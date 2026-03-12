Guatemala

La justicia guatemalteca ordena detención provisional de Roberto Antonio Corado Carbajal por extradición

El arresto fue realizado este jueves en respuesta a un requerimiento oficial de Estados Unidos, bajo el tratado bilateral vigente entre ambos países, y se fundamenta en señalamientos relacionados con conductas delictivas según la legislación estadounidense

Guardar
La detención provisional de Roberto
La detención provisional de Roberto Antonio Corado Carbajal representa el caso número 17 de extradición en lo que va de 2026, según informó el Ministerio Público. Foto cortesía.

La detención provisional de Roberto Antonio Corado Carbajal representa el caso número 17 de extradición en lo que va de 2026, según informó el Ministerio Público.

Las autoridades guatemaltecas actuaron tras una solicitud formal del Gobierno de los Estados Unidos, en el marco del tratado bilateral de extradición vigente entre ambos países.

Corado Carbajal es requerido por el estado de Misisipi y señalado por su presunta vinculación a delitos de agresión sexual y violación, hechos que motivaron la petición de captura internacional. Mostrando que los delitos perseguidos no se limitan al narcotráfico sino que incluyen crímenes graves contra la integridad de las personas.

El Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente fue la instancia judicial que emitió la orden de detención provisional, permitiendo que la aprehensión se realizara de acuerdo con los procedimientos legales establecidos.

Las autoridades guatemaltecas coordinaron todos los pasos para la detención, destacando la colaboración entre el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales, en respuesta a la solicitud estadounidense. El procedimiento se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por Guatemala para la cooperación en materia penal.

Con esta acción, Guatemala reafirma su política de cooperación en la persecución de delitos transnacionales y el respeto a los convenios internacionales. El proceso de extradición continuará conforme a las etapas judiciales previstas, mientras Corado Carbajal permanece bajo custodia.

De acuerdo con la información oficial, la aprehensión de Roberto Antonio Corado Carbajal se concretó para dar cumplimiento a la orden de detención provisional derivada de una solicitud de extradición. Las autoridades estadounidenses lo requieren por supuestos hechos que constituyen delitos graves conforme a su legislación penal.

Otros casos de peso

En marzo de 2025, la detención de Aler Baldomero Samayoa Recinos, conocido como “Chicharra”, marcó un hito en la lucha contra el narcotráfico. Identificado como líder del cartel “Los Huistas”, Samayoa Recinos fue capturado en México y extraditado a Estados Unidos en mayo del mismo año, acusado de tráfico internacional de drogas.

Otra captura relevante fue la de Steven Ovaldino Lorenzana Alvarenga, apodado “Chipi”. Nieto del fundador de “Los Lorenzana”, fue detenido en Zacapa en abril de 2025 y extraditado a Estados Unidos dos meses después. El caso evidenció la capacidad de las autoridades para desarticular estructuras familiares vinculadas al crimen organizado.

Aler Baldomero Samayoa Recinos fue
Aler Baldomero Samayoa Recinos fue extraditado a Estados Unidos

Según las cifras oficiales, en 2025, de las 33 capturas efectuadas, 26 fueron solicitadas por tribunales de Estados Unidos. La mayoría de estos casos están relacionados con el tráfico de estupefacientes, aunque también se incluyen acusaciones por homicidio y delitos sexuales.

Cooperación bilateral en las extradiciones

Las autoridades guatemaltecas han batido récords de capturas con fines de extradición en los últimos dos años, impulsadas por la presión internacional y la necesidad de combatir el narcotráfico y otros delitos graves.

Solo en 2025, las fuerzas de seguridad lograron 33 detenciones, superando las cifras del año anterior y consolidando una tendencia al alza que continúa en 2026.

Durante los primeros meses de 2026, Guatemala ya ha registrado 14 capturas de personas requeridas por la justicia extranjera. Entre los detenidos, ocho enfrentan cargos de narcotráfico y seis están vinculados a delitos como violación y homicidio.

El predominio de Estados Unidos
El predominio de Estados Unidos como solicitante responde al interés estratégico de ese país en frenar el flujo de drogas y desarticular redes delictivas que operan en la región.

Estos datos reflejan una intensificación de los operativos y una mayor eficacia en los procesos de identificación y localización de extraditables.

