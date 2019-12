—Trabajar con personajes femeninos de una interioridad tan profunda es darles un espacio. Andá a leer a Verne, a ver cómo contaba las mujeres. Yo creo que escribir es seguir pensando y pensar es militar por la pregunta. En el libro hay un cuento de unos chicos que tienen una situación con un perro. Es una situación claramente de presión sobre un varón en su etapa formativa, de quien no sabemos qué va a hacer de su vida ni si se va a reconocer como varón el día de mañana. Y todos sus compañeros lo están presionando. En ese cuento pongo en estado de pregunta lo masculino. Lo que no hago es bajar línea. No me gusta que me den órdenes, ni me gusta darlas. No hay nada que deteste más. No voy a dar órdenes de interpretación. Pero sí voy a poner en problemas algunos asuntos porque me interesa problematizar. De nuevo: problematizar es pensar. Me interesa más la pregunta que la respuesta. La literatura tiene que ser un territorio de libertad porque, si no, ¿a dónde vamos a pensar?