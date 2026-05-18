Colombia

Cuándo prescribe una deuda con la Dian: nueva medida establece el tiempo a tener en cuenta por las personas a la hora de pagar

Una sentencia del Consejo de Estado permite ampliar por más años las exigencias fiscales sobre personas y empresas al cambiar el momento de inicio del periodo legal para reclamar pagos atrasados

Guardar
Google icon
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian ) informó que su plataforma está fuera de servicio debido a fallos técnicos - crédito Dian
El fallo establece que el plazo de prescripción no necesariamente comienza en el momento en que surge la obligación tributaria o en la fecha límite para presentar la declaración, sino a partir de cuando adquiere firmeza el acto administrativo sancionatorio - crédito Dian

El Consejo de Estado fijó un nuevo criterio sobre el inicio del plazo de prescripción para el cobro de deuda tributaria en Colombia. Según la sentencia 29114 del 26 de marzo de 2026, el periodo de cinco años para que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) exija el pago no comienza desde la fecha límite de la declaración, sino desde que el acto administrativo sancionatorio queda ejecutoriado, es decir, cuando la decisión adquiere firmeza legal.

“El término para ejercer la acción de cobro se debe contabilizar desde el 18 de agosto de 2018”, explicó el alto tribunal, al ejemplificar que el conteo arranca desde la ejecutoria de la resolución sancionatoria y no del vencimiento original de la obligación.

PUBLICIDAD

La nueva jurisprudencia indica que el periodo de prescripción para cobrar una deuda tributaria en Colombia se cuenta desde el momento en que el acto administrativo que determina la deuda queda ejecutoriado y no desde el vencimiento de la declaración de impuestos. Esto puede extender el plazo que tiene la autoridad fiscal para exigir el pago a los contribuyentes, lo que permite iniciar acciones de cobro en un periodo más amplio al originalmente previsto.

Acción de cobro extemporánea

En el fallo, la Compañía de Vigilancia Privada VER Ltda. argumentó que la acción de cobro era extemporánea, ya que interpretaba que el plazo debía iniciar en abril de 2014, fecha límite para declarar renta del año gravable 2013. Sin embargo, la Sección Cuarta del Consejo de Estado determinó que la resolución sancionatoria quedó ejecutoriada en agosto de 2018, porque la empresa no interpuso recursos contra la decisión de la autoridad tributaria.

PUBLICIDAD

El nuevo criterio del Consejo de Estado delimita con mayor claridad el alcance y los márgenes de la prescripción de las deudas tributarias - crédito Consejo de Estado
El nuevo criterio del Consejo de Estado delimita con mayor claridad el alcance y los márgenes de la prescripción de las deudas tributarias - crédito Consejo de Estado

Dicho criterio cambia los plazos para numerosos contribuyentes y empresas con procesos análogos en el país. El alto tribunal enfatizó que solo desde la ejecutoria del acto administrativo comienza a correr el plazo de cinco años establecido en el artículo 817 del Estatuto Tributario. Así, la Dian notificó el mandamiento de pago en noviembre de 2020, con lo que actuó dentro del término permitido por la ley.

De igual forma, el tribunal remarcó un punto adicional: los temas discutidos dentro del proceso sancionatorio no pueden reabrirse en la etapa de cobro coactivo. “No es posible discutir en la etapa de cobro asuntos propios del proceso sancionatorio”, puntualizó el Consejo de Estado al sustentar el fallo.

Efectos de la sentencia y obligaciones para deudores solidarios

El pronunciamiento tiene implicaciones específicas para los deudores solidarios, como socios y representantes legales de sociedades. Los magistrados recordaron la jurisprudencia de unificación de 2019 sobre la necesidad de individualizar a estos responsables. “Es necesario individualizar los sujetos que resultan ser solidariamente responsables”, reiteró el Consejo de Estado al resaltar que tales personas no pueden incluirse en la fase de cobro sin haber sido vinculadas en el procedimiento previo de determinación.

