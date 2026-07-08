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La Selección Colombia está en el “Top 10″ de un deshonroso listado: la eficacia de gol en Mundial 2026 pasó factura

La Tricolor remató 94 veces al arco y anotó cinco goles durante su participación en la Copa del Mundo 2026, lo que la ubica como una de las selecciones con peor eficacia de gol en un ranking que lidera Curaçao

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Resumen y tanda de penales del enfrentamiento entre la Selección Colomba y Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en donde la Tricolor tuvo 17 opciones de gol, según el entrenador Néstor Lorenzo, y no pudo anotar - crédito TyC Sports

La Selección Colombia tuvo la sexta peor eficacia de gol durante su participación en la Copa del Mundo 2026, en la que llegó a los octavos de final, donde fue eliminada por su similar de Suiza en los lanzamientos desde el punto penal. La Tricolor necesitó de 19 remates para hacer un gol, de acuerdo con Opta, un aplicativo de datos y análisis deportivos del fútbol profesional.

Es decir, los cinco goles que hizo durante el torneo fueron producto de 94 intentos de remate al arco. Una estadística que genera su entrada a un ranking en el que no está ninguna selección potencia mundial, y que demostraría una de las razones por las que no habría clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026.

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Él es Jaminton Campaz, jugador de la Selección Colombia y uno de los hombres más criticados de la Tricolor por su fallo de gol ante Suiza - crédito Albert Gea/Reuters
Él es Jaminton Campaz, jugador de la Selección Colombia y uno de los hombres más criticados de la Tricolor por su fallo de gol ante Suiza - crédito Albert Gea/Reuters

Ranking de las selecciones que peor eficacia de gol han tenido en el Mundial 2026

1) Curaçao = 29 remates para hacer gol

1) Escocia = 29

3) Ecuador = 26

4) Turquía = 23

5) Irak = 21

6) Colombia = 19

6) Sudáfrica = 19

7) Arabia Saudita = 17

8) Catar = 15

9) Panamá = no anotó ni un solo gol durante todo el torneo

Por el contrario, Francia lidera la tabla de las selecciones más goleadoras del Mundial 2026 con 14 anotaciones. Detrás aparecen Noruega con 12, mientras que Argentina, Alemania, Países Bajos e Inglaterra comparten el tercer lugar con 11 goles cada una. Senegal, Brasil, México, Estados Unidos y Marruecos completan el grupo de equipos más efectivos.

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¿La eficacia de gol sacó a la Selección Colombia de la Copa del Mundo 2026?

La respuesta corta podría ser que sí, de acuerdo con lo que han expuesto diversos analistas del fútbol en Colombia. Uno de ellos fue el exdirector técnico del Junior de Barranquilla Julio Comesaña, que en diálogo con Caracol Radio afirmó: “Un equipo para salir campeón necesita un arquero que brinde seguridad y un nueve que la meta. Colombia careció de ese segundo jugador, el atacante que estuviera fino con el gol. Lo cual es lastimoso por la presencia de Luis Javier Suárez, goleador del fútbol portugués, de Juan Camilo Hernández, que hizo varios en esta temporada con el Real Betis y ni hablar de Luis Díaz, que si bien no es goleador de raza, sí hizo varios con el Bayern Munich en el fútbol alemán”, dijo.

Incluso, también hizo referencia a eso Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia en el Mundial 2026: “Nos costó no meterla. Mi responsabilidad es que el equipo genere ocasiones de gol y así lo hicimos, hoy (el día del partido ante Suiza, 7 de julio) generamos 17 opciones de gol. No meterla cuesta”, dijo en la rueda de prensa después del partido.

Esta es la Selección de Curaçao, el equipo con peor eficacia de gol del Mundial 2026 - crédito Gilbert Bellamy/Reuters
Esta es la Selección de Curaçao, el equipo con peor eficacia de gol del Mundial 2026 - crédito Gilbert Bellamy/Reuters

¿Qué es tener eficacia de gol?

La eficacia de gol es la capacidad de convertir en anotaciones las ocasiones creadas. Para el entrenador Carlo Ancelotti, no depende solo de rematar más, sino de tomar mejores decisiones en el último tercio del campo. Tras un empate del Real Madrid en 2023 afirmó: “Nos ha faltado eficacia arriba”, y explicó: “No elegimos la mejor solución posible. Intentamos regatear cuando no debemos o tirar un pase cuando debemos tirar a portería”. En otra rueda de prensa insistió: “Tenemos que ser más efectivos... Más eficacia y menos regate, más contundente”.

Los jugadores de Egipto (Reuters/Maria Lysaker)
Los jugadores de Egipto, la selección que comparte con Colombia la sexta casilla del ranking con peor eficacia de gol - crédito Maria Lysaker/Reuters

Pep Guardiola también ha relacionado la eficacia con el aprovechamiento de las oportunidades. Después de una derrota frente al Real Madrid reconoció: “Ellos en la primera parte han tenido tres ocasiones y nos han hecho tres goles”, mientras que a su equipo “ha faltado el último pase”. Para el técnico catalán, la diferencia entre ganar y perder suele estar en transformar pocas llegadas en goles.

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