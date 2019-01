La escritora y periodista Patricia Kolesnicov, directora de la colección, explica el por qué de la serie: "Aunque la experiencia de leer se ha mantenido básicamente igual a través de los siglos -una letra detrás de otra, una palabra detrás de otra-, el modo en que lo hacemos no deja de cambiar. Leemos obras larguísimas durante mucho tiempo, apoyamos en escritorios libracos gigantes, saltamos de un texto a otro en una antología, bajamos textos a la computadora en mil formatos, tenemos un dispositivo exclusivo para la lectura y, oh, no le sacamos los ojos de encima al celular. Para algunos de esos modos pensamos está colección: autores buenos e historias emocionantes que nos acompañen en nuestra agitada vida real."