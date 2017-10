—Entendí el recelo de los maestros, pero entendí también que ella se refería al cholulismo de los que hacían "turismo" en la carpa blanca. Criticó mucho a Joaquín Sabina, a Serrat, a Spinetta, que iban a mostrarse con los maestros. Pero no nos olvidemos que María Elena venía de la pequeña burguesía y tenía reacciones burguesas. Cuando en el 2001 me metí con los movimientos sociales a buscar otras formas de política, ahí sentí que me distanciaba un poco de ella. Todas las veces que yo, digamos, quería conciliar Alemania del Este con la del Oeste, ella decía que no, no íbamos a volver a Rusia, no íbamos a volver a la máquina de escribir mecánica.