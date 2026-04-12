Guatemala

Las acciones legales por la elección en la USAC de Guatemala se multiplican en instancias constitucionales y penales

Los recursos fueron planteados tanto por organizaciones profesionales como por partidos políticos, quienes demandan repetir el proceso tras señalar irregularidades en la acreditación y exclusión de cuerpos universitarios habilitados

Guardar
Protestas por elección de la rectoría de la Universidad San Carlos en Guatemala
Un sector conformado por estudiantes, egresados y catedráticos estableció una presencia pacífica en las inmediaciones del hotel en la Antigua Guatemala debido a inquietudes sobre la selección de nuevas autoridades académicas universitarias ((Foto EFE/ Alex Cruz))

La controversia en torno a la reciente reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos (USAC), en Guatemala alcanzó un nuevo nivel, luego de que la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales solicitara formalmente a la Corte de Constitucionalidad (CC) la anulación del proceso. El recurso presentado pide que se repita la elección, argumentando la exclusión de casi un centenar de electores y señalando irregularidades sustanciales en la convocatoria y acreditación de los cuerpos electorales responsables del sufragio universitario.

La petición de amparo, informada por la propia Asamblea a través de su presidente Omar Borro, subraya que 95 electores, pertenecientes a 19 cuerpos electorales, quedaron marginados de la votación final celebrada el 8 de abril. Este hecho fue señalado como el motivo específico por el cual buscan que la máxima instancia constitucional intervenga, anule los resultados y ordene iniciar nuevamente la elección del titular universitario, publicó la Asamblea ante la CC.

En redes sociales circularon videos que reportan abusos a estudiantes.
En redes sociales circularon videos que reportan abusos a estudiantes.

“Resulta inaceptable que el Consejo Superior Universitario (CSU) haya convocado y realizado una elección excluyendo a cuerpos electorales legítimos", afirmó Efraín Medina, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos y exrector de la USAC, durante la presentación del recurso. Medina remarcó que la situación se agrava porque buena parte de los integrantes del CSU que tomaron esta decisión seguían en funciones a pesar de presentar plazos vencidos, hecho que a su juicio, añade vicios de legalidad al proceso.

En el proceso del pasado 8 de abril, Mazariegos obtuvo la reelección con el voto favorable de 50 electores sobre un quórum de 52 presentes. El mismo día, la cifra de cuerpos electorales acreditados fue de apenas 15, frente a los 34 que debían participar, incluyendo la validación en dos sesiones, una ordinaria y una extraordinaria, conforme a información presentada por la Asamblea.

La Asamblea indicó que no reconoce la reelección debido a que familias de electores legítimos fueron impedidas de ejercer el voto. Además, se criticó la inclusión de representantes del Colegio de Enfermería en la votación, pese a que provenían de una planilla perdedora en su propio proceso interno. Al margen de la elección, la mayoría de cuerpos electorales no acreditados protestaron en las afueras del centro donde se desarrolló la actividad, reclamando su derecho a participar, según datos recabados por la Asamblea de Presidentes.

Protestas por elección de la rectoría de la Universidad San Carlos en Guatemala
Un sector conformado por estudiantes, egresados y catedráticos estableció una presencia pacífica en las inmediaciones del hotel en la Antigua Guatemala debido a inquietudes sobre la selección de nuevas autoridades académicas universitarias ((Foto EFE/ Alex Cruz))

Otra acción legal: denuncias de actores políticos y partidos

En paralelo a las acciones de los colegios profesionales, diputados del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) plantearon ante la Corte de Constitucionalidad un amparo que solicita la repetición completa de la elección de rector en la USAC. Los legisladores argumentan que el procedimiento estuvo viciado al no acreditarse “la totalidad de cuerpos electorales correspondientes”, según expresaron los integrantes de VOS en su presentación.

A esta denuncia se sumó la diputada Sonia Gutiérrez del partido Winaq, quien formalizó ante el Ministerio Público (MP) una acción penal dirigida tanto contra el Consejo Superior Universitario como contra el rector Mazariegos. Gutiérrez sostuvo que la demanda se fundamenta en la omisión de acreditación para los 34 cuerpos electorales oficialmente habilitados para participar en la designación del rector de la USAC.

