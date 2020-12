La opinión de los intelectuales ante la legalización del aborto

Leamos - Debate IVE

El debate por la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo está en la agenda pública argentina desde hace varios años, pero ahora, con el impulso del Poder Ejecutivo y el reciente tratamiento en la cámara de Diputados y la media sanción que se logró con una votación reñida —131 votos a favor, 117 votos en contra y 6 abstenciones—, está en un momento clave. En pocos días se sabrá si el Senado confirma la ley o si, como sucedió en 2018, veta el proyecto.

Cómo se reconfigura la sociedad argentina con la disputa sobre el aborto. Qué otros reclamos de los feminismos quedan pendientes. Cuáles son las discusiones que la democracia debe habilitar en torno a las cuestiones de género. Invitados a un encuentro de Experiencia Leamos, el ciclo que organiza la plataforma Leamos.com, un grupo de escritores, periodistas, editores y referentes de la cultura, debatieron sobre estos interrogantes y plantearon otros. Con la moderación de Patricio Zunini, participaron Ana Correa, Luciano Lutereau, Ariel Magnus, Marina Mariasch, María Belén Marinone y Cecilia Szperling.

Estos son algunos pasajes del encuentro, que se puede ver completo desde el sitio de Experiencia Leamos.

Ana Correa

Ana Correa

Escritora y abogada, es una de las fundadoras del colectivo #NiUnaMenos. Conduce el programa cultural Notas al pie por Radio con vos y es autora de la investigación Somos Belén. Fue una de las invitadas a exponer ante la comisión que trata el proyecto de ley en el Senado.

Correa se planteó responder por qué a las feministas les interesa tanto la legalización del aborto: “¿Es simplemente por una cuestión puntual vinculada con la interrupción voluntaria del embarazo”, dijo, “o hay algo más? Nos interesa tanto porque tiene que ver con un paso importantísimo que falta para nuestra autonomía y nuestra libertad. Además de los efectos concretos, que tienen que ver con que disminuyan las internaciones por abortos clandestinos, las muertes y que desaparezcan las torturas, tiene que ver con un camino que iniciamos hace siglos, cuando empezamos a luchar por nuestros derechos en todos los sentidos”.

En este sentido, Correa remarcó que cuando en 1921 se sancionó la ley que hoy rige en relación a la criminalización del aborto, “no había mujeres en el Congreso, las mujeres no votábamos, no podíamos disponer de nuestros bienes ni de nuestros ahorros ante cualquier decisión comercial: no teníamos autonomía civil ni política. Ese es el momento en el que se decidió que nos iban a criminalizar si no llegábamos a ser madres”. Para Correa, la ley es “una revolución para dejar de estar sometidas y dejar de ser clandestinas”.

Ariel Magnus

Ariel Magnus

Escritor y traductor, Ariel Magnus tiene una vasta trayectoria literaria. Este mes, Eterna Cadencia editó su traducción de El desaparecido, la primera novela de Franz Kafka —a la que durante mucho tiempo se la conoció erróneamente como América—. Entre los muchos libros que publicó se puede mencionar Un chino en bicicleta, Un hombre sentado, La cuadratura del círculo. En 2018 publicó la novela El aborto, que había escrito dos años antes: si La 31 era “una novela precaria” que tematizaba la vida en las villas miseria y A Luján era “una novela peregrina”, El aborto, llevaba como subtítulo “una novela ilegal”.

Lo primero que señaló Magnus fue que el debate de 2018 visibilizó las posiciones de ambos bandos y dio más información a la población. “En 2016 tuve que rastrear en libros la información de las posiciones celestes”, dijo. “Ahora no volvería a escribir la novela de la misma manera porque escuché más y sé mucho más”. Magnus también señaló la incomodidad de hablar de un tema que, por derecho, le corresponde definir a las mujeres. En ese sentido, dijo que estaba más interesado en escuchar que en opinar.

El tema es cómo encontrar argumentos para mover las posiciones antagónicas. “Hay un problema de axiomas que tiene que ver con igualar un feto a un ser humano”, dijo. “En el momento en que alguien comete esa falacia, todas las derivaciones son difíciles de atajar y el debate se frena. Pero, ¿podés debatir sobre un axioma? Para mí está clarísimo que un feto no es un ser humano. Y para el otro lado también está clarísimo que sí lo es. Ahí se acaba la discusión”. Entonces, lo que se ve en las sesiones del Congreso no es ya cómo cambiar la idea del otro, sino cómo se ponen en juego diferentes estrategias “para sacar esta ley, que es lo único que importa”.

María Belén Marinone

María Belén Marinone

Periodista y editora, escribe regularmente en Clarín y dirige la editorial digital IndieLibros que, entre otras cosas, genera contenido exclusivo para la plataforma Leamos.com. Ha publicado a autores como Rosa Montero, Jorge Fernández Díaz, Gloria V. Casañas, Alexandra Kohan, Florencia Etcheves y muchísimos más. El año pasado tuvo a cargo el lanzamiento de la colección de temática feminista #MiráCómoNosLeemos, que, en su nombre, hace referencia al movimiento “Mirá cómo nos ponemos” que se hizo viral cuando Telma Fardín denunció a Juan Darthés por abuso sexual y violación.

¿De qué manera se elabora una colección de género? “Junto con Patricia Kolesnicov, que es la directora de la colección, pensamos #MiráCómoNosLeemos como un espacio de disputas, pero también como un lugar donde levantar el guante y saber que fundamentalmente las mujeres estábamos tomando la palabra y el espacio público”, dijo. “Hay condiciones de posibilidad que facilitan la edición de ciertos temas sabiendo que en América latina hay mucho interés en los textos de no ficción, pero también teníamos claro que era un territorio para entregar esa voz y esa palabra desde nuestro lugar”.

