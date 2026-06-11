Superintendencia en Guatemala vigilará el cumplimiento fiscal ante el ‘boom’ en la venta de productos deportivos por el Mundial 2026

Las revisiones subirán en pasos limítrofes y zonas urbanas, con foco en artículos alusivos al torneo sin papelería en regla y patrones detectados en años anteriores (Foto cortesía SAT)

Con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) anunció este miércoles un operativo especial en comercios y aduanas de Guatemala para controlar el cumplimiento fiscal y frenar el ingreso de mercancía mundialista de contrabando.

El superintendente Werner Ovalle Ramírez señaló que estos eventos elevan el consumo y requieren una mayor presencia de la autoridad tributaria, tal como consignó Canal Antigua.

Durante una conferencia, Ovalle subrayó: “Es una fecha importante, es un mes donde se da un incremento de consumo, al igual que en otras fechas importantes que se dan en el plano nacional. Así que con ello, a nivel nacional, la administración tributaria, a través de las áreas de fiscalización, estará haciendo presencias fiscales para garantizar que todos estén cumpliendo con sus obligaciones tributarias como tal. Así que esto es parte de los esfuerzos que tenemos que generar y aprovecho el espacio para invitar a todos los establecimientos para que cumplan con sus obligaciones tributarias”.

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La SAT indicó que los controles se intensificarán en puntos fronterizos y comercios urbanos, con prioridad en la detección de productos alusivos al Mundial que ingresen sin la documentación correspondiente. Según la entidad, la medida responde a patrones identificados en años previos, cuando eventos internacionales impulsaron la circulación de bienes importados y los intentos de evasión.

La modernización habilita altas de usados y reposición de distintivos vía Agencia Virtual, con expedientes electrónicos y verificación automática, mientras los registros oficiales muestran cómo se movieron las gestiones desde agosto de 2025 (Foto cortesía SAT)

Digitalización de trámites tributarios

En paralelo al anuncio de mayores controles, la SAT presentó acciones de transformación digital para simplificar trámites de los contribuyentes. Werner Ovalle Ramírez detalló que la modernización del Registro Fiscal de Vehículos (RFV Digital) permite ahora la inscripción de vehículos usados y la reposición de distintivos desde la Agencia Virtual.

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Según datos oficiales, desde el lanzamiento del RFV Digital en agosto de 2025 para vehículos nuevos, se han gestionado 472.046 trámites, de los cuales 72% ya se realiza bajo este esquema digital. El mecanismo redujo la duración del trámite de inscripción de hasta 30 días a 5 minutos.

La digitalización también incluye la inscripción de vehículos usados y la reposición de distintivos, con expedientes electrónicos y validación automatizada de requisitos. La SAT confirmó además la migración de formularios tributarios de Declaraguate hacia la Agencia Virtual para contribuyentes especiales grandes, medianos y regionales, con 6.438 usuarios en esta primera fase.

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Entre los primeros formularios a migrar figuran el SAT-1311 ISR Opcional Mensual y el SAT-2237 IVA General. A partir del 1 de septiembre, los contribuyentes del Régimen General del IVA deberán utilizar los formularios digitales desde la Agencia Virtual, que incorpora declaraciones propuestas y reduce la carga administrativa.

Una primera fase ya incorpora miles de perfiles entre grandes, medianos y regionales, e incluye planillas como ISR Opcional Mensual y IVA General, además de declaraciones propuestas para recortar carga administrativa (Foto cortesía SAT)

Alcance de la estrategia institucional

La SAT reafirmó su compromiso de facilitar los procesos a los contribuyentes, tanto en tributos internos como en comercio exterior y en el Registro Fiscal de Vehículos. Según la entidad, la estrategia combina innovación tecnológica y fiscalización en momentos como la Copa Mundial.

Werner Ovalle Ramírez reiteró la invitación a los comercios a cumplir con sus obligaciones y aprovechó la ocasión para mostrar avances en la digitalización, que buscan “reducir requisitos y tiempos, facilitando el cumplimiento voluntario”.

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