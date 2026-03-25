Las autoridades guatemaltecas lanzan el plan de prevención SINAPRESE 2026 y llaman a la cooperación ciudadana

Presentan los planes de seguridad para la Semana Santa 2026 durante su lanzamiento en Guatemala. (Conred Guatemala)

El lanzamiento del Sistema Nacional de Prevención para la Semana Mayor (SINAPRESE 2026) marca el inicio de un operativo enfocado en reducir riesgos durante una de las temporadas con mayor movilidad de personas en Guatemala.

El plan fue presentado hoy en la sede de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). Su objetivo principal es la prevención, en contraste con programas anteriores centrados en la respuesta a emergencias. Según Conred, buscan informar, orientar y generar conciencia para evitar que las emergencias sucedan.

Este año, SINAPRESE implementará 135 puestos de gestión institucional y 16 bahías de prevención que operarán entre las 8:00 y las 17:00 horas. Estarán distribuidos en rutas de alta afluencia, puntos turísticos y espacios recreativos clave, abarcando aquellas áreas donde tradicionalmente se concentra la mayor cantidad de personas durante la Semana Santa, según detalló Claudinne Ogaldes, secretaria de la entidad, al medio Conred.

La puesta en marcha de este sistema involucrará a 30 instituciones que conforman Conred, con personal desplegado en todo el país. Ogaldes indicó: “Este plan tiene un enfoque claro en la prevención, más allá de la respuesta. Buscamos informar, orientar y generar conciencia en la población para evitar que las emergencias ocurran”.

Uno de los aspectos sobresalientes del programa es la disponibilidad de cuatro servicios fundamentales en los puestos de atención: información turística para orientar los desplazamientos, atención vial ante emergencias en carretera, seguridad en contacto con las autoridades competentes y atención prehospitalaria para responder a emergencias médicas.

Una representante de SINAPRESE presenta los planes de seguridad para la Semana Santa 2026 durante su lanzamiento en Guatemala. (Conred Guatemala)

El operativo de SINAPRESE 2026 incluye recomendaciones concretas para la población, como planificar los viajes, revisar instalaciones de gas y electricidad en los hogares y asegurarse de que las viviendas queden correctamente cerradas. En cuanto a la seguridad y la salud, se recalca la importancia de mantenerse hidratado, usar protector solar, no conducir bajo los efectos del alcohol, revisar el vehículo antes del viaje y mantener el control sobre niños, adultos mayores y mascotas.

Ante el aumento de la movilidad, el sistema articula recursos para proteger a la población

Durante la Semana Mayor, miles de familias se trasladan a playas, centros recreativos y diferentes regiones del país, lo que incrementa el riesgo de accidentes de tránsito, extravío de menores y situaciones de salud. El plan enfatiza el uso de la presencia territorial y la capacidad de respuesta para minimizar y abordar emergencias de manera oportuna.

La estrategia de SINAPRESE 2026 se apoya en la coordinación interinstitucional para garantizar un abordaje integral, desde la prevención hasta la atención de incidentes. El plan ha sido resultado de semanas de preparación y trabajo conjunto, buscando proteger vidas y asegurar una experiencia segura tanto para la población nacional como extranjera.

Las autoridades solicitaron la colaboración ciudadana para que la política de prevención tenga éxito. Instaron a informarse por canales oficiales, respetar las comunicaciones de las autoridades y priorizar la seguridad personal y colectiva.

Una representante de SINAPRESE presenta los planes de seguridad para la Semana Santa 2026 durante su lanzamiento en Guatemala. (Conred Guatemala)

Las competencias estatales y el desafío de la coordinación institucional

Durante la presentación, Jorge Mario Lemus, viceministro, abordó la capacidad del gobierno central y de las instituciones para hacer frente a desafíos como la producción, el empleo y la contratación de bienes y servicios. Lemus señaló que la distribución de funciones y competencias entre los distintos niveles de gobierno y las instituciones es un aspecto que requiere atención especial para lograr un Estado más efectivo.

“El Supremo, el poder todo, está en las manos del Estado y de cada uno de los gobiernos”, afirmó Lemus. Subrayó que la coordinación entre los diferentes actores gubernamentales y la correcta asignación de competencias fortalecerán la capacidad del país para responder a los retos actuales.

Una representante de SINAPRESE presenta los planes de seguridad para la Semana Santa 2026 durante su lanzamiento en Guatemala. (Conred Guatemala)

El lanzamiento de SINAPRESE 2026 refrenda el compromiso de los organismos estatales para integrar prevención, respuesta y comunicación responsable durante la temporada más exigente en términos de movilidad y riesgos. Autoridades reconocieron la labor y el compromiso de las más de 30 instituciones implicadas, que desplegarán personal durante toda la Semana Santa, con el objetivo de que la seguridad y la prevención sean una tarea compartida por el Estado y la ciudadanía.