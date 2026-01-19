Guatemala

El gobierno de Guatemala decreta estado de sitio por 30 días ante violencia atribuida a pandillas

La decisión presidencial busca restablecer la seguridad en áreas bajo amenaza criminal y otorga facultades extraordinarias a las fuerzas militares, manteniendo vigentes los servicios públicos y la funcionalidad de la administración nacional

Guardar
Decretan estado de sitio en
Decretan estado de sitio en Guatemala. (Foto: cortesía)

El Gobierno de Guatemala decretó un estado de sitio por 30 días en respuesta a una escalada de violencia atribuida a pandillas y organizaciones criminales, en un contexto donde la administración sostiene que está recuperando el control de instituciones capturadas y restituyendo la justicia nacional.

Esta decisión, según el Ejecutivo, no alterará la vida cotidiana ni los procesos institucionales, aunque sí marca un endurecimiento legal significativo para frenar intentos de desestabilización.

Desde el inicio de este régimen excepcional, la administración ha insistido en que “no negociamos con criminales, en el marco de la ley y la espada de la justicia los estamos poniendo de rodillas”, tras recientes operativos en los que logró liberar a todos los rehenes de centros penitenciarios sin víctimas fatales. El Ejecutivo llamó a la ciudadanía a mantener la confianza en la legalidad, remarcando: “Juntos somos más fuertes, juntos los estamos poniendo de rodillas”.

Como medida de duelo por los fallecimientos de agentes policiales, el Gobierno declaró tres días de luto nacional con el pabellón del Palacio Nacional ondeando a media asta. El Ejecutivo resaltó la dimensión humana de estos hechos con la frase: “Hoy habrá familias que quedarán marcadas”, y reafirmó la prioridad estatal de proteger la seguridad pública ante intentos de intimidación.

Según la legislación guatemalteca, el estado de sitio se activa ante actividades consideradas terroristas, sediciosas, de rebelión, asesinatos, secuestros o ataques armados calificables como guerra civil, situaciones en las que se amenaza el orden constitucional o la seguridad estatal. La norma establece que el presidente asume la conducción nacional como Comandante General del Ejército, delegando la ejecución directa en el ministro de la Defensa Nacional.

Ocho policías muertos y más
Ocho policías muertos y más de diez agentes heridos dejaron varios ataques en distintos puntos de la capital guatemalteca. REUTERS/Josue Decavele

Durante el estado de sitio, todas las entidades estatales deben colaborar con la autoridad militar.

Las fuerzas armadas reciben facultades extraordinarias para intervenir y disolver organizaciones, aun sin personería jurídica, y detener a personas sospechosas de conspiración o alteración del orden sin orden judicial previa. Además, se autoriza el uso de medios “preventivos, defensivos u ofensivos” para restaurar la normalidad cuando existan amenazas al orden legal.

El Gobierno subrayó que los recientes actos de violencia responden a la pérdida de privilegios de los grupos delictivos afectados por las últimas reformas en materia de seguridad y al avance estatal sobre estructuras criminales enquistadas.

Cuatro pandilleros terroristas del barrio
Cuatro pandilleros terroristas del barrio 18 han sido neutralizados y capturados por la la en la colonia Santa Fe, zona 13. Foto cortesía PNC Guatemala

Recalcó que la estrategia actual está mostrando resultados, reiterando que la aplicación del estado de sitio no suspende la vida institucional ni interrumpe las actividades diarias del país.

Fin de semana violento

Las cárceles de Guatemala registraron disturbios y motines en distintas regiones este fin de semana, mientras que grupos delictivos a su vez perpetraron asesinatos contra agentes de la Policía Nacional Civil.

La situación ha generado alarma entre la ciudadanía y ha puesto bajo presión a las autoridades estatales, obligando a reforzar la presencia policial y militar en los centros penitenciarios más conflictivos.

Intervenciones en recintos penitenciarios permitieron rescatar a más de 40 rehenes, realizar aseguramientos de armas e iniciar traslados médicos, con participación de equipos de rescate que apoyan a personas liberadas durante los operativos.

