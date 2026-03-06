Guatemala

El último turno de ‘Don Goyito’ y sus compañeros: La historia de cuatro albañiles que no volvieron a casa en Guatemala

Entre el rugido de las máquinas y el polvo de la excavación, un muro de contención cedió, sepultando los sueños de cuatro hombres que solo buscaban el sustento diario en la Zona 14

Socorristas y policías participaron en las labores de rescate tras el colapso de tierra en una construcción de la Zona 14 de Ciudad de Guatemala (Foto cortesía La Hora).

La tarde del miércoles 4 de marzo de 2026, la Avenida Las Américas en la Zona 14 de Ciudad de Guatemala mantenía su ritmo habitual entre el flujo de vehículos y la sombra de los edificios de cristal. Ningún indicio en la superficie anticipaba que, a más de diez metros bajo el nivel de la calle, un grupo de obreros enfrentaba su jornada en una fosa profunda del proyecto Cilé Urban Village.

En ese subsuelo, hombres trabajaban rodeados de polvo y maquinaria, sin sospechar que una pared de contención colapsaría y provocaría la muerte de cuatro trabajadores, en un hecho que expuso la fragilidad de las condiciones laborales en obras de alto perfil.

El estruendo interrumpió la rutina a las 16:00. No fue un fenómeno natural, sino una estructura dañada por grietas y filtraciones previas. Toneladas de tierra y ripio sepultaron a cinco obreros, de acuerdo con información recabada por Prensa Libre y Guatevisión. Los equipos de Bomberos Municipales y Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y lograron rescatar con vida a Víctor Hugo Charuk Giatas, de 35 años, quien fue trasladado al IGSS 7-19.

El deslizamiento en la obra de la Zona 14 dejó a cinco trabajadores soterrados, con equipos de rescate a la espera de maquinaria especializada para continuar la búsqueda. (Cortesía: Bomberos Municipales)

Nombres y heridas: las horas más largas bajo la tierra

El hallazgo de los otros cuatro cuerpos sin vida marcó el avance de las horas más desesperantes, mientras la esperanza se desmoronaba junto con la tierra inestable. Los nombres revelados por los medios de Guatemala trazan la dimensión humana del desastre. Gregorio García, de 62 años, era el miembro más experimentado de la cuadrilla.

Su cuerpo fue el primero en ser recuperado por los socorristas, quienes describieron la escena como “un caos de polvo y silencio”. Selvin Cua Chavac, de 27 años, permaneció bajo el mayor peso de sedimento y fue localizado casi un día después. La lista de víctimas la completan Miguel Ángel Tovar y Fernando Neftalí Véliz, quienes no lograron abandonar la fosa a tiempo.

Un trágico deslizamiento de tierra en una construcción dejó a cinco trabajadores soterrados. Los equipos de rescate trabajaron sin descanso, logrando sacar a una persona con vida, pero lamentablemente confirmaron el fallecimiento de cuatro.

“Sabían que iba a caer”

El dolor en la Zona 14 no es silencioso; es un grito que exige justicia. Mientras el Ministerio Público y el INACIF realizaban los peritajes, los familiares rompieron el hermetismo de la constructora. “No fue la naturaleza, fue la ambición”, sentenció una pariente frente a las cámaras.

Los testimonios son desgarradores y coincidentes: los albañiles habían advertido sobre grietas visibles y filtraciones de agua en el muro. Sin embargo, en el mundo de los desarrollos inmobiliarios de alta gama, detener el reloj es costoso. La orden fue seguir. Esa decisión administrativa selló el destino de los cuatro hombres.

Duelo y exigencias de justicia

Las tareas de rescate se extendieron durante más de 22 horas, bajo la amenaza de nuevos desprendimientos. Socorristas emplearon cámaras térmicas y herramientas manuales, desplazando la tierra en busca de alguna esperanza.

Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para las necropsias correspondientes, mientras el Ministerio Público abrió una investigación para esclarecer responsabilidades.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social difundió un mensaje de condolencias y anunció la apertura de procedimientos administrativos para determinar si la empresa constructora cumplía con las normas de seguridad y prevención de riesgos, según informaron los medios. La obra quedó clausurada y permanece bajo resguardo judicial, mientras las familias exigen respuestas y rechazan catalogar el hecho como un accidente inevitable.

Personal técnico y trabajadores inspeccionan el área afectada por el colapso de tierra en la obra de la Zona 14, donde se produjo el derrumbe que dejó cuatro víctimas mortales (Foto cortesía Ministerio de Trabajo).

El silencio ahora domina la fosa donde antes resonaba el bullicio de la maquinaria. Cuatro ataúdes y una obra clausurada resumen la jornada, mientras la Zona 14 de la Ciudad de Guatemala continúa su expansión sobre los cimientos de historias que, como la de Gregorio García y sus compañeros, no serán olvidadas por quienes aguardan justicia.

