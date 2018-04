-No lo sé. Mi abuela era una mujer del estilo Dios, Patria y hogar, con una mente muy cerrada. Ella pensaba que había cosas que una niña no podía hacer. Mi padre nunca la contradecía, pero un día me dijo: "No hay absolutamente ninguna diferencia entre un hombre y una mujer. Todo lo que hace un hombre lo puede hacer usted. A medida que usted crezca, le voy a decir lo que, desde mi punto de vista, no es conveniente que haga. Ahora bien, si hace lo contrario de lo que le digo, pero veo que no es por capricho, sino porque es lo que realmente siente que es fundamental, la voy a respetar hasta el último día de mi vida." Con un padre así…