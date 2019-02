La ceremonia comenzó a las minutos después de las 10:3o horas de este miércoles 6. Enrique "Quique" Sacco se pronunció emocionado frente a decenas de presentes: "Gracias por cada expresión de cariño, de reconocimiento, de amor, de compañía, de apoyo. No tengo dudas de que habrá Justicia. Nosotros ya sabemos la verdad. Lo que hace falta es darle el marco legal correspondiente. No tenemos rencores, no tenemos deseos de venganza, lo único que queremos es justicia". Sacco, quien era pareja de Débora Pérez Volpin desde hacía 6 años, recordó también el gran compromiso, energía, fuerza y sensibilidad de la periodista y legisladora porteña.