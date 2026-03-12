La justicia guatemalteca ordena detención provisional de Roberto Antonio Corado Carbajal por extradición

La detención provisional de Roberto Antonio Corado Carbajal representa el caso número 17 de extradición en lo que va de 2026, según informó el Ministerio Público. Foto cortesía.

La detención provisional de Roberto Antonio Corado Carbajal representa el caso número 17 de extradición en lo que va de 2026, según informó el Ministerio Público.

Las autoridades guatemaltecas actuaron tras una solicitud formal del Gobierno de los Estados Unidos, en el marco del tratado bilateral de extradición vigente entre ambos países.

Corado Carbajal es requerido por el estado de Misisipi y señalado por su presunta vinculación a delitos de agresión sexual y violación, hechos que motivaron la petición de captura internacional. Mostrando que los delitos perseguidos no se limitan al narcotráfico sino que incluyen crímenes graves contra la integridad de las personas.

El Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente fue la instancia judicial que emitió la orden de detención provisional, permitiendo que la aprehensión se realizara de acuerdo con los procedimientos legales establecidos.

Las autoridades guatemaltecas coordinaron todos los pasos para la detención, destacando la colaboración entre el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales, en respuesta a la solicitud estadounidense. El procedimiento se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por Guatemala para la cooperación en materia penal.

Con esta acción, Guatemala reafirma su política de cooperación en la persecución de delitos transnacionales y el respeto a los convenios internacionales. El proceso de extradición continuará conforme a las etapas judiciales previstas, mientras Corado Carbajal permanece bajo custodia.

De acuerdo con la información oficial, la aprehensión de Roberto Antonio Corado Carbajal se concretó para dar cumplimiento a la orden de detención provisional derivada de una solicitud de extradición. Las autoridades estadounidenses lo requieren por supuestos hechos que constituyen delitos graves conforme a su legislación penal.

Otros casos de peso

En marzo de 2025, la detención de Aler Baldomero Samayoa Recinos, conocido como “Chicharra”, marcó un hito en la lucha contra el narcotráfico. Identificado como líder del cartel “Los Huistas”, Samayoa Recinos fue capturado en México y extraditado a Estados Unidos en mayo del mismo año, acusado de tráfico internacional de drogas.

Otra captura relevante fue la de Steven Ovaldino Lorenzana Alvarenga, apodado “Chipi”. Nieto del fundador de “Los Lorenzana”, fue detenido en Zacapa en abril de 2025 y extraditado a Estados Unidos dos meses después. El caso evidenció la capacidad de las autoridades para desarticular estructuras familiares vinculadas al crimen organizado.

Aler Baldomero Samayoa Recinos fue extraditado a Estados Unidos

Según las cifras oficiales, en 2025, de las 33 capturas efectuadas, 26 fueron solicitadas por tribunales de Estados Unidos. La mayoría de estos casos están relacionados con el tráfico de estupefacientes, aunque también se incluyen acusaciones por homicidio y delitos sexuales.

Cooperación bilateral en las extradiciones

Las autoridades guatemaltecas han batido récords de capturas con fines de extradición en los últimos dos años, impulsadas por la presión internacional y la necesidad de combatir el narcotráfico y otros delitos graves.

Solo en 2025, las fuerzas de seguridad lograron 33 detenciones, superando las cifras del año anterior y consolidando una tendencia al alza que continúa en 2026.

Durante los primeros meses de 2026, Guatemala ya ha registrado 14 capturas de personas requeridas por la justicia extranjera. Entre los detenidos, ocho enfrentan cargos de narcotráfico y seis están vinculados a delitos como violación y homicidio.

El predominio de Estados Unidos como solicitante responde al interés estratégico de ese país en frenar el flujo de drogas y desarticular redes delictivas que operan en la región.

Estos datos reflejan una intensificación de los operativos y una mayor eficacia en los procesos de identificación y localización de extraditables.

La colaboración entre Guatemala y Estados Unidos se ha traducido en la entrega de individuos que representan una amenaza para la seguridad regional. Las acciones coordinadas han permitido acelerar los procedimientos legales y garantizar que los extraditables enfrenten juicio en los países donde se les acusa.

El marco legal guatemalteco prevé que la extradición solo se conceda cuando exista un tratado en vigor o, en su defecto, reciprocidad de hecho. La legislación nacional, junto con los acuerdos internacionales, establece las garantías procesales que deben observarse durante todo el trámite, desde la detención hasta la entrega del requerido.