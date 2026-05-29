Netanyahu resaltó que las fuerzas israelíes avanzan en el Líbano

Israel avanzó más allá del río Litani en el sur del Líbano mientras delegaciones militares de ambos países mantienen conversaciones de seguridad en Washington, informó el viernes el primer ministro Benjamin Netanyahu a través de un video difundido por su oficina.

“Nuestras fuerzas han cruzado el Litani, han avanzado hasta el terreno dominante”, afirmó Netanyahu, añadiendo que Israel estaba “golpeando a Hezbollah de frente”. El río Litani discurre aproximadamente 30 kilómetros al norte de la frontera entre Israel y el Líbano.

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Una tregua que debía detener los combates entre Israel y Hezbollah —el grupo armado respaldado por Irán— tendría que haber entrado en vigor el 17 de abril, pero nunca se ha respetado. Ambas partes se acusan mutuamente de violarla y justifican sus ataques señalando los supuestos incumplimientos del otro.

Israel y el Líbano, oficialmente en guerra desde hace décadas, iniciaron conversaciones directas en abril. Se espera una cuarta ronda la próxima semana en Washington, tras la reunión del viernes en el Pentágono. Una fuente militar libanesa declaró a la AFP que su delegación “hará hincapié en la necesidad de un alto el fuego y presentará el plan del ejército para un monopolio estatal de las armas y la extensión de la autoridad del Estado a todo el país”.

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El presidente libanés Joseph Aoun subrayó en una llamada con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, “la necesidad de desplegar todos los esfuerzos para lograr un alto el fuego” como primer paso esencial, según informó su oficina. Hezbollah se opone firmemente a esas conversaciones y se ha negado a desarmarse.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, señaló que Rubio había “elogiado el coraje y la visión del presidente Aoun al impulsar negociaciones directas con Israel” pese a la oposición de Hezbollah, y añadió que el grupo es “enteramente responsable de los combates en curso”.

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Rubble lies around damaged building at the site of an Israeli strike in Tyre, Lebanon, May 28, 2026. REUTERS/Stringer

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA) informó el viernes de ataques aéreos israelíes contra más de 20 localidades del sur, tanto antes como después de que el ejército emitiera advertencias de evacuación para ocho pueblos. Hezbollah, por su parte, afirmó haber lanzado ese mismo día una serie de ataques contra soldados, cuarteles y un campamento militar en el norte de Israel.

Cientos de personas han huido hacia el casco antiguo de Tiro —habitualmente turístico— que se ha librado de las órdenes de evacuación israelíes para amplias zonas del resto de la ciudad. Con los refugios llenos, algunas personas duermen en sus coches o en tiendas de campaña, según un corresponsal de la AFP.

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Karam Amin, de 43 años, y siete miembros de su familia llevan días durmiendo en su tienda de ropa. “Instalé una ducha (...) y pusimos colchones en el suelo”, explicó. “La situación es muy difícil. Tiro es una ciudad pacífica y turística. Nunca imaginamos pasar por algo así”.

El Ministerio de Salud del Líbano indicó que los ataques israelíes han matado a más de 3.355 personas desde el inicio de la guerra, el 2 de marzo, un aumento de 31 fallecidos respecto al jueves, jornada en que se registraron amplios ataques en el sur y el primer bombardeo aéreo cerca de Beirut en semanas. La agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la infancia, Unicef, señaló que 15 niños habían muerto durante la última semana, y 55 desde el anuncio del alto el fuego.

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El ejército israelí declaró esta semana que todas las zonas al sur del río Zahrani —un área que incluye las ciudades de Tiro y Nabatieh— son “zonas de combate” y ordenó a los residentes que evacuaran. El ministro de Cultura del Líbano, Ghassan Salame, advirtió a la AFP que los bombardeos israelíes en el sur del país ponían en “grave peligro” los sitios patrimoniales, incluidos los de Tiro.