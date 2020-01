Y era verdad: no me asombraba. Aunque entonces no conocía todos los pormenores del caso, como ahora, no me asombraba. Y aunque me daba cuenta de la gravedad del hecho —Alicia Muñiz había muerto después de discutir con el ex campeón y este se encontraba hospitalizado—, en mi mente martilleaba esa obsesiva rima pueril: Monzón-balcón-Monzón-balcón. Como un juego siniestro, como un tintineo letal.