—No me satisface. Tampoco me satisface la crónica, que está en un pedestal del que se va a caer en algún momento. No tengo ganas de ganarme enemigos de la crónica porque yo también soy periodista. Pero la crónica que quiero leer es la de Victor Hugo sobre la Batalla de Waterloo de Víctor Hugo, que es crónica de guerra dentro de una novela del romanticismo. Si tengo que leer vuelvo atrás. No puedo leer el presente con la ficción del presente. No me dice nada Don DeLillo. Paul Auster me aburrió. Tampoco puedo agarrarlo a John Irving. Reconozco que son maestros, pero hay algo que no me transmite la ficción. Y sé que en la Argentina hay una gran producción de narrativa y alguna es muy interesante, pero no me engancho.