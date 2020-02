—Después de conocer y de indagar, la sentencia no me satisfizo. Faltó mucho por investigar. Está bien que Monzón se cerró; me consta que la Defensa le decía que no declarase. Él, en sus ganas de demostrar que seguía siendo el campeón, dijo: “Le digo todo al comisario y me voy a mi casa”. De alguna manera intentaba que los demás creyeran su relato. Pero nunca me cerró el relato de Monzón.