Los hechos incluso hicieron que la embajada de Estados Unidos en Guatemala emitiera una alerta de emergencia para sus ciudadanos residentes en Guatemala.

Además se suspendieron clases a nivel nacional, se redujo el sistema de transporte, se cancelaron actividades recreativas y la iglesia católica también canceló misas, entre otras medidas.

Al cierre de esta nota ya se reportaban ocho agentes de la Policía muertos y más de diez heridos, entre otros hechos de violencia que han puesto en vilo al país centroamericano.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArevaloEstado de Sitioseguridad

Últimas Noticias

La Policía Nacional Civil de Guatemala ejecuta operativo para recuperar control en cárcel de zona 18

Intervenciones en recintos penitenciarios permitieron rescatar a rehenes, realizar aseguramientos de armas e iniciar traslados médicos, con participación de equipos de rescate que apoyan a personas liberadas durante los operativos

La Policía Nacional Civil de

Paridad electoral e innovación empresarial marcan agenda de gremios en Panamá

El gremio de ejecutivos pidió corregir una excepción que afecta la paridad, mientras la Cámara destacó el impacto de la innovación en productividad y empleo formal

Paridad electoral e innovación empresarial

Un accidente en competencia ciclística deja dos lesionadas en San Salvador

Una de las participantes resultó con lesiones en la pelvis durante un evento deportivo en la capital salvadoreña, mientras que los equipos de emergencia acudieron de inmediato para brindar los primeros auxilios a las afectadas. De forma inmediata las autoridades no se han pronunciado

Un accidente en competencia ciclística

Presidente de Guatemala asegura que se tomarán decisiones contundentes para mantener la seguridad en el país

La administración guatemalteca intensifica el despliegue de fuerzas de seguridad, bajo la conducción directa del jefe de Estado y convoca al Consejo de Ministros para determinar medidas orientadas a frenar la situación crítica

Presidente de Guatemala asegura que

Embajada de EE.UU. emite alerta para sus ciudadanos que residen en Guatemala

La sede diplomática pidió a sus ciudadanos “refugiarse” en las instalaciones diplomáticas ante cualquier hecho de violencia y mantenerse atento a las noticias. El sector privado también manifestó este domingo su respaldo a las autoridades

Embajada de EE.UU. emite alerta

TECNO

Cómo funciona la Inteligencia Personal

Cómo funciona la Inteligencia Personal de Google Gemini para extraer información clave de correos y fotos

xAI, la empresa de Elon Musk, restringió la edición de imágenes en Grok luego de la generación de deepfakes sexualizados

Libera espacio en tu iPhone con estos siete métodos prácticos

Apple y Google, el matrimonio que nadie se imaginaba estaría a punto de ser real

Instagram: cómo saber si algún intruso inicio sesión en tu cuenta

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Pamela Anderson habla de su

Pamela Anderson habla de su relación con Tommy Lee y el reencuentro que espera en la boda de su hijo

Peter Claffey lidera el nuevo spin-off de “Game of Thrones” y asume la presión de expandir Westeros

El problema crónico de salud que Sophie Turner descubrió mientras entrenaba para “Tomb Raider”

Finn Wolfhard se reunió con sus ex compañeros de “Stranger Things”: “Estamos listos para hacer películas de adultos”

Gwyneth Paltrow sintió nerviosismo por las escenas de sexo con Timothée Chalamet en “Marty Supreme”

MUNDO

Hackearon los canales de televisión

Hackearon los canales de televisión estatales iraníes y transmitieron un mensaje del ex príncipe heredero Reza Pahlavi

Difundieron las primeras imágenes del audaz robo de joyas en el Museo del Louvre

El régimen de Irán advirtió que un ataque contra el ayatollah Ali Khamenei significaría una declaración de guerra

El jefe de la OTAN habló con Donald Trump en medio de las fricciones entre EEUU y sus aliados europeos por Groenlandia

Un nuevo estudio analiza cómo viven los presos mayores condenados a cadena perpetua