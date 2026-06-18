Panamá recibirá a más de 2,500 participantes y 92 delegaciones por el bicentenario y asamblea de la OEA

Panamá albergará a delegaciones internacionales. Foto de archivo

La ciudad de Panamá se prepara para recibir la próxima semana a más de 2.500 participantes y 92 delegaciones internacionales en el marco de la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico y la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Según informó EFE, el evento reunirá a los presidentes de Guatemala, Honduras, Colombia y Ecuador, y se espera la confirmación de al menos dos mandatarios adicionales, además del vicepresidente de El Salvador.

Las autoridades panameñas destacaron que la coincidencia de ambos encuentros representa uno de los hitos diplomáticos del año para la región. El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, dijo durante una rueda de prensa recogida por EFE: “estas cifras reflejan la confianza de la comunidad internacional en Panamá y consolidan al país como una plataforma diplomática de primer nivel para el diálogo regional y el hemisférico”.

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La agenda oficial iniciará el 22 de junio con la Conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá. El mismo día comenzará la 56 Asamblea General de la OEA, que se extenderá hasta el 24 de junio. A estas actividades se sumarán foros, reuniones técnicas y actos conmemorativos hasta el 27 de junio, de acuerdo con lo difundido por EFE.

La lista de asistentes incluye a Bernardo Arévalo de León, presidente de Guatemala; Nasry Asfura, presidente de Honduras; Gustavo Petro, presidente de Colombia; y Daniel Noboa, presidente de Ecuador. El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, también confirmó su presencia. Se prevé la llegada de 35 cancilleres, 10 ministros de otras carteras, 113 embajadores y representantes permanentes, además de delegaciones de ocho organismos internacionales.

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El impacto económico previsto

La Cancillería panameña estimó que el impacto económico para la ciudad podría alcanzar los USD 40 millones a USD 50 millones, resultado de los gastos en alojamiento, transporte y alimentación de los participantes. Según detalló EFE, el evento supondrá un costo operativo de USD 15 millones, pero se espera que la derrama en la economía local multiplique entre dos y tres veces esa cifra. El sector hotelero prevé más de 2.500 noches ocupadas durante la semana.

El Gobierno de Panamá subrayó la importancia histórica de albergar ambos encuentros en el mismo periodo. Hace dos siglos, en 1826, el Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por el prócer independentista Simón Bolívar, sentó las bases del diálogo internacional y del multilateralismo en América, convirtiéndose en antecedente directo de la OEA. El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, dijo que el bicentenario “marca el aniversario número 200 de la celebración del primer Congreso de Estados Americanos, un hito fundamental en la historia de las relaciones internacionales del continente y del mundo”.

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Guevara Mann añadió que el Congreso Anfictiónico “establece por primera vez la posibilidad de instaurar un sistema multilateral en América y al mismo tiempo da un impulso inicial a la cooperación internacional y a un sistema basado en la primacía del derecho internacional”.

Durante la Asamblea General de la OEA participarán los cancilleres de los 35 Estados miembros, mientras que la presencia de presidentes y jefes de Estado se limitará a los actos del Bicentenario y otros eventos paralelos. El Gobierno panameño ve en la coincidencia de ambos foros una oportunidad para fortalecer mecanismos de integración regional y posicionar a Panamá como referente diplomático en el hemisferio.

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Cómo será la Asamblea General de la OEA

El Ministerio de Relaciones Exteriores también resaltó la presencia de representantes de organismos internacionales, quienes abordarán temas como democracia, derechos humanos, desarrollo económico y cooperación hemisférica.

En los próximos días se confirmará la asistencia de más jefes de Estado y se terminarán de definir los protocolos de seguridad y logística, con el objetivo de garantizar el desarrollo de todos los actos programados.