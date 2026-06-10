22 países condenaron los “planes letales” de la Guardia Revolucionaria iraní contra objetivos occidentales y judíos

Personas pasan en bicicleta junto a una valla publicitaria que muestra al difunto líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini, y al fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en una calle de Teherán, Irán, el 10 de junio de 2026 (Reuters)

Las principales potencias occidentales lanzaron este miércoles una advertencia conjunta a Irán y condenaron una serie de acciones letales y operaciones encubiertas atribuidas a los servicios de inteligencia iraníes en Europa, Norteamérica y Australia.

La declaración fue suscrita por Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Letonia, Lituania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Noruega, Portugal y Suecia.

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De acuerdo con el comunicado, los gobiernos firmantes responsabilizan a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), a la Fuerza Quds y al Ministerio de Inteligencia y Seguridad iraníes de orquestar ataques, complots y otros actos hostiles en territorio occidental. El escrito detalla que los blancos de estas operaciones han sido disidentes iraníes, periodistas, comunidades judías y ciudadanos vinculados a intereses israelíes y estadounidenses.

Las autoridades occidentales señalaron que la relación entre los servicios de inteligencia iraníes y redes criminales internacionales “es de larga data”. En el texto, los gobiernos calificaron de deplorable el uso de grupos criminales como intermediarios para la ejecución de amenazas, secuestros o asesinatos dirigidos a opositores y minorías.

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Una joven iraní pasa junto a un mural antiisraelí en una calle de Teherán, Irán, el lunes 8 de junio (EFE)

El documento también repudió una reciente campaña de atentados en Europa contra comunidades judías, periodistas iraníes y objetivos estadounidenses. Estos hechos fueron reivindicados por el grupo Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya, con respaldo logístico de intermediarios asociados al régimen de Teherán.

“Cualquier intento de asesinar, secuestrar, hostigar, intimidar o atacar personas en nuestro suelo constituye una violación a la soberanía nacional y las normas internacionales”, señala la declaración conjunta. Los gobiernos exhortaron a la República Islámica de Irán a detener de inmediato estas actividades y reconocieron los esfuerzos de los países afectados por contrarrestar la amenaza.

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La declaración concluyó con el compromiso de los firmantes de coordinar medidas adicionales para frenar “cualquier acción hostil” proveniente de la inteligencia iraní, reforzando la cooperación en materia de seguridad y protección de sus ciudadanos.

Las palabras de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que el ejército iraní es “un completo desastre” y afirmó que gran parte de sus fuerzas, incluyendo su Armada y su Fuerza Aérea, “ya ni siquiera existen”, en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social horas después de que Washington y Teherán intercambiaran ataques en las hostilidades más intensas desde la tregua del 8 de abril.

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“Irán solo habla y no actúa. ¡El matón de Oriente Medio está MUERTO!“, escribió Trump, quien advirtió que Teherán “tardó demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente” y que ahora “tendrá que pagar las consecuencias”.

La declaración llegó en el marco de una nueva espiral de combates desencadenada por el derribo iraní de un helicóptero Apache estadounidense sobre el estrecho de Ormuz. Los dos tripulantes sobrevivieron y fueron rescatados cerca de la costa de Omán. Washington respondió con ataques contra sistemas de defensa aérea, estaciones de control en tierra y sitios de radar iraníes en las inmediaciones del estrecho, según informó el Mando Central estadounidense (Centcom).

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