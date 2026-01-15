El gobierno de Guatemala incrementa la cobertura hospitalaria y educativa en dos años

Foto de archivo de Bernardo Arévalo de León, presidente de Guatemala. EFE/ Mariano Macz

El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo informó que el abastecimiento hospitalario actualmente se sitúa entre el 80 % y el 90 %, en contraste con el nivel cercano al 40 % recibido al inicio de su gestión. En el marco del fortalecimiento del sistema de Salud, Arévalo subrayó que su administración ha impulsado la construcción de 42 nuevos puestos de salud entre 2024 y 2025, muy por encima de los cuatro levantados durante el periodo anterior. Además, el gobierno trabaja de forma simultánea en tres hospitales ubicados en Joyabaj, Sololá y Chiquimula: dos en proceso de ampliación y nuevas salas, y el de Sololá, cuya construcción comenzó desde cero. El mandatario también destacó la edificación del Hospital Nacional contra el Cáncer, proyecto que avanza con el respaldo de la República de China (Taiwán).

En materia educativa, Arévalo afirmó que en dos años se ha logrado renovar más de 22 mil escuelas de las aproximadamente 34 mil existentes en Guatemala, superando ampliamente las cuatro mil rehabilitadas por la gestión anterior en cuatro años. El objetivo, aseguró, es remozar la totalidad de los centros educativos del país y reiniciar el ciclo de mejoras. Además, anunció la apertura de 534 nuevos institutos de secundaria que comenzarán sus funciones en febrero, con el propósito de acercar la educación media a comunidades que antes obligaban a los estudiantes a trasladarse a otros municipios.

Arévalo también reportó la contratación de más de seis mil nuevos policías en dos años, junto con cuatro mil maestros y dos mil ochocientos salubristas en el último año. Estas incorporaciones, según el presidente, buscan fortalecer los servicios esenciales del Estado y mejorar la atención a la población.

Otro eje destacado fue la Iniciativa intersectorial Mano a Mano, un programa que articula la labor de distintas instituciones públicas para atender de manera integral a los municipios con mayores índices de pobreza, promoviendo mejoras en vivienda, acceso a servicios básicos y condiciones de vida. Hasta el momento, la estrategia se ha implementado en 114 municipios; 36 han recibido atención integral y 11 fueron declarados libres de piso de tierra, lo que ha beneficiado a 50 mil familias con pisos de cemento, entrega de estufas ahorradoras, revocado de paredes, filtros de agua e inclusión en programas sociales.

La estrategia social incluye la implementación del Registro Social de Hogares, diseñado para asegurar que los bonos sociales lleguen a quienes realmente los requieren y eliminar prácticas clientelares en la distribución de ayudas estatales.

Al presentar su Segundo Informe de Gobierno y responder a las consultas sobre el impacto de su gestión, Arévalo aseguró que la recuperación institucional ha sido fundamental para acelerar la ejecución de obras y programas sociales, expresando que la inversión pública se traduce en beneficios concretos para la población a través del uso eficiente del presupuesto estatal.

Llegada de Arévalo a la presidencia

Bernardo Arévalo asumió la presidencia de Guatemala el 14 de enero de 2024 tras una elección en la que su propuesta de renovación institucional y combate a la corrupción generó amplias expectativas en la sociedad. Desde el inicio de su mandato, Arévalo se comprometió a priorizar la recuperación de los servicios públicos y el fortalecimiento del Estado, en un contexto marcado por la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y la demanda de respuestas urgentes en áreas como salud, educación y desarrollo social.