El mensaje de Zelensky tras el ataque con drones a la capital de Rusia: “Si arde Ucrania va a arder Moscú”

Volodímir Zelensky calificó como absolutamente justo el ataque con drones de Ucrania contra la región de Moscú. (AP/ARCHIVO)

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, calificó como "absolutamente justo" el ataque con decenas de drones lanzado por el Ejército ucraniano durante la madrugada contra la región de Moscú. Esta acción fue presentada como una respuesta directa al bombardeo ruso que el lunes alcanzó una de las catedrales históricas de Kiev. Zelensky, desde Bruselas, comunicó a periodistas que “si arde Ucrania va a arder Moscú”, en referencia a la legitimidad de los ataques en territorio ruso frente a la ofensiva sostenida sobre su país.

Durante la noche, varios drones ucranianos impactaron por segunda vez en la semana una refinería ubicada en la capital rusa. El ataque provocó al menos cinco incendios, generando imágenes de las instalaciones en llamas que se difundieron rápidamente por redes sociales, tanto en Rusia como en Ucrania y otros países. Según el mensaje de voz enviado por Zelensky al grupo de periodistas que cubren la actualidad ucraniana, el presidente subrayó que es necesario que la sociedad rusa experimente las consecuencias de la guerra impulsada por Vladímir Putin contra Ucrania.

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Objetivos tras el ataque con drones

Zelensky reiteró su oferta al presidente ruso para declarar un alto el fuego inmediato y sentarse a negociar el final de la guerra. Al mismo tiempo, instó a incrementar la presión sobre el Kremlin, solicitando tanto a Europa como a Estados Unidos, así como a los propios ciudadanos rusos, acciones que contribuyan a limitar la capacidad bélica de Putin. El mandatario ucraniano, que hasta ahora había evitado apelar directamente al pueblo ruso durante la mayor parte del conflicto, remarcó la urgencia de esta nueva estrategia de presión.

El ataque ucraniano con drones fue presentado como una respuesta al bombardeo ruso que alcanzó una catedral histórica de Kiev. (REUTERS/ARCHIVO)

El ataque con drones a Moscú representa una escalada en la respuesta ucraniana a los bombardeos rusos sobre infraestructuras civiles, como el reciente impacto a una catedral en Kiev. Este tipo de acciones busca evidenciar ante Rusia y la comunidad internacional que las consecuencias del conflicto afectan también a la capital rusa, según se desprende del mensaje de Zelensky.

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Zelensky en Bruselas: apoyo militar y aspiraciones europeas

El líder ucraniano se encuentra en Bruselas para participar este jueves en la reunión de los países que apoyan militarmente a Ucrania, conocida como grupo de Ramstein. Zelensky manifestó su esperanza de recibir mayores aportaciones económicas de los países socios al programa PURL, orientado a la adquisición de armamento estadounidense, en particular sistemas de defensa antiaérea para contrarrestar los misiles balísticos rusos.

La capital rusa amaneció el 18 de junio con explosiones que resonaron por toda la ciudad y el humo que oscureció por completo el cielo.

Además, el presidente anunció que representantes de la industria militar alemana mantendrán conversaciones con especialistas ucranianos para avanzar en la fabricación de un sistema antibalístico europeo propio. Zelensky también participará en el Consejo Europeo, donde intentará convencer a los Estados miembros de la Unión Europea para que, en julio, abran todos los capítulos necesarios para evaluar la integración de Ucrania en el bloque comunitario.

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El ataque ucraniano con drones contra Moscú, considerado legítimo por Zelensky, es una reacción directa a los bombardeos rusos sobre Kiev y busca trasladar las consecuencias del conflicto al territorio ruso, al tiempo que el presidente ucraniano solicita un mayor respaldo internacional y persigue avances en la integración europea de su país.