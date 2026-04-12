Las acciones legales por la elección en la USAC de Guatemala se multiplican en instancias constitucionales y penales

Un sector conformado por estudiantes, egresados y catedráticos estableció una presencia pacífica en las inmediaciones del hotel en la Antigua Guatemala debido a inquietudes sobre la selección de nuevas autoridades académicas universitarias ((Foto EFE/ Alex Cruz))

La controversia en torno a la reciente reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos (USAC), en Guatemala alcanzó un nuevo nivel, luego de que la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales solicitara formalmente a la Corte de Constitucionalidad (CC) la anulación del proceso. El recurso presentado pide que se repita la elección, argumentando la exclusión de casi un centenar de electores y señalando irregularidades sustanciales en la convocatoria y acreditación de los cuerpos electorales responsables del sufragio universitario.

La petición de amparo, informada por la propia Asamblea a través de su presidente Omar Borro, subraya que 95 electores, pertenecientes a 19 cuerpos electorales, quedaron marginados de la votación final celebrada el 8 de abril. Este hecho fue señalado como el motivo específico por el cual buscan que la máxima instancia constitucional intervenga, anule los resultados y ordene iniciar nuevamente la elección del titular universitario, publicó la Asamblea ante la CC.

En redes sociales circularon videos que reportan abusos a estudiantes.

“Resulta inaceptable que el Consejo Superior Universitario (CSU) haya convocado y realizado una elección excluyendo a cuerpos electorales legítimos", afirmó Efraín Medina, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos y exrector de la USAC, durante la presentación del recurso. Medina remarcó que la situación se agrava porque buena parte de los integrantes del CSU que tomaron esta decisión seguían en funciones a pesar de presentar plazos vencidos, hecho que a su juicio, añade vicios de legalidad al proceso.

En el proceso del pasado 8 de abril, Mazariegos obtuvo la reelección con el voto favorable de 50 electores sobre un quórum de 52 presentes. El mismo día, la cifra de cuerpos electorales acreditados fue de apenas 15, frente a los 34 que debían participar, incluyendo la validación en dos sesiones, una ordinaria y una extraordinaria, conforme a información presentada por la Asamblea.

La Asamblea indicó que no reconoce la reelección debido a que familias de electores legítimos fueron impedidas de ejercer el voto. Además, se criticó la inclusión de representantes del Colegio de Enfermería en la votación, pese a que provenían de una planilla perdedora en su propio proceso interno. Al margen de la elección, la mayoría de cuerpos electorales no acreditados protestaron en las afueras del centro donde se desarrolló la actividad, reclamando su derecho a participar, según datos recabados por la Asamblea de Presidentes.

Un sector conformado por estudiantes, egresados y catedráticos estableció una presencia pacífica en las inmediaciones del hotel en la Antigua Guatemala debido a inquietudes sobre la selección de nuevas autoridades académicas universitarias ((Foto EFE/ Alex Cruz))

Otra acción legal: denuncias de actores políticos y partidos

En paralelo a las acciones de los colegios profesionales, diputados del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) plantearon ante la Corte de Constitucionalidad un amparo que solicita la repetición completa de la elección de rector en la USAC. Los legisladores argumentan que el procedimiento estuvo viciado al no acreditarse “la totalidad de cuerpos electorales correspondientes”, según expresaron los integrantes de VOS en su presentación.

A esta denuncia se sumó la diputada Sonia Gutiérrez del partido Winaq, quien formalizó ante el Ministerio Público (MP) una acción penal dirigida tanto contra el Consejo Superior Universitario como contra el rector Mazariegos. Gutiérrez sostuvo que la demanda se fundamenta en la omisión de acreditación para los 34 cuerpos electorales oficialmente habilitados para participar en la designación del rector de la USAC.

Hasta el momento, la situación institucional en la Universidad de San Carlos permanece sin resolución, con la elección impugnada en distintas instancias tanto constitucionales como penales.