Además, en el proceso de VER Ltda., una socia alegó vulneración del debido proceso al no haber sido citada formalmente ni en la fiscalización ni en el cobro coactivo. La Sala concluyó que no hubo tal afectación, ya que la Dian solo libró el mandamiento de pago contra la sociedad y no contra la socia como deudora solidaria.

Cuánto pagarían las empresas por cada empleado que gane el salario mínimo en 2025 con las propuestas hechas en la mesa de concertación - crédito Colprensa
La jurisprudencia reciente señala que el plazo de prescripción para el cobro de una deuda tributaria en Colombia inicia cuando el acto administrativo que fija la deuda adquiere firmeza, en lugar de partir desde la fecha de vencimiento de la declaración de impuestos - crédito Colprensa

De acuerdo con la sentencia, la falta de vinculación de un socio o responsable solidario no afecta la validez del procedimiento iniciado contra la empresa. La regla protege garantías procesales y exige individualizar a los responsables en la etapa correspondiente, pero permite ejecutar acciones contra la persona jurídica principal, incluso si faltó esa vinculación.

Implicaciones prácticas para contribuyentes y empresas

El criterio adoptado amplía el margen de actuación de la Dian en materia de cobro. En lugar de empezar el conteo desde la generación de la deuda o el vencimiento de la declaración, el plazo para exigir el pago comienza cuando la resolución sancionatoria queda firme. Por ejemplo, si una empresa debía declarar renta en 2018, pero la sanción se ejecutorió en 2022, los cinco años para iniciar el cobro se calculan desde 2022 y no desde el vencimiento original.

Dicho cambio afecta la expectativa de caducidad de obligaciones fiscales para muchas personas naturales y jurídicas, pues habilita a la administración tributaria para reclamar deudas por periodos más extensos de lo que se consideraba frecuente hasta ahora. Los procesos en curso podrían ser miles, dado que la interpretación previa favorecía a los deudores, acortando el lapso para exigir el pago.

La directriz consolidada por el Consejo de Estado incluye certidumbre jurídica en litigios futuros, al establecer que la potestad de cobro no se pierde por el simple transcurso del tiempo desde la obligación inicial, sino únicamente cuando han transcurrido cinco años desde que la sanción queda ejecutoriada.

Qué dice la Dian sobre los plazos y consulta de deudas

Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la fecha inicial para el plazo prescriptivo depende del tipo y momento de origen de la obligación. La entidad explicó, en abril de 2026, que, si la declaración se presenta a tiempo, los cinco años corren desde la fecha límite fijada por el Gobierno. Si es extemporánea, el plazo comienza el día en que se presenta la declaración fuera de término.

Feria Dian ofrecerá conferencias sobre programas tributarios y aduaneros - crédito Dian
Cuando la deuda proviene de actos administrativos, como resoluciones sancionatorias o liquidaciones oficiales, el plazo de prescripción comienza a contar desde que la decisión adquiere firmeza - crédito Dian

Cuando existen correcciones voluntarias que aumentan el valor a pagar, los cinco años inician con esa modificación. Si la deuda surge de actos administrativos, como resoluciones sancionatorias o liquidaciones oficiales, el conteo parte cuando la decisión queda en firme tras agotar recursos del contribuyente.

La Dian también señaló que determinadas situaciones pueden interrumpir o suspender el plazo. Entre estas se encuentran:

  • Notificación del mandamiento de pago.
  • Formalización de acuerdos de pago.
  • Procesos concursales o trámites de liquidación forzosa—momentos en los que el tiempo se detiene y reanuda tras su conclusión.

Además, durante actuaciones judiciales o resoluciones administrativas específicas, el conteo se suspende, lo que afecta la fecha de prescripción efectiva y da más margen para la acción de cobro.

