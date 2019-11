—Tengo a favor que no tengo buena memoria. Yo estudié mucho; hice un posgrado en Teoría Literaria. Pero tengo mala memoria y me cuesta acordarme qué dijeron Kristeva y Sarlo. Eso no se me grabó. Lo que se me impregnó fue la ficción. Con cada materia tenía que hacer un ensayo y yo tenía la obsesión de leerlo todo. Si iba a trabajar un libro de Moravia, tenía que leer todo Moravia. Rescato de la carrera el amor por los autores. Después, bastante tiempo después, me di cuenta por qué elegí a Unamuno, Perec, Beckett, Cortázar: cuando los veo todos juntos me doy cuenta de que tienen el absurdo y el humor en común. En definitiva, me representan a mí. No me gusta la literatura sórdida. La literatura me gusta es la que tiene humor.