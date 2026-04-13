Los magistrados designados tomarán posesión este 14 de abril en la Corte de Constitucionalidad bajo exhorto de fortalecer el sistema judicial

Los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala son juramentados oficialmente en una ceremonia solemne ante el Congreso. REUTERS/Cristina Chiquin

La toma de posesión de los nuevos magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala marcará el 14 de abril un hito en la estructura judicial del país, con expectativas de que la nueva integración contribuya a renovar y fortalecer la democracia y el sistema de justicia, de acuerdo con los lineamientos que establece la Constitución.

Según el decreto aprobado por el Congreso de la República de Guatemala, este relevo en la máxima instancia constitucional se produce en cumplimiento estricto de los artículos 171 literal A y 269 de la Constitución Política, y de los artículos 150 y 157 de la Ley de Amparo, Ejecución Personal y de Constitucionalidad.

Los nuevos integrantes y la organización del tribunal constitucional

El tribunal estará compuesto por los magistrados titulares Dina Josefia Ochoa Estrellat, Roberto Molina Barreto, Gladys Anabella Murillo Lucía, Julia Marisol Rivera Aguilar y Astrid Janeth Leal Rodríguez. Para el mismo periodo, fungirán como magistrados suplentes Claudia Elizabeth Bonilla Gómez Pérez, Luis Alfonso Rosales Marroquín, María Magdalena Jotó Cuchuan, José Luis Aguirre Cobán y Luis Fernando Barreto Quiñones, de acuerdo con la información divulgada por el Congreso de la República de Guatemala.

El cambio en la titularidad responde a los plazos y procedimientos que fija la legislación constitucional guatemalteca, garantizando la legitimidad del máximo órgano encargado de velar por la supremacía de la Constitución y la defensa de los derechos fundamentales en el país.

Durante una conferencia de prensa este lunes, el presidente Bernardo Arévalo sostuvo que la designación de los magistrados representa una “gran responsabilidad” al servicio de Guatemala: “Son muchos los temas pendientes, son tantos los cuestionamientos a un sistema que sabemos requiere cambios importantes, pero debemos comenzar por escuchar estos aspectos y volver a la posición de una Corte que ocupa un lugar central en nuestro sistema jurídico, ayudar a fortalecer nuestras instituciones y nuestra democracia, una tarea permanente que requiere el mayor compromiso de todos de nosotros”, afirmó el mandatario, según lo recogido en la conferencia comunicada por el gobierno.

La renovación institucional vista como oportunidad de cambio

Para Arévalo, la nueva composición de la Corte no debe aspirar a ser árbitro de todos los conflictos, sino custodiar los fundamentos de la democracia guatemalteca y del modelo republicano, resaltando el papel que esta institución tiene en “fortalecer la ruta de avances que nuestro país demanda”.

El presidente remarcó además que su gobierno se posicionará como “aliado” del nuevo tribunal constitucional para garantizar estos objetivos.

En su pronunciamiento dirigido a los nuevos magistrados, Arévalo solicitó especial atención y rapidez en la respuesta a las demandas relacionadas con las elecciones universitarias en la Universidad de San Carlos, subrayando la importancia de este asunto para la certidumbre nacional.

Consideró que la resolución de los recursos y amparos pendientes sobre el proceso electoral universitario constituye “uno de los temas pendientes más urgentes que el sistema jurídico y eventualmente la nueva Corte tendrá que observar con criterio y celeridad, porque la comunidad sancarlista requiere respuestas prontas que entreguen certeza y resguarden el legado de lo público”.

Este bloque responde de manera directa a la cuestión central de la noticia: el 14 de abril, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala tomará posesión con nuevos magistrados titulares y suplentes, cumpliendo con el calendario y la normativa constitucional, bajo la consigna del presidente Bernardo Arévalo para que la nueva integración del tribunal fortalezca el sistema judicial y resuelva con prontitud los pendientes relacionados con el proceso electoral de la Universidad de San Carlos, lo cual es fundamental para la confianza pública en las instituciones.

La defensa de la autonomía universitaria y el ambiente democrático

En su mensaje, Arévalo expresó su preocupación y solidaridad hacia la “comunidad sancarlista”, reconociendo “el papel valiente que los jóvenes están teniendo en estos momentos claves de nuestro país”. El presidente aseguró que el gobierno tiene la responsabilidad de proteger tanto la seguridad del campus universitario como la integridad de quienes participan en los procesos institucionales: “Nos corresponde vigilar que la autonomía universitaria no sea utilizada como excusa para permitir acciones de violencia y coacción contra los estudiantes o cualquier persona. Y continuaremos desplegando la presencia que evite actos de esta naturaleza dentro o fuera del campus universitario”.

El presidente también instó a que todos los casos y denuncias sobre los procesos institucionales sean resueltos por las cortes competentes: “El llamado (es) a que sean las cortes quienes resuelvan la larga serie de denuncias que se han presentado en los distintos puntos, en las distintas etapas de este proceso, para que por la vía de sus decisiones podamos establecer claramente lo sucedido y derivar, en su caso, las correcciones correspondientes”.