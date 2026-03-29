Violencia en el fútbol guatemalteco: el ataque a Guastatoya retrasa una hora el partido

El ataque de aficionados de Xelajú MC al autobús de Guastatoya obliga a posponer el partido clave del Torneo Clausura 2026. (Cortesía: C.D. Guastatoya)

En las horas previas al inicio de la jornada 16 del Torneo Clausura 2026, un ataque perpetrado por aficionados de Xelajú MC contra el autobús de Guastatoya obligó a la postergación del partido programado en el Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango. De acuerdo con información difundida por el propio club visitante, la agresión dejó a varios miembros de la delegación con heridas y contusiones, además de daños materiales en el vehículo.

Según reportes oficiales publicados por Guastatoya en sus redes sociales, los incidentes ocurrieron mientras la comitiva se aproximaba al estadio para enfrentar a Xelajú MC, líder del certamen. Entre los afectados figura Rodolfo, preparador físico del equipo, quien presentó una lesión en la cabeza. El club compartió imágenes y videos en los que se observa el parabrisas del autobús destrozado por una piedra y a jugadores con marcas visibles de golpes.

El cuerpo técnico y futbolistas de Guastatoya descendieron del autobús para calmar a los aficionados, pero las agresiones continuaron. (Cortesía: C.D. Guastatoya)

La noche, prevista para el encuentro entre Xelajú MC y Guastatoya, se vio interrumpida tras el ataque. El cuerpo técnico y los futbolistas de Guastatoya descendieron del autobús para intentar calmar la situación, aunque la intervención no impidió que los seguidores locales continuaran con las agresiones. El técnico Pablo Centrone se encontraba entre los integrantes que trataron de contener la violencia, según lo documentado en los materiales audiovisuales.

El partido, que debía disputarse a las 20:00, y obligó a retrasarlo una hora, se espera que las autoridades deportivas de Guatemala y los organismos responsables de la seguridad se pronuncien sobre el hecho y determinen las medidas correspondientes. Medios locales han resaltado el riesgo que enfrenta la integridad de los equipos visitantes en este tipo de desplazamientos.

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (FEDEFUT) y la Liga Nacional aún no han emitido un comunicado oficial sobre las posibles sanciones para Xelajú MC. El incidente ha generado reacciones entre la afición y el entorno futbolístico nacional, que exige garantías para la seguridad de jugadores y cuerpo técnico.

El encuentro representa un duelo clave para la clasificación. Xelajú MC, dirigido por Roberto Hernández, encabeza la tabla con 26 puntos, mientras Guastatoya ocupa la octava posición con 20 unidades y busca asegurar su lugar en la fase final del torneo. La situación actual puso en suspenso la disputa de uno de los enfrentamientos más esperados de la fecha.

Rodolfo, preparador físico de Guastatoya, sufre una lesión en la cabeza como consecuencia del incidente con los seguidores de Xelajú MC. (cORTESÍA: C.D. Guastatoya)

Otros casos de violencia en el fútbol guatemalteco

Durante la temporada 2025-2026, el fútbol guatemalteco ha enfrentado una serie de episodios violentos y sanciones. En marzo de 2026, tras el partido entre Antigua GFC y Cobán Imperial en el Estadio Pensativo, se produjo un altercado entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos. Meses antes, en diciembre de 2025, la final del Apertura en el Estadio El Trébol terminó con invasión del campo, agresiones a policías y enfrentamientos entre aficionados y futbolistas tras la victoria de Antigua GFC sobre Municipal. Ese mismo mes, en el Estadio Cementos Progreso, seguidores de Comunicaciones agredieron a hinchas rivales tras la eliminación de su equipo ante Xelajú MC.

Además, la directiva de Huehuetecos FC denunció insultos racistas contra el jugador Kervin García durante un partido contra Chichicasteco FC. Las autoridades respondieron con sanciones: Municipal recibió una multa de 90.000 quetzales y la suspensión de su estadio por dos partidos, mientras que la FIFA sancionó a la FEDEFUT con una reducción de aforo y una multa por incidentes discriminatorios en partidos internacionales. Tres futbolistas de Comunicaciones también fueron apartados del plantel tras los disturbios.

Al cierre de la nota C.D. Guastatoya se impone con la mínima ante Xelajú MC.