Hasta el momento, la situación institucional en la Universidad de San Carlos permanece sin resolución, con la elección impugnada en distintas instancias tanto constitucionales como penales.

Temas Relacionados

Universidad de San CarlosCorte de ConstitucionalidadProcesos ElectoralesCrisis InstitucionalGuatemala

Últimas Noticias

Localizan cuerpo que pertenece a estudiante hondureño desaparecido en playa de El Salvador

La Fuerza Armada de El Salvador localizó este sábado un cuerpo que corresponde a Olvin Alexander Mejía Solís, el tercer estudiante hondureño desaparecido tras ser arrastrado por una corriente marina el viernes

Localizan cuerpo que pertenece a estudiante hondureño desaparecido en playa de El Salvador

La policía nacional civil de Guatemala destruye sembradíos de marihuana en Las Cruces, Petén

El operativo, ejecutado en una zona montañosa, permitió erradicar más de 77 mil matas de la planta, con un valor superior a 38 millones de quetzales, según reportes oficiales publicados por la institución en redes sociales

La policía nacional civil de Guatemala destruye sembradíos de marihuana en Las Cruces, Petén

Guatemala: El exalcalde de El Rodeo es sentenciado a 27 años de prisión en Estados Unidos

Una corte federal dictó sanción contra un antiguo funcionario guatemalteco tras comprobar su participación en múltiples operaciones ilícitas de tráfico de estupefacientes organizadas e implementadas desde territorio centroamericano hacia suelo estadounidense

Guatemala: El exalcalde de El Rodeo es sentenciado a 27 años de prisión en Estados Unidos

Estados Unidos traslada a Costa Rica a los primeros 25 migrantes bajo acuerdo migratorio

Las autoridades de Costa Rica iniciaron este sábado la recepción de personas provenientes de diversos países, quienes permanecerán bajo resguardo temporal mientras se evalúa su situación conforme al pacto suscrito entre ambos gobiernos

Estados Unidos traslada a Costa Rica a los primeros 25 migrantes bajo acuerdo migratorio

El vicepresidente de El Salvador y la secretaria de Medio Ambiente de México refuerzan cooperación bilateral

La reunión celebrada en Ciudad de México propició un diálogo sobre experiencias compartidas en integración y sostenibilidad, así como el análisis de proyectos trinacionales y la promoción de nuevos acuerdos orientados a la gestión ambiental y formación rural

El vicepresidente de El Salvador y la secretaria de Medio Ambiente de México refuerzan cooperación bilateral

TECNO

Que clonen tu cuenta de WhatsApp es posible: aprende a evitarlo para cuidar a tus familiares

Que clonen tu cuenta de WhatsApp es posible: aprende a evitarlo para cuidar a tus familiares

Las preguntas más buscadas en Google de la exitosa misión de Artemis

Cuánto cuesta prender por 30 minutos una freidora de aire y un horno

Ahorra un 40% en la factura de luz si eliges un aire acondicionado con esta característica

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor

ENTRETENIMIENTO

El dolor detrás de “Ordinary World”: la pérdida que transformó la historia de Duran Duran

El dolor detrás de “Ordinary World”: la pérdida que transformó la historia de Duran Duran

“Si te arreglas mucho, te critican; si no haces nada, también”: Nikki Glaser se refirió a las reglas crueles de Hollywood

Jennifer Lopez se queda con la mansión de 60 millones de dólares: Ben Affleck le cedió su parte tras el divorcio

Ralph Fiennes da un paso al costado como Voldemort: “Tilda Swinton sería fantástica”

Jamie Lee Curtis revela el método que sigue a los 67 años para mantenerse saludable

MUNDO

Putin ratificó su respaldo al régimen de Irán tras las fallidas negociaciones con EEUU en Pakistán

Putin ratificó su respaldo al régimen de Irán tras las fallidas negociaciones con EEUU en Pakistán

El régimen iraní detuvo a otras 170 personas por supuesto espionaje y colaboración con Estados Unidos e Israel

El papa León XIV visitará Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial en una histórica gira por África

León XIV exigió el cese al fuego en el Líbano: “Obligación moral de proteger a la población civil”

Glacier Bay National Park, el destino más exclusivo y remoto de Alaska