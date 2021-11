Verónica Sukaczer: “El humor es un sistema de defensa”

Dice Patricia Kolesnikov que en una charla reciente con Daniel Divinski –el célebre creador de Ediciones de la Flor y editor de Mafalda–, este le dijo lo mucho que le costaba encontrar humor en la literatura argentina, escritores que pudieran escribir con humor. “Salvo”, dijo, “por Verónica Sukaczer”.

Ese comentario fue lo que motivó la conversación entre ambas. una, la editora, y otra, la autora de la reciente colección exclusiva “La vida con subtítulos”, que incluye los artículos: Malditos eufemismos. Hablando de discapacidad en 12 Rounds, Permiso para matar; Apuntes para la charla Ted que nunca voy a dar, ¿Sueñan los padres con hijos eléctricos?

> Leer a Verónica Sukaczer en Leamos.

Los siguientes son fragmentos de la charla que puede verse completa en el canal de YouTube de Leamos.

--¿Hay cosas de las que no nos tenemos que reír?

--Creo que el humor es un sistema de defensa. Y entre todos los sistemas de defensa que hay, como puede ser una neurosis o una depresión, a mi me tocó el humor. Esto no quiere decir que no haya sido duro. Porque lo fue, especialmente en mi infancia y adolescencia, pero luego, a través de la lectura, descubrí que todas esas experiencias dolorosas podían ser transformadas en humor. Lo que yo había vivido, podía ser material literario. Encontrar el humor fue un cambio absoluto en mi vida.

--¿Serías otra escritora si oyeras?

--Totalmente. Porque sería diferente como persona. Todas mis decisiones de vida estuvieron relacionadas con cuánto puedo escuchar: la carrera que estudié, lo que quería ser, los ambientes en los que me moví, las reuniones a las que fui y a las que no fui… Todo siempre está relacionado con si voy a poder o no escuchar, entender y participar. Así que no tengo duda: sería completamente otra persona, quizá ni me hubiera dedicado a la escritura. En ese sentido, los libros fueron fuente de mucha información para mí, porque cuando uno no recibe información del exterior, los libros aportan mucho en ese sentido. Por ejemplo: los diálogos. Yo nunca escucho hablar a la gente cuando no hablan conmigo. No puedo prestar atención a, por ejemplo, los diálogos que suceden en la confitería en la mesa de al lado, o en la fila del banco. No soy parte de eso, pero lo leí. Todo lo que sé lo sé porque lo leí en algún lugar. Y a veces sinceramente siento ese leer como si realmente lo hubiera escuchado...Son recuerdos auditivos cuando en verdad, provienen de la lectura.

Qué es Leamos

La mayoría de sus usuarios lo conocen como “una suerte de Netflix de libros”. Con un catálogo de más de 45.000 títulos entre libros y audiolibros, Leamos tiene además un vasto contenido original con firmas de relevantes autores entre los que se pueden mencionar a Florencia Bonelli, Viviana Rivero, Rosa Montero, Alexandra Kohan, entre otros. Lo mejor de todo es que permite realizar una prueba gratuita de 30 días para que lectores y lectoras puedan probar la experiencia antes de efectuarse el primer pago.