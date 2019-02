–Primero me voy a tomar unas vacaciones. Después tengo que grabar para la serie de Maradona, donde voy a interpretar a uno de sus amores. Me dijeron que se basa en Moria, pero ella dice que nunca estuvo con Diego (risas). Paralelamente, arranco mi segundo año en el Colón. Estoy estudiando Dirección de Opera en el Instituto Superior de Artes. Son tres años y es una súper experiencia. En un futuro me gustaría armar y dirigir una ópera. Además, supongo que vamos a seguir con Brujas en la calle Corrientes.

–¿Te gustaría casarte?

–No, no me interesa. Estoy enamorada y con eso me alcanza. Nunca tuve esa cosa del casamiento, ahora menos. Prefiero que viajemos, que disfrutemos.