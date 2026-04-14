El Renap pide a guatemaltecos acudir por su DPI ante acumulación de más de 95 mil identificaciones

RENAP informa que 95,111 DPI están listos para ser entregados a nivel nacional, con detalles de distribución por departamento, incluyendo Escuintla. (Registro Nacional de las Personas de Guatemala)

Más de 95.000 Documentos Personales de Identificación (DPI) permanecen listos para ser entregados en las oficinas del Registro Nacional de las Personas (Renap) en Guatemala, mientras la entidad urge a quienes ya realizaron el trámite a acudir por sus documentos, fundamentales para cualquier gestión legal o bancaria en el país.

El mayor número de identificaciones pendientes corresponde al departamento de Guatemala, con 45.498 DPI almacenados y listos para su retiro, según informó el Renap este lunes. Le siguen, con cantidades menores, los departamentos de Huehuetenango (5.939), San Marcos (5.914), Quiché (4.144) y Alta Verapaz (4.090). Estos datos confirman una concentración de documentos no recogidos en la capital y reflejan el desafío que enfrenta la institución en la entrega de credenciales personales.

Más de 95 mil identificaciones permanecen sin recoger

Según datos del Renap, 95.111 DPI están almacenados en sus oficinas de todo el país, a la espera de que sus titulares recojan su documento personal. La institución aclara que los documentos permanecerán resguardados hasta su retiro, lo que garantiza la seguridad e integridad de la identificación.

Para obtener el Documento Personal de Identificación, los ciudadanos deben acudir a la oficina donde gestionaron el trámite o donde solicitaron que se entregara. El proceso es personal, aunque el Renap contempla alternativas: el DPI puede ser recibido por un familiar, amigo o persona de confianza si presenta una declaración jurada administrativa —proporcionada en las oficinas— y una autorización escrita del titular.

En los casos de reposición solicitada a través de servicios en línea, el documento puede ser entregado por medio de un sistema de envíos y constancia de recepción. Esto amplía las vías de acceso y busca reducir los retrasos en la entrega.

RENAP presenta sus múltiples vías de comunicación para que la ciudadanía realice consultas o envíe comentarios de manera eficiente. (Registro Nacional de las Personas de Guatemala)

El DPI: requisito indispensable y nuevas facilidades de consulta

El Renap resalta que el Documento Personal de Identificación es el principal instrumento para trámites legales, bancarios y administrativos en Guatemala. La entidad advierte que la falta de recogida puede dificultar el acceso a servicios esenciales y la realización de gestiones ante instituciones públicas y privadas.

Frente a la acumulación de identificaciones no retiradas, el Renap dispone de una plataforma digital para consultar el estado de trámite del DPI. Los interesados pueden ingresar al sitio web www.renap.gob.gt, seleccionar el enlace “Estado de Trámite” e introducir el número de solicitud para saber si su identificación está disponible para retiro.

Las 340 oficinas del Renap en Guatemala están habilitadas para atender estas gestiones y facilitar la entrega a quienes completen el proceso. La institución solicita acudir a recoger el DPI lo antes posible, considerando el volumen actual de documentos pendientes y la función que cumplen estos documentos para la ciudadanía del país.

<b>El DPI garantiza la identidad y derechos ciudadanos en Guatemala</b>

El Documento Personal de Identificación (DPI) es el único documento oficial exigido en Guatemala para acreditar identidad y nacionalidad ante cualquier entidad pública o privada. Este documento, imprescindible en trámites legales, bancarios, laborales y migratorios, tiene una vigencia de 10 años y asigna un Código Único de Identificación (CUI) que permanece invariable desde el nacimiento hasta el fallecimiento.

Al incorporar un chip y medidas de seguridad avanzadas, el DPI protege contra la falsificación y previene la suplantación de identidad. Esto garantiza la certeza jurídica en todos los actos legales, administrativos y civiles registrados ante el RENAP. El documento también certifica hechos como nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción.

Entre los usos esenciales del DPI se encuentran la apertura de cuentas bancarias, la solicitud de pasaportes, la obtención de licencias de conducir, la participación en procesos electorales y el acceso al empleo formal. Al mantenerse actualizado y adaptarse a los desarrollos tecnológicos, el sistema facilita la gestión y verificación de la información de la población.

Funciones clave del DPI en Guatemala

El DPI es necesario para realizar trámites en instituciones públicas y privadas. Permite a los ciudadanos ejercer sus derechos civiles, como votar en elecciones organizadas por el Tribunal Supremo Electoral y acceder a servicios gubernamentales y privados. El documento es requerido por entidades financieras para la apertura de cuentas, solicitud de productos crediticios y demuestran la titularidad de la persona.

Además, es esencial para el registro y certificación de hechos civiles, como el nacimiento que da inicio al historial personal en el RENAP, o el matrimonio, que modifica el estado civil en los registros oficiales. La actualización del DPI mantiene vigentes los datos y asegura que cualquier cambio, como un nuevo domicilio, se refleje correctamente en las bases de datos nacionales.

Medidas de seguridad y gobernanza del DPI

El DPI cuenta con características de seguridad que incluyen un chip electrónico, elementos ópticos y códigos QR para su validación digital. El Registro Nacional de las Personas (RENAP) es la entidad encargada de emitir y administrar este documento, y está facultado para validar la autenticidad de la información presentada ante instituciones gubernamentales y privadas.

La gobernanza del sistema, a través de la tecnología de cifrado y mecanismos de consulta digital, protege la confidencialidad y previene la reproducción ilícita del documento. Estas características posicionan al DPI como una herramienta central para la gestión de la identidad ciudadana en Guatemala.