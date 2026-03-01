Guatemala

La policía interceptó a presuntos pandilleros tras mortal tiroteo en Ciudad de Guatemala

Autoridades registraron dos fallecidos al interior de la tienda de ropa, los atacantes colisionaron contra una camioneta mientras intentaban escapar de la zona

El intento de fuga de
El intento de fuga de los agresores terminó tras colisionar su motocicleta contra una camioneta, frustrando su escape. (Foto cortesía Policía de Guatemala)

Tres personas murieron tras un ataque armado en el interior de un negocio de ropa ubicado en la zona 6 de Ciudad de Guatemala. Según información oficial brindada por la Policía Nacional Civil, dos hombres armados, identificados como presuntos miembros de la Mara Salvatrucha, irrumpieron en el local y abrieron fuego contra quienes se encontraban en el establecimiento la tarde del sábado.

Dos personas perdieron la vida de forma inmediata en el interior del negocio, las autoridades no han brindado detalles sobre su identidad y posible relación con los agresores.

La Zona 6 de Guatemala ha sido clasificada como una de las áreas más inseguras debido a los altos índices de violencia, extorsión en los comercios y ataques armados.

Presuntos miembros de la Mara Salvatrucha abrieron fuego dentro del establecimiento, según información oficial de la Policía Nacional Civil. (Foto cortesía Policía de Guatemala)

De acuerdo con reportes de las autoridades locales, el intento de huida de los agresores resultó frustrado cuando se trasladaban a bordo de una motocicleta gris y colisionaron contra una camioneta en la intersección de la 15 avenida y 8a. calle. Uno de los atacantes fue identificado como, Joshua Emanuel Galán Mena, de 19 años y conocido con el alias “Gatillero”, fue capturado por agentes de la Comisaría 12 y permanece bajo custodia policial en un hospital, mientras que su acompañante, Verny Alejandro Colindres Monterroso, de 26 años, murió en el lugar como consecuencia del accidente.

La Policía Nacional Civil y los agentes de tránsito señalaron que la emergencia fue atendida en coordinación con Bomberos Voluntarios, quienes confirmaron la muerte de dos personas en el interior del local comercial y brindaron auxilio a los atacantes que se encontraban lesionados a pocas calles de distancia, trasladándolas al Hospital General San Juan de Dios. Medios locales informaron que varias ambulancias llegaron al centro asistencial, donde los heridos ingresaron al área de emergencias para recibir atención médica especializada.

Joshua Emanuel Galán Mena, alias “Gatillero”, (izquierda) fue capturado por la Comisaría 12 y quedó bajo custodia en un hospital. (Foto cortesía Policía de Guatemala)

Según testimonios recogidos en la escena, el hecho armado se originó dentro del comercio, pero se expandió hasta la vía pública porque un automovilista bloqueó el paso a los presuntos delincuentes e impidió su fuga, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades. Los atacantes vestían de negro al momento de perpetrar el atentado. Entre los objetos decomisados, la policía localizó dos armas de fuego pertenecientes a los sospechosos.

Las diligencias iniciales del Ministerio Público requirieron el resguardo de la zona por parte de los agentes, mientras peritos criminalistas recolectaban indicios y realizaban las primeras indagaciones en la 9a. calle y 15 avenida de la zona 6, área principal del suceso.

De momento, las identidades de las víctimas mortales registradas dentro del comercio no han sido reveladas por las autoridades. Por ahora, la investigación sigue en curso para esclarecer las circunstancias y posibles motivaciones detrás del ataque, cuya hipótesis preliminar incluye el funcionamiento del negocio como punto de venta de droga, indicaron medios guatemaltecos.

