Volodimir Zelensky advirtió que Rusia se prepara para lanzar una nueva gran ofensiva

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski, en el discurso nocturno en video difundido en sus redes sociales el 29 de mayo de 2026, en el que advirtió sobre un nuevo ataque ruso a gran escala.

El presidente ucraniano Volodímir Zelensky advirtió este viernes que Rusia prepara un nuevo ataque a gran escala contra su país, citando datos de los servicios de inteligencia, e instó a sus aliados a reforzar de forma urgente los sistemas de defensa aérea.

En una publicación en Telegram, el mandatario señaló que la alerta demuestra que Moscú sigue apostando por “misiles y una mayor guerra” en lugar de la diplomacia. “Es importante que todos nuestros socios sepan lo que está sucediendo”, declaró.

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Horas después, en su discurso nocturno en video, amplió la advertencia: “Nuestros servicios están respondiendo con rapidez y están preparados. La Fuerza Aérea y otros defensores del cielo trabajarán las 24 horas del día, los siete días de la semana, como siempre lo hacen".

Los residentes de Kiev llevan días preparándose para una nueva ofensiva. El presidente envió además una carta al presidente estadounidense Donald Trump alertando sobre la creciente escasez de sistemas de defensa aérea, con especial énfasis en la falta de capacidad antimisiles balísticos.

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Una explosión ilumina el cielo de la ciudad durante un ataque ruso con misiles y drones, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania 24 de mayo 2026. (REUTERS/Gleb Garanich)

El 24 de mayo, Rusia lanzó 90 misiles y 600 drones contra Kiev y sus alrededores, con daños generalizados en la capital. El día siguiente, los bombardeos dejaron 2 muertos y decenas de heridos en todo el país.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, comunicó al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio que Rusia planeaba atacar “centros de toma de decisiones” ucranianos. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso instó además a los ciudadanos extranjeros, incluidos los diplomáticos, a abandonar Kiev. Ninguna embajada evacuó a su personal.

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Moscú justificó esas amenazas como respuesta a un ataque con drones contra una residencia de estudiantes en la región de Lugansk, controlada por Rusia, en el que murieron 21 personas. Ucrania negó haber ejecutado ese ataque.

Zelensky indicó que había conversado con el canciller ucraniano, Andrii Sybiha, sobre las medidas que los aliados podrían adoptar en las próximas semanas para reforzar las defensas del país. En esa misma publicación de Telegram, pidió nuevas sanciones contra Rusia y subrayó que la defensa antibalística es una tarea fundamental.

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(Con información de Reuters y The Kyiv Independent)