Para consultar si existen obligaciones pendientes, la Dian recomienda que los ciudadanos Ingresen al portal de la entidad con sus credenciales y revisen el módulo de obligaciones financieras para verificar las deudas vigentes, los saldos a la fecha y los periodos fiscales afectados.

Temas Relacionados

DianDeudasConsejo de EstadoColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ministerio de Transporte definió los requisitos mínimos de seguridad, registro y lámina visible para patinetas y bicicletas eléctricas

La propuesta publicada restringe el tránsito recreativo en zonas peatonales, fija límites de velocidad y prohíbe maniobras acrobáticas en vías abiertas

Ministerio de Transporte definió los requisitos mínimos de seguridad, registro y lámina visible para patinetas y bicicletas eléctricas

Cómo acceder a Alianza Medellín Cero Hambre: 263 mujeres líderes para combatir la inseguridad alimentaria

La iniciativa ya cuenta con 263 mujeres voluntarias y ha beneficiado a más de 45.000 familias con ayudas alimentarias en sectores vulnerables de la ciudad

Cómo acceder a Alianza Medellín Cero Hambre: 263 mujeres líderes para combatir la inseguridad alimentaria

‘Dai Dai’ de Shakira: Las redes explotaron tras encontrar indirectazo a Piqué en adelanto del video musical, usó a Ronaldo

El nuevo videoclip de la cantante del himno del Mundial 2026 desató todo tipo de interpretaciones sobre mensajes personales ocultos en el éxito y que estarían ligados a su pasado con el exjugador español, padre de sus hijos

‘Dai Dai’ de Shakira: Las redes explotaron tras encontrar indirectazo a Piqué en adelanto del video musical, usó a Ronaldo

Intereses de los créditos de vivienda y otros préstamos de los bancos subirían luego de las elecciones presidenciales: esta es la razón

Ante la cercanía de los comicios y las tensiones con el Ejecutivo, la próxima decisión del Banco de la República sobre las tasas de interés evidenciará la firmeza institucional para esquivar eventuales interferencias del Gobierno Petro

Intereses de los créditos de vivienda y otros préstamos de los bancos subirían luego de las elecciones presidenciales: esta es la razón

Resultados Lotería de Santander de este 15 de mayo: premio mayor y todos los secos millonarios

Esta lotería colombiana tiene más de 30 premios principales que suman miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Santander de este 15 de mayo: premio mayor y todos los secos millonarios
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

ENTRETENIMIENTO

‘Dai Dai’ de Shakira: Las redes explotaron tras encontrar indirectazo a Piqué en adelanto del video musical, usó a Ronaldo

‘Dai Dai’ de Shakira: Las redes explotaron tras encontrar indirectazo a Piqué en adelanto del video musical, usó a Ronaldo

Shakira mostró un adelanto del video oficial de ‘Dai Dai’: aparecen Messi, el Pibe Valderrama y otras figuras del fútbol

El Haragán y Compañía pone la mira en Colombia como su nueva casa musical: “Les vamos a dar mucha lata”

Mariana Zapata y Beba se cantaron la tabla en ‘La casa de los famosos Colombia’ por un celular

Maluma reveló cuál será la nacionalidad de su segundo hijo: dejó a más de uno con la boca abierta

Deportes

Así funciona la Fundación Carlos Cuesta, jugador de la selección Colombia, del Chocó a la Copa del Mundo 2026

Así funciona la Fundación Carlos Cuesta, jugador de la selección Colombia, del Chocó a la Copa del Mundo 2026

Avanzan las obras del Alfonso Galvis de cara al Panamericano de Atletismo: así fue la llegada del tapete para el estadio

Richard Ríos podría ir al Real Madrid: los jugadores de la selección Colombia que cambiarían de club tras el Mundial 2026

Mundial 2026: Luis Díaz y Yaser Asprilla, los dos jugadores de la selección Colombia sobre los que posan los ojos en importante revista internacional

La FIFA celebró el cumpleaños de Teófilo Gutiérrez recordando su gol con la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2014