—Con esta novela, que es tan nuevita, pero con la que ya recorrí bastantes sitios del país, me llama la atención la recepción tan positiva que provoca. Si puedo soñar, me gustaría que los lectores se queden fascinados con la historia argentina y que le entren de cabeza a nuestro siglo XIX, que es tan maravilloso e interesante. Me ha sucedido que se me acerquen lectoras —en general mujeres— y me digan “Ahora sí la historia me parece interesante”. ¡La historia es interesante! Con perdón de la historiografía, la historia es más que fechas, batallas, movimientos. Eso es un plomazo. La historia son los vínculos, las costumbres, las relaciones, los hechos. Es lo que le pasa a los hombres y las mujeres en aquel contexto. Yo escribo sobre hombres y mujeres que existieron. Que estuvieron y que hicieron lo que pudieron. La historia de Damasita y Lavalle es la tragedia criolla más tremenda del siglo XIX. Son Montescos y Capuletos manejados por la pasión. No digo amor: digo pasión.