocho y 10 podrían alcanzar categoría de huracán y entre tres y cinco evolucionar a huracanes mayores.

El instituto sostuvo que los sistemas más graves se desarrollarán en el Pacífico, mientras que en el Atlántico se prevé una actividad moderada, según informes de INSIVUMEH. Esa perspectiva ha generado preocupación regional por los posibles efectos sobre infraestructuras y actividades productivas, de acuerdo con esos mismos informes.

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El texto también recoge una cifra puntual para el Atlántico: 14 tormentas nombradas, con entre cuatro y siete huracanes y entre uno y tres huracanes mayores, según cifras difundidas por INSIVUMEH. Esa proyección se ubica dentro del rango oficial presentado por el instituto para la temporada que acaba de comenzar.