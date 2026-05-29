Negociaciones en Medio Oriente: Estados Unidos aseguró que cualquier alivio económico para Irán se aplicará de forma paulatina

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos, el 27 de mayo de 2026. REUTERS/Evan Vucci/File Photo

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió este viernes que cualquier levantamiento de sanciones contra Irán sería gradual y estaría condicionado al cumplimiento de objetivos concretos por parte del régimen de Teherán, en un contexto en que Washington mantiene activa su presión económica sobre el país persa y aún no existe un acuerdo firmado entre ambas partes.

Bessent realizó estas declaraciones durante una sesión de preguntas y respuestas en el Foro Económico Nacional Reagan, celebrado en Simi Valley, California, en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan. Al ser interrogado sobre el mantenimiento del bloqueo económico a Irán, respondió con una frase escueta: “Ya veremos”.

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“Cualquier medida que se levante, se levantará poco a poco”, precisó el secretario, quien añadió que existirán “objetivos que el régimen iraní tendrá que cumplir” como condición para cualquier alivio de las restricciones financieras. Bessent también advirtió que la administración podría intensificar las sanciones si un acuerdo no se vislumbra próximo.

El funcionario confirmó además que, el jueves, Washington impuso sanciones a dos aerolíneas iraníes, y señaló que el gobierno cuenta con “otros objetivos financieros” sin precisar cuáles. “Hay mucho más que podemos hacer, si es necesario”, afirmó, al tiempo que indicó que algunas medidas podrían revertirse para beneficiar a la población iraní.

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En el mismo foro, Bessent reveló que Estados Unidos se ha incautado de aproximadamente USD 1.000 millones en activos iraníes en criptomonedas, en el marco de las acciones adoptadas por el Departamento del Tesoro en el contexto del enfrentamiento con Teherán.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una rueda de prensa en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 28 de mayo de 2026. REUTERS/Evan Vucci

Horas antes, el presidente Donald Trump afirmó que está tomando una “determinación final” sobre un acuerdo preliminar para extender un alto al fuego con Irán. La postura del mandatario difiere en matices con la de su secretario: Trump declaró esta semana que su gobierno “no está hablando de ningún alivio de sanciones, nada de dinero, nada”.

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Irán ha estado sometido a fuertes sanciones económicas desde que Trump, durante su primer mandato, abandonó el acuerdo que limitaba el programa nuclear iraní. Teherán ha exigido de manera consistente el levantamiento de esas restricciones como condición para cualquier pacto con Washington.

Trump se enfrenta a la presión de reabrir el estrecho de Ormuz y reducir los precios de la gasolina en Estados Unidos antes de las elecciones legislativas de noviembre, ante la creciente frustración de los votantes por el alza de los precios. Al mismo tiempo, podría sufrir una fuerte reacción de los sectores más belicistas de su propio partido respecto a Irán si hace alguna concesión a Teherán.

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La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y ha provocado graves problemas económicos a nivel mundial al disparar los precios de la energía debido al cierre efectivo del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que se retirarían las minas del estrecho y que los barcos atrapados allí podrían comenzar a regresar a casa: «¡Saludos a sus esposas, esposos, padres y familias de mi parte, su presidente favorito!».

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Irán también exige el levantamiento de las sanciones, la retirada de las fuerzas estadounidenses de la región y que cualquier acuerdo de paz ponga fin a la ofensiva de Israel, aliado de Estados Unidos, en el Líbano.

Israel ha desplazado a cientos de miles de personas y ha avanzado profundamente en el Líbano en su persecución de la milicia Hezbolá, respaldada por Irán.

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El Líbano afirma que más de 3.200 personas han muerto en ataques israelíes, mientras que Israel asegura que 23 de sus soldados y cuatro civiles han fallecido.

(Con información de Europa Press, Bloomberg y Reuters)