Frente a la decisión de poner el cuerpo y la voz de la mujer en la disputa, Marinone dijo que debieron plantearse qué hacer ante la posibilidad de publicar libros escritos por varones. “Al principio nosotros pensábamos que sólo podían ser mujeres las que publicaran, un poco por lo mismo que decía Ariel Magnus: somos las mujeres las que tenemos útero. Sin embargo, fue una decisión política incluir varones. Los varones también ocupan espacios de decisión, de poder, y necesitamos ese acompañamiento”.

Cecilia Szperling

Cecilia Szperling

Escritora y gestora cultural, es autora de Selección natural y La máquina de proyectar sueños, entre otros títulos. Publicó en la colección #MiráComoNosLeemos el ensayo El año de la militancia verde, en el que aborda el debate sobre el proyecto de ley IVE de 2018. En el libro El diario de la grieta, Juan Villegas y Szperling mantienen un debate atrapante sobre el aborto y el feminismo durante la presidencia de Mauricio Macri.

En referencia al fracaso de la ley en 2018, Szperling usó una metáfora maradoniana: “A Macri se le escapó la tortuga porque no tuvo la valentía política de ir para adelante. Si Alberto y Cristina agarran la tortuga y no se les escapa, lo vamos a festejar todos: todos y todas y todes”.

Szperling habló sobre los opositores que tildan la ley de ser un proyecto oportunista: “Si alguien tiene el derecho y casi la obligación de ser oportunista son los gobiernos y es la política”, dijo. “Un artista que aprovecha el oportunismo y hace una película o un libro sin corazón y de modo vacío es otra cosa. Pero si quisiera ser política seguiría esa lección. Una de las cosas que enterró a Mauricio Macri fue no haber sacado la ley; si la hubiese sacado, su posición hubiese cambiado completamente. Y si este gobierno la aprovecha, ¡en buena hora! Felicidad de todas y todes y todos los que venimos trabajando sin descanso. ¿Hablar de oportunismo? ¡La política es oportunidad! Y que la oportunidad no se te escape de las manos”.

Luciano Lutereau

Luciano Lutereau

Escritor, psicoanalista y doctor en Filosofía, Lutereau tiene una vastísima trayectoria académica y una extensa lista de libros publicados. Entre sus títulos se pueden mencionar Ya no hay hombres, Edipo y violencia. Por qué los hombres odian a las mujeres, El fin de la masculinidad, la antología Matar al macho, etc. Junto a Marina Borraz publicó el ensayo La comedia de los sexos en IndieLibros.

Lutereau trajo al debate su experiencia en la práctica psicoanalítica, en la que lleva más de quince años. “Muchas personas llegan al espacio del análisis y dicen cosas que no dirían en ningún otro lado”, comenzó, y se refirió a cómo se suele hablar de embarazos no deseados y abortos desde el diván. Temas que generalmente involucran una profunda soledad. “¿Qué puede decir un analista sobre una ley? Yo no me dedico a la cuestión jurídica, pero las leyes tienen incidencia en la subjetividad y en el aparato psíquico, y lo que vengo notando, de un tiempo a esta parte, es que hay una forma de vivir los embarazos no deseados, en donde el horizonte de una ley creó un lazo”.

Este efecto novedoso cambia notablemente la escena en la que el hombre intentaba liberarse de un problema y ahora se comienza a ver otra donde aquellos dos que atraviesan la situación intentan resolverlo juntos. “El horizonte de la ley permite que las personas vivan esta situación con menor desprotección. De alguna manera, restituye el lugar del otro. El escenario previo era de culpabilización de la mujer. Lo que puedo anticipar es que la ley propiciaría fundar un nuevo lazo en torno a las vivencias de la sexualidad, que me parece muy interesante y muy valioso”.

Marina Mariasch

Escritora y poeta. Es una autora con una sensibilidad muy particular. Con siete libros de poesía —entre otros, Paz o Amor y La pija de Hegel— y dos novelas, El Matrimonio (Bajo la luna) y Estamos Unidas (Mansalva), es una activa militante del movimiento feminista desde hace más de veinte años.

Mariasch habló de las diferencias del debate de este año con el del de 2018: “Este se está dando de una manera un poco más sobria, un poco menos agitada. Por varios motivos: uno es que hemos llegado cansades. Fue un año muy duro por la pandemia, pero además estamos cansadas de la lucha que venimos dando. El fervor que creímos mostrar en las calles en 2018, ahora no lo podemos dar con porque justamente está el coronavirus y todo el tiempo esta duda de salir o no salir y demás”.

Pero probablemente haya otra diferencia sustancial entre ambos escenarios: “Nos dimos cuenta”, dijo, “que se trata más de persuadir, de respetar la posición del otro, que de confrontar. La confrontación no ha tenido buenos resultados en los debates. Hay muchas personas que tienen su posición tomada y, por más argumentos que les demos y explicaciones y cifras y datos duros no la van a cambiar. Respeto totalmente esos puntos de vista. No me parecen ridículas las personas que creen que la vida intrauterina es sagrada o que es una persona. Sí hay un cierto tono despectivo, un poco ridiculizante en el debate que se está escuchando en el Senado. Venimos escuchando cosas muy hirientes y sobre todo amenazas y presiones muy fuertes a algunas diputadas y senadoras, pero, fuera de eso, me parece que no se trata de convencer a les otres para que tengan la misma posición que uno, si no simplemente de respetarla, de no violentarla en sus creencias y voluntades. Esto sería una ampliación de derechos que no obliga a nadie a pensar distinto de lo que ya piensan”.

Se puede ver el encuentro completo en el sitio de Experiencia Leamos.

