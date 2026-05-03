La razón por la que “El beso de la mujer araña” es el hito más personal en la carrera de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez protagoniza y produce 'El beso de la mujer araña', reafirmando su liderazgo en el cine musical contemporáneo

Jennifer Lopez se consolidó como protagonista y productora principal del nuevo musical El beso de la mujer araña. La artista, en una entrevista con la revista especializada en cine Fotogramas, describió este trabajo como su mejor película hasta el momento, participando en todos los aspectos creativos y financieros de la cinta.

Lopez consideró El beso de la mujer araña el punto más alto de su carrera porque le permitió interpretar tres papeles, impulsar la representación latina en el cine de Hollywood y aportar su visión personal junto a figuras destacadas de la industria.

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El proyecto le ofreció la oportunidad de participar directamente en la financiación, el guion, el casting, la edición y la promoción, involucrándose en las tres funciones creativas clave de la película.

La participación de Jennifer Lopez en 'El beso de la mujer araña' abarca desde la financiación hasta la edición y el marketing del proyecto (Créditos: YouTube / Jennifer Lopez)

Sobre su rol multifacético, relató a Fotogramas: “Contribuí en el guion, en el casting, conseguí la financiación, me senté en la mesa de edición, participé en las decisiones de marketing y aquí estuve, sentada, con ustedes”.

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La artista neoyorquina valoró la relevancia de la historia y enfatizó que merece ser contada varias veces, remarcando la importancia de la diversidad en pantalla.

Sostuvo que en “la situación de división mundial, dos personas opuestas se ven forzadas a compartir espacio y descubrir la humanidad en el otro”. Y enfatizó que la película da voz a una transexual y, en su caso particular, aporta sangre latina.

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Visibilidad latina y legado en el cine musical

La película impulsada por Jennifer Lopez destaca la inclusión y da voz a personajes latinos y colectivos históricamente invisibles en Hollywood (Créditos: YouTube / Jennifer Lopez)

Al analizar la trascendencia cultural, Lopez recordó: “Así como fue importante para mí ver a Rita Moreno en West Side Story, como portorriqueña, siento que podría hacer lo mismo para otros espectadores”.

En ese sentido, expresó su deseo de que más producciones internacionales otorguen protagonismo a personajes latinos y colectivos históricamente invisibles. “La historia da voz a quienes no suelen tener protagonismo”, afirmó, subrayando el impacto de la visibilidad latina en la industria.

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Desafíos artísticos y técnicos del rodaje musical

Lopez detalló que el proceso de filmación, bajo la dirección de Bill Condon, resultó especialmente exigente. Explicó que actuar en tres papeles y liderar 12 números musicales rodados en planos secuencia puso a prueba sus límites creativos y físicos.

Lopez interpreta tres personajes en 'El beso de la mujer araña', elevando la representación diversa y la visión personal en la producción (Europa Press)

Contó que Bill la eligió por una razón clave: confiaba en que podía sostener las coreografías completas, de principio a fin y sin cortes. Mientras ella proponía sumar insertos para facilitar el rodaje, él se mantuvo firme en su idea de filmar todo en una sola toma.

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La apuesta no estuvo exenta de frustración. En una ocasión, la escena había salido perfecta, pero un fallo técnico en la grúa arruinó el plano, obligándolos a repetir desde cero.

Apoyo y relación profesional con Ben Affleck

Durante el estreno en Nueva York, la artista no estuvo sola: contó con el respaldo de Ben Affleck, quien hizo pública su cercanía tras la separación en 2024. Su apoyo también se tradujo en lo profesional, a través de Artists Equity, la productora que fundó junto a Matt Damon.

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Ben Affleck y Artists Equity apoyaron el estreno en Nueva York junto a Jennifer Lopez tras superar retos presupuestarios y plazos ajustados (AFP)

Desde allí, Affleck puso en valor el trabajo del equipo y destacó el esfuerzo colectivo detrás del proyecto, especialmente teniendo en cuenta las limitaciones de recursos con las que se llevó adelante.

Lopez aseguró que ese apoyo resultó clave para sobrellevar el presupuesto ajustado y los plazos breves del rodaje. “Fue un esfuerzo necesario dado el bajo presupuesto y el corto tiempo de rodaje", reconoció.

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Mantenimiento del ritmo profesional y próximos proyectos

En plena producción, Lopez alternó este proyecto cinematográfico con su residencia musical en Las Vegas y una reciente colaboración en la adaptación de una novela junto a Robert Zemeckis. Además, preparó la comedia romántica Office Romance, dirigida por Ol Parker.

“La energía y determinación que tengo no cambiaron con los años ni frente a los retos de la industria. Es mi mejor película hasta el momento”, aseguró.

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La artista anticipó que seguirá explorando nuevas facetas creativas, apostando por historias que desafíen los estereotipos y amplíen la representación en el cine internacional.