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Putin volvió a negarse a fijar plazos para el fin de los combates en Ucrania

La postura del mandatario ruso fue expuesta durante una conferencia en Kazajistán, donde aseguró que establecer una fecha precisa sobre el conflicto no es posible y que la situación militar se mantiene en evaluación constante

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El presidente ruso Vladimir Putin habla durante una conferencia de prensa. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía REUTERS
El presidente ruso Vladimir Putin habla durante una conferencia de prensa. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía REUTERS

Putin descartó fijar plazos para el fin de los combates en Ucrania y negó la responsabilidad rusa por el impacto de un dron en un edificio residencial de Rumanía, durante una rueda de prensa celebrada este viernes en Astana, al margen de una cumbre de la Unión Económica Euroasiática.

El mandatario ruso afirmó que dar fechas concretas mientras continúan las hostilidades “es imposible” y “prácticamente no se hace nunca”, en respuesta a preguntas sobre sus declaraciones previas en las que sugirió que el conflicto “se acerca a su fin”. Aclaró que aquella afirmación era una lectura de “la situación en el campo de batalla” y subrayó que las fuerzas rusas “están avanzando en todas direcciones allí, todos los días”.

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Putin reconoció que las conversaciones para poner fin a la guerra se encuentran “en pausa”, aunque precisó que persisten ciertos contactos con mediadores estadounidenses. “Hay ciertos contactos, no lo oculto (...) pero no hay negociaciones propiamente dichas”, declaró ante la prensa en la capital kazaja. La última ronda de conversaciones trilaterales tuvo lugar en febrero pasado en Ginebra.

El líder del Kremlin insistió en que Moscú no ha abandonado la vía diplomática. “Estamos listos, nunca nos hemos negado a negociar. No las hemos detenido nosotros. Estamos dispuestos a escuchar propuestas”, afirmó.

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Vladimir Putin. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS
Vladimir Putin. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Respecto al dron que impactó contra un bloque de viviendas en la ciudad rumana de Galati, cerca de la frontera con Ucrania —incidente en el que resultaron heridas dos personas—, Putin sostuvo que era “demasiado pronto” para determinar su origen. “Nadie puede decir cuál es el origen de este o aquel dron hasta que se haya llevado a cabo un examen”, señaló, y apuntó que el aparato podría ser de procedencia ucraniana.

El mandatario recordó que drones ucranianos habían sido avistados previamente en Finlandia, Polonia y los países bálticos, y que en cada ocasión la reacción inicial fue atribuir la responsabilidad a Rusia. “Luego, al poco tiempo, resultó que no tenía nada que ver con drones rusos”, dijo. Reclamó que Bucarest comparta la información disponible y, de ser posible, los restos del aparato para que Moscú pueda llevar a cabo su propia investigación.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) acusó a Moscú de “comportamiento imprudente” y reafirmó su compromiso de “defender cada centímetro del territorio aliado” tras el incidente en el país miembro. Rumanía convocó al embajador ruso y cerró el consulado general ruso en Constanta, mientras varios países de la Unión Europea y la alianza condenaron el episodio como una escalada rusa.

Putin también rebatió las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien acusó a Moscú de traspasar “otra línea” con el incidente. El presidente ruso alegó que Von der Leyen no había examinado personalmente los restos del dron antes de emitir ese juicio.

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