El predominio de Estados Unidos como solicitante responde al interés estratégico de ese país en frenar el flujo de drogas y desarticular redes delictivas que operan en la región.

La colaboración entre Guatemala y Estados Unidos se ha traducido en la entrega de individuos que representan una amenaza para la seguridad regional. Las acciones coordinadas han permitido acelerar los procedimientos legales y garantizar que los extraditables enfrenten juicio en los países donde se les acusa.

El marco legal guatemalteco prevé que la extradición solo se conceda cuando exista un tratado en vigor o, en su defecto, reciprocidad de hecho. La legislación nacional, junto con los acuerdos internacionales, establece las garantías procesales que deben observarse durante todo el trámite, desde la detención hasta la entrega del requerido.

Temas Relacionados

Extradición GuatemalaEstados UnidosDelitos SexualesCooperación JudicialGuatemala

Últimas Noticias

Fiscalía panameña pide condena para exministro por sobrecostos en obras viales

La jueza Águeda Rentería se acogió al término de ley para decidir tras concluir la audiencia ordinaria del proceso que investiga supuestos sobrecostos superiores a $90 millones.

Fiscalía panameña pide condena para

Caja Costarricense de Seguro Social pide a padres completar la vacunación contra el VPH en niños de 10 años

Institución alertó que miles de menores aún no han completado el esquema de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano, una inmunización clave para prevenir distintos tipos de cáncer en la vida adulta

Caja Costarricense de Seguro Social

Los feminicidios aumentan un 200 % en los primeros meses del año en República Dominicana

Las estadísticas muestran que la violencia contra las mujeres sigue en ascenso, a pesar de la creación de nuevos mecanismos de denuncia y de la presión de organizaciones que demandan acciones más contundentes

Los feminicidios aumentan un 200

El sacerdote Guilherme Peixoto y DJ portugués ofrecerá espectáculo musical en Guatemala

La jornada incluye la grabación de un video dirigido al Santo Padre como símbolo de unidad y aspiración de la juventud local, sumando espacios de reflexión y actividades orientadas a la vivencia espiritual

El sacerdote Guilherme Peixoto y

República Dominicana analiza medidas para regular el uso de teléfonos móviles a docentes

La nueva medida pretende disminuir las interrupciones causadas por dispositivos móviles y promover un ambiente que favorezca los procesos de aprendizaje según informaron representantes de la educación nacional durante un reciente encuentro sectorial

República Dominicana analiza medidas para

TECNO

Apple cumple 50 años: Tim

Apple cumple 50 años: Tim Cook recuerda el garaje donde empezó Steve Jobs

Google anuncia una actualización clave para Android: promete que los celulares serán más rápidos

Apple tras la muerte de Steve Jobs: el consejo que permitió a Tim Cook liderar con éxito

Se acabó perderse: Google Maps estrena el modo 3D hiperrealista para que nunca falles de calle

Oscar 2026: por qué ver las películas nominadas en Magis TV y Xuper TV es la peor decisión

ENTRETENIMIENTO

Elton John “sigue adelante” pese

Elton John “sigue adelante” pese a sus serios problemas de salud

Nuevo tráiler del revival de “Malcolm el de en medio”: caos familiar y el nuevo rostro de Dewey en el regreso de la icónica serie

Una confesión de Keith Richards reavivó el debate sobre la influencia de los Rolling Stones en el grunge

Kevin Spacey negó ser adicto al sexo: “Era muy obvio que querían que yo fuera uno”

Sean Penn y el secreto detrás del premio Oscar que le entregó a Volodymyr Zelensky

MUNDO

Hezbollah lanzó el mayor ataque

Hezbollah lanzó el mayor ataque desde el inicio del conflicto: disparó 200 cohetes y 20 drones contra el norte de Israel

Operación Furia Épica: Estados Unidos destruyó cerca de 6.000 objetivos iraníes en trece días de ofensiva militar

La crisis en Medio Oriente eleva la volatilidad y deja pérdidas en las bolsas europeas: el petróleo supera los USD 100

La peligrosa ingenuidad frente a Irán

Cómo es el pueblo blanco que eligió Salvador Dalí para